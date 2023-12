Chile: dictan prisión preventiva para ex oficial del ejército acusado de matar a cantautor Jara

ARCHIVO - Los votantes se alinean frente a un mural que representa al fallecido cantautor folklrico Vctor Jara, en Santiago, Chile, el 15 de mayo de 2021. Un ex oficial del ejrcito chileno acusado de torturar y asesinar a Jara durante el sangriento golpe de 1973 en Chile fue detenido en prisin preventiva tras ser extraditado de Estados Unidos el viernes 1 de diciembre de 2023. (Foto AP/Esteban Flix, Archivo)

(Esteban Felix, Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.)