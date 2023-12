El oficio de las cholitas escaladoras de Bolivia se derrite al ritmo del deshielo de los glaciares

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Suibel Gonzales, izquierda, y su madre Lidia Huayllas, mujeres indgenas aymaras que se ganan la vida como guas de montaa, caminan sobre el glaciar Huayna Potos en las afueras de El Alto, Bolivia, el domingo 5 de noviembre de 2023. Cuando empezaron a escalar en las cimas de los Andes hace aos podan or el hielo crujir bajo sus grampones. Hoy en da lo que ms escuchan mientras suben es el sonido del agua derretida corriendo bajo sus pies. (Foto AP/Juan Karita)