México formaliza entrega de tres aeropuertos más a los militares

ARCHIVO - Un agente de la Marina mexicana hace guardia en un punto de seguridad del aeropuerto internacional Benito Jurez, en Ciudad de Mxico, el viernes 30 de junio de 2023. La administracin del presidente mexicano, Andrs Manuel Lpez Obrador, transfiri el martes 28 de noviembre 2023 otros tres aeropuertos manejados por civiles al control de las fuerzas armadas, como parte de su estrategia de entregar ms poder e infraestructura a los militares. (AP Foto/Fernando Llano, Archivo)

(Fernando Llano, Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.)