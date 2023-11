La Asamblea de Ecuador decide reanudar el juicio político a expresidente Guillermo Lasso

El presidente Daniel Noboa, con la banda presidencial, est flanqueado por el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, a la izquierda, y el presidente saliente Guillermo Lasso durante la ceremonia de juramentacin de Noboa en la Asamblea Nacional en Quito, Ecuador, el jueves 23 de noviembre de 2023. (AP Foto/Juan Diego Montenegro)

(Juan Diego Montenegro, Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved)