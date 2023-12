Mujer previamente arrestada por cargo de abuso infantil en Broward ahora acusada de matar a dos hijos pequeños

HARMONY TOWNSHIP, Pa. – Una mujer de 27 años que fue arrestada previamente en el condado de Broward por un cargo de abuso infantil ahora enfrenta cargos por la muerte de sus dos hijos pequeños en Pensilvania, según supo Local 10 News el lunes.

Quanesha Shaquella Monio Lindsey, quien ahora vive en Harmony Township, Pensilvania, fue arrestada en agosto de 2019 en Sunrise después de que la policía dijera que golpeó repetidamente la cabeza de su hijo de 2 años contra un poste de cama de metal.

Fue arrestada por un cargo de abuso infantil agravado.

Según la policía de Sunrise, Lindsey se enfureció después de que le ordenó a su hijo, que estaba afuera de su apartamento con su hermana, que entrara y viera la televisión, pero él se negó.

La policía dijo que luego arrojó al niño contra un poste de metal de la cama, lo que provocó que se golpeara la cabeza contra él y lo hiciera llorar incontrolablemente.

Según una denuncia penal, Lindsey fue arrestada nuevamente durante el fin de semana por el Departamento de Policía de Harmony Township después de que los oficiales respondieran a su casa después de recibir un informe sobre un bebé de 4 meses que no respiraba.

Los oficiales dijeron que fueron al sótano de la casa y encontraron a un hombre joven, luego identificado como el tío de la víctima, realizándole RCP a los pies de una cama.

Dos oficiales se hicieron cargo de la reanimación cardiopulmonar y le dijeron al tío que subiera las escaleras, según el informe policial.

La policía dijo que el bebé llevaba una chaqueta de invierno, aunque había un calentador cerca y la habitación estaba extremadamente caliente. El bebé estaba frío al tacto y parecía estar muerto, según el informe.

Fue declarado muerto en el lugar poco tiempo después.

Según el informe, Lindsey le dijo a la policía que había acostado a su hijo a las 2 a.m. de esa mañana y que se había despertado a las 5 a.m., pero que no se había movido ni había hecho ruido desde entonces.

Más tarde, Lindsey fue llevada al departamento de policía para un interrogatorio adicional y admitió haber estrangulado a su hijo de 4 meses hasta la muerte esa mañana y dijo que también había asfixiado a su hijo de 2 años hasta la muerte unas seis semanas antes.

En el informe policial no se indicó si el hijo del que fue acusada de abusar en 2019 todavía vive con ella o está bajo la custodia de otro tutor.

Lindsey enfrenta múltiples cargos, incluyendo asesinato, estrangulamiento y abuso de un cadáver.

Hasta el lunes por la mañana, Lindsey estaba detenida en la cárcel del condado de Beaver sin derecho a fianza.