Países pobres que enfrentan costes millonarios por el calentamiento global piden ayuda en la COP28

Una persona sostiene un cartel que reclama pagos por prdidas y daos en la cumbre climtica COP28, el lunes 4 de diciembre de 2023 en Dubi, Emiratos rabes Unidos. El cartel dicen "Paguen por prdidas + daos". (AP Foto/Peter Dejong)

