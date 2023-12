Haití interroga a exlíder rebelde Guy Philippe tras repatriación de EEUU

ARCHIVO - Guy Philippe sonre durante una entrevista en Pestel, Hait, 24 de agosto de 2016. Philippe regres a Hait el jueves 30 de noviembre de 2023, deportado por el gobierno de Estados Unidos. (AP Foto/Dieu Nalio Chery, File) (Dieu Nalio Chery, Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.)

PORT-AU-PRINCE – Las autoridades de Haití interrogaron el viernes al exlíder rebelde Guy Philippe en una comisaría donde permanece detenido un día después que Estados Unidos lo repatriara a Haití, informó su abogado. Philippe es un narcotraficante convicto que desempeñó un papel clave en la rebelión de 2004 contra el expresidente Jean-Bertrand Aristide y también fue acusado de planear ataques a comisarías y otros objetivos. Philippe tiene una orden judicial pendiente derivada de un ataque fatal en 2016 contra una estación de policía en la ciudad costera de Les Cayes, señalaron funcionarios de policía a The Associated Press el jueves, hablando bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a dar información a los medios. Philippe estaba detenido para ser interrogado el viernes, pero no ha sido acusado y no se ha celebrado ninguna audiencia, dijo su abogado Emmanuel Jeanty a la AP. El abogado añadió que volverá a visitar a Philippe el viernes para intentar conseguir su liberación. El exlíder rebelde alguna vez fungió como jefe de policía de la ciudad costera norteña de Cap-Haitien y recientemente había sido elegido para el Senado de Haití cuando las autoridades locales lo arrestaron en Haití en enero de 2017 al momento en que participaba en un programa de radio en vivo. Fue extraditado a Estados Unidos, donde fue sentenciado a nueve años de prisión tras declararse culpable de un cargo de lavado de dinero. Las autoridades indicaron que usó su cargo de alto rango dentro de la Policía Nacional de Haití para brindar protección a cargamentos de drogas a cambio de hasta 3,5 millones de dólares en sobornos. Philippe, que ha declarado en entrevistas recientes que tiene la intención de involucrarse en los asuntos de su país, regresó a un Haití que lucha contra la violencia generalizada de las pandillas y la creciente inestabilidad política.

