Fuertes nevadas perturban tráfico en carreteras y aeropuertos en Moscú

December 4, 2023, 9:13 AM

Un hombre camina por una calle en medio de una fuerte nevada en Mosc, Rusia, el lunes 4 de diciembre de 2023. (Denis Voronin/Agencia de Noticias de Mosc va AP) (Denis Voronin, Moscow News Agency)

MOSCOW – Fuertes nevadas azotaron la capital rusa, perturbando el tráfico en las carreteras y los vuelos desde y hacia tres aeropuertos de Moscú, indicaron autoridades y medios de noticias el lunes. Las nevadas que comenzaron el domingo y continuaron durante la noche han añadido 23 centímetros (nueve pulgadas) adicionales a los ya altos niveles de nieve en Moscú, según el vicealcalde Pyotr Biryukov. En las tareas de limpieza de nieve participaron unas 135.000 personas y 18.000 equipos. Casi 200 camiones quedaron atrapados en la nieve durante las últimas 24 horas y necesitaron ayuda de trabajadores del tráfico, informó el Departamento de Transporte de Moscú. Un total de 53 vuelos fueron retrasados ​​y cinco más fueron cancelados el lunes por la mañana en tres de los cuatro aeropuertos de Moscú, publicó el diario financiero ruso Vedomosti. La mayoría de los retrasos se produjeron en el aeropuerto Sheremetyevo, al norte de la capital. Los dos aeropuertos del sur, Domodedovo y Vnukovo, también sufrieron retrasos, según el reporte. De acuerdo con el Vedomosti, en el aeropuerto de Zhukovsky, al sureste de la ciudad, los vuelos partían desde Moscú según lo previsto. En la región siberiana de Yakutia también se registraron fuertes nevadas y temperaturas inferiores a -50 C (-58 F). En la vecina región de Magadán se esperan temperaturas similares en los próximos días.

