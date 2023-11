El líder designado por Emiratos para la COP28 niega que EAU busque acuerdos de crudo en la cumbre

November 29, 2023, 6:47 AM

El presidente de la COP28, Sultan al-Jaber, camina por el recinto de la conferencia climtica de Naciones Unidas COP28 en Dubi, Emiratos rabes Unidos, el mircoles 29 de noviembre de 2023 en Dubi, Emiratos rabes Unidos. (AP Foto/Kamran Jebreili) (Kamran Jebreili, Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.)

DUBAI – El presidente designado por Emiratos Árabes Unidos para la próxima conferencia climática de Naciones Unidas desmintió el miércoles un reporte que acusaba a su país de tener planes de aprovechar la cumbre para cerrar acuerdos de gas y petróleo, el día antes de que comenzara la COP28. Sultan al-Jaber, que también dirige la gran petrolera estatal Abu Dhabi National Oil Co., tachó las acusaciones del reporte de BBC de “intento de socavar el trabajo de la presidencia de la COP28” antes de que comenzaran las negociaciones el jueves. El reporte citaba lo que describió como “documentos informativos filtrados” que según la cadena británica mostraban que Emiratos tenía previsto comentar acuerdos de combustibles fósiles con 15 países. “Estas acusaciones son falsas, inciertas, incorrectas y no precisas”, dijo Al Jaber a un pequeño grupo de periodistas reunidos para una conferencia de prensa que también se emitió en vivo. “Les prometo que yo nunca jamás he visto estos apuntes que mencionan ni nunca he utilizado siquiera esos apuntes en mis conversaciones”. “De modo que, por favor, por una vez, respeten quiénes somos, respeten lo que hemos conseguido con los años y respeten el hecho de que hemos sido claros, abiertos y limpios y sinceros y transparentes sobre cómo queremos dirigir este proceso de la COP”, añadió. La BBC no respondió de inmediato a una petición de comentarios. Inmediatamente después de las declaraciones del ejecutivo, un comunicado falso en su nombre fue enviado a The Associated Press y afirmó que Al Jaber había aceptado renunciar a su cargo. Organizadores de la COP28 en la delegación de EAU confirmaron más tarde que el texto era falso y que el ejecutivo continuaría en su puesto. Cada año, el país anfitrión de las negociaciones conocidas como Conferencia de las Partes (de donde proceden las siglas en inglés para COP) nomina a una persona para que presida las conversaciones. Normalmente, los anfitriones nombran a un diplomático experimentado, ya que el proceso puede requerir una difícil gestión de naciones e intereses enfrentados. La posición del nominado como “presidente de la COP” se confirma en una votación de delegados al inicio de la cita, normalmente sin objeciones. Sin embargo, la indignación de los activistas sobre la designación de Al Jaber aún podría dar un inicio accidentado a las negociaciones. ADNOC, la petrolera estatal, tiene planes de incrementar su producción de crudo de 4 millones de barriles al día a hasta 5 millones, aumentando su producción de petróleo y gas natural, dos combustibles que emiten dióxido de carbono. Al Jaber, un experimentado delegado climático de 50 años, es una persona de confianza del líder de EAU, el jeque Mohammed bin Zayed al Nahyan. Ha participado en la inversión o el compromiso de dedicar decenas de miles de millones de dólares a energías renovables en la federación de siete reinos en la península Arábiga. Al Jaber acompañó el miércoles al jeque Mohammed para recorrer el recinto de la COP28 antes de sus declaraciones. Sin embargo, el hecho de que Al Jaber se haya defendido en varias ocasiones a sí mismo y al país de las críticas de los activistas es muy revelador en Emiratos, un país autocrático que si bien es un importante socio y aliado militar de Estados Unidos, aún controla de forma estricta el discurso, prohíbe los partidos políticos y criminaliza las huelgas. ___ La cobertura climática y medioambiental de Associated Press recibe apoyo de varias fundaciones privadas. AP es la única responsable de todos su contenido.

