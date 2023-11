Prevén tornados en el Mar Negro entre reportes de impacto de las tormentas en el ejército ruso

November 28, 2023, 7:00 AM

En esta imagen publicada por el canal de Telegram del gobernador de Sebastopol, Mikhail Razvozhayev, rescatistas evacan a gente tras una tormenta que caus inundaciones en Sebastopol, Crimea, el lunes 27 de noviembre de 2023. (Canal de Telegram del gobernador de Sebastopol, Mikhail Razvozhayev, via AP) (Uncredited, Governor of Sevastopol Mikhail Razvozhayev telegram channel,)

El martes se esperaba que hubiera tornados en el Mar Negro, día siguiente de que una tormenta dejara a más de dos millones de personas sin electricidad en Crimea, Rusia y Ucrania. Un centro de estudios dijo que el mal tiempo también había afectado a las operaciones militares rusas. La tormenta mató al menos a 14 personas en Rusia y Ucrania, según las autoridades, y se registraron árboles y tendidos eléctricos caídos, así como inundaciones en zonas costeras. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, dijo que al menos cinco personas habían muerto en la región de Odesa en el sur de Ucrania, y que los ingenieros trabajaban para restablecer el suministro eléctrico en poblados que sufrían apagones. Casi 100.000 personas seguían sin luz en la península de Crimea el martes por la mañana y algunas tampoco tenían agua corriente, indicó el gobernador nombrado por Rusia, que dijo que varias regiones seguían en estado de emergencia. Rusia se anexionó en 2014 la península ucraniana de Crimea, que sirve como crucial núcleo logístico y militar de Moscú para su guerra en Ucrania. Los daños provocados por la tormenta afectaron “al ritmo de las operaciones militares a lo largo del frente en Ucrania”, pero no han detenido la actividad militar por completo, indicó el Instituto para el Estudio de la Guerra. El centro de estudios con sede en Washington reportó que la tormenta había obligado a Rusia a llevar todas sus embarcaciones y transportes de misiles de vuelta a sus bases, y sugirió que la amenaza de que minas submarinas quedaran a la deriva en el Mar Negro aumentaría porque la tormenta había dispersado los explosivos. También había reportes de daños en ferrocarriles en zonas costeras, lo que podría afectar a la capacidad logística del ejército ruso en zonas ocupadas en Crimea y el sur de Ucrania, señaló el grupo. El martes se esperaban vientos de 108 kilómetros por hora (67 millas por hora) en Crimea, el sur de Rusia y zonas del noroeste de Rusia, según la agencia estatal de noticias Tass. En la región de Vologda, unos 500 kilómetros (310 millas) al nordeste de Moscú, cayó el equivalente a la nieve de 10 días —unos 25 centímetros (10 pulgadas)— en un sólo día, según dijo Tass, que citó al alcalde de una pequeña localidad que dijo que despejar las calles había tomado el doble de tiempo de lo habitual. El meteoro también cubrió de nieve la región de Moscú el lunes y acumuló hasta 25 cm (casi 10 pulgadas), tres veces más de lo normal, indicó la agencia de noticias Tass. La tormenta formaba parte de un frente que provocó ventiscas en Rumanía, Moldavia, Bulgaria y Serbia el domingo, donde se registraron nevadas y cortes de luz, así como choques de tránsito.

