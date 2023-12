Venezuela rechaza declaración del CARICOM sobre disputa territorial con Guyana

El presidente de Venezuela, Nicols Maduro, sale despus de dar un discurso durante el cierre de la campaa sobre el referndum de Venezuela sobre territorio en disputa con Guyana en Caracas, Venezuela, el viernes 1 de diciembre de 2023. (Foto AP/Matas Delacroix)

(Matias Delacroix, Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved)