Pareja de Florida City acusada de golpear severamente a sus 2 hijos por colorear

Ashanti (left) and Janice (right) Young

FLORIDA CITY, Fla. – Un par de mujeres de Florida City enfrentan dos cargos cada uno de abuso infantil agravado después de que la policía dijo que un entrenador de gimnasia de la escuela primaria sospechó que algo estaba mal con su hijo de 7 años en su clase de educación física el jueves.

Las autoridades dijeron que Ashanti Sereeta Young, de 43 años, y Janice Young, de 46, también golpearon severamente a su hija de 8 años.

Ambos niños dijeron a los investigadores que todo se debía a que habían estado coloreando, según los informes de arresto.

Según los informes, ambos niños asisten a la Escuela Primaria Laura Saunders en Homestead.

Ahí fue donde el entrenador de educación física de la escuela notó que el niño no se quitaba la chaqueta durante la clase, dijo la policía. Los informes indican que el niño de 7 años se acercó a él y le susurró al oído que su madre le dijo que no se lo quitara.

El entrenador le dijo a la policía que tenía un “mal presentimiento” sobre esto y lo informó a un consejero escolar, según los informes. El entrenador dijo a los oficiales que estaba especialmente preocupado porque el niño había faltado a clase el lunes y el miércoles, lo cual era “inusual”.

La policía dijo que el niño le reiteró al consejero que su madre le había dicho que no se quitara la chaqueta y que un examen realizado por una enfermera de la escuela reveló moretones y “cortes recientes” en su brazo.

Su hermana de 8 años les decía a los miembros del personal de la escuela que sus madres “los golpeaban con un cordón blanco y negro”.

Según los informes, ella le dijo a los oficiales que “durante las vacaciones de Acción de Gracias de la escuela, (ella) se estaba portando mal coloreando y dibujando. Su segunda madre (Janice Young) la golpeó con un cable eléctrico blanco contra la parte posterior de sus muslos”.

“(Ella) tenía problemas para sentarse porque le dolía la parte posterior de las piernas”, escribió la policía. “A veces (la) segunda mamá usa un cordón muy blanco, un zapato o un palo para golpearla”.

La niña le dijo a los oficiales que su hermano fue golpeado de la misma manera el mismo día, dijo la policía. Los informes indican que ella les dijo a los investigadores que Ashanti Young “la golpeaba a veces, pero no tan mal como Janice”.

En presencia del consejero, la niña mostró a la policía sus piernas y espalda, según los informes.

“(Ella) tenía múltiples cicatrices lineales en la espalda y los brazos”, escribió la policía. “Había ronchas en forma de C recién formadas y redondeadas en la parte posterior de sus piernas y ella repitió que recibió estas heridas a manos de Janice”.

Su hermano, quien según la policía “inicialmente parecía asustado y aprensivo para hablar sobre por qué no podía quitarse la chaqueta”, hizo las mismas acusaciones.

“Janice lo había golpeado con un cable de extensión blanco por colorear uno de sus libros”, dijo la policía que les dijo. “Janice le puso un calcetín en el brazo y le dijo que no se lo quitara. También le dijo que no se quitara la chaqueta y que no mostrara a nadie su brazo herido”.

Después de quitarse el calcetín, el niño reveló “múltiples brocas de costras lineales en su antebrazo izquierdo y viejas cicatrices lineales en su pierna izquierda” y dijo que las lesiones provinieron de Janice Young golpeándolo con el cordón, según los informes.

La policía dijo que entrevistó por separado a ambas mujeres, quienes inicialmente negaron haber golpeado a los niños, y Janice Young “fingió sorpresa” por la acusación y afirmó que los niños “se golpearon entre sí”.

Las supuestas confesiones que, según la policía, se hicieron después de que a los dos se les mostraran fotos de las lesiones de sus hijos fueron eliminadas del informe.

Un juez encontró causa probable para acusar a ambas mujeres y ambas estaban detenidas en el Centro Correccional Turner Guilford Knight hasta el viernes por la mañana.

Ashanti Young recibió una fianza de $10,000, mientras que Janice Young recibió una fianza de $15,000.

Los niños fueron puestos bajo la custodia del Departamento de Niños y Familias de Florida.