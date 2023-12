Tormenta invernal causa estragos en norte de Inglaterra

December 3, 2023, 10:17 AM

La tormenta invernal en Northumberland, Inglaterra, el 3 de diciembre de 2023. (Owen Humphreys/PA via AP) (Owen Humphreys)

AMBLESIDE – Una fuerte tormenta invernal en el norte de Inglaterra obligó a los automovilistas a buscar alojamiento de emergencia o dormir en sus carros, y dejó sin electricidad a más de 2.500 clientes, informaron autoridades el domingo. Camiones se resbalaron y obstruyeron carreteras mientras varios automovilistas se quejaron que viajes que debían ser cortos tardaron horas, y otros se vieron obligados a pernoctar en lugares cerca de las vías o en sus vehículos. “Se siente de verdad como si estuviésemos caminando por los Alpes o algún resort de esquí”, comentó Harrison Ward en la comunidad de Ambleside. “Una vez que unos carros frenan o son abandonados, todo se paraliza”. Ant Brett dijo que quedó varado en su auto 19 horas el sábado cuando iba de Essex a Cumbria, un viaje que típicamente no tarda más de cinco horas. “Iba a una boda familiar y por supuesto no llegué”, comentó Brett a la BBC. “Ya casi se me acaba el agua y tengo que racionarla. Sé que los servicios de emergencia están ocupados, pero es que estamos aquí sin ayuda”. El Servicio de Rescate de Cumbria dijo que estuvo trabajando toda la noche para llegar a los conductores de autos. El jefe policial de Cumbria, Andy Wilkinson, dijo que la tormenta fue peor a lo que se pronosticó y que se le pidió a la ciudadanía no viajar en automóvil el domingo. Wilkinson dijo que algunos obreros viales fueron verbalmente abusados por algunos de los conductores. “Comprendemos la frustración de la gente en estos momentos”, declaró Wilkinson. “Sin embargo, las agencias están trabajando arduamente para mejorar la situación en Cumbria y también sufren de las difíciles condiciones viales cuando acuden a ayudar”. Las autoridades abrieron escuelas, iglesias y un centro de scouts para dar alojamiento a viajeros varados. Erick Mattinson fue a una iglesia en Ambleside cuando iba a recoger a su esposa y a un amigo, cuya ruta de autobús fue clausurada. Le tomó cinco horas y media llegar ahí desde Keswick, un viaje que usualmente tarda unos 30 minutos. “Esta nieve es terrible”, declaró a la emisora Sky News. Lo único bueno, dijo, es que un comercio local le vendió unas botellas de vino. Más de 2.500 personas estaban sin electricidad en Cumbria, reportó la empresa local Electricity North West. Vaticinó que el servicio se restablecería para el domingo en la noche. La agencia meteorológica británica emitió advertencias de hielo para partes de Midlands, el norte de Inglaterra, el norte y el centro de Gales y el este de Escocia, desde el domingo en la noche hasta el lunes al mediodía.

