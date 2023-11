Una gran tormenta deja sin luz a más de medio millón de personas en Crimea, Rusia y Ucrania

La autopista Evpatoria - Saki se ve cubierta de agua tras una tormenta en Crimea, el lunes 27 de noviembre de 2023. Ms de medio milln de personas estaban sin luz en Crimea, Rusia y Ucrania despus de que una tormenta en el Mar Negro inundara carreteras, arrancara rboles y derribara tendidos elctricos, segn indicaron la agencia estatal rusa de noticias y el Ministerio ucraniano de Energa. (AP Foto)

(Uncredited, Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved)