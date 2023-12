Quito inaugura el primer metro de Ecuador tras una polémica década de espera

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Pasajeros en el Metro de Quito en el primer trayecto abierto al pblico, en Quito, Ecuador, el viernes 1 de diciembre de 2023. Despus de 10 aos de una polmica dcada de espera, marcada por cuestionamientos sobre los costos y denuncias de corrupcin que retrasaron su construccin, la capital de Ecuador finalmente vio el viernes el inicio de operaciones del primer metro del pas. (AP Foto/Dolores Ochoa)