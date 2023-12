Policía encuentra sin vida a sospechoso de un tiroteo en universidad de Las Vegas

LAS VEGAS – Un sospechoso fue encontrado sin vida el miércoles luego de que agentes de la policía respondieron a lo que, según empleados de la Universidad de Nevada campus Las Vegas, era un “tirador activo confirmado” en el lugar, informó la policía. La universidad publicó en X que el agresor se encontraba en el edificio Beam Hall, Frank and Estella, que alberga la Facultad de Negocios de la universidad, y que la policía respondió a otro reporte de disparos en la cercana asociación estudiantil. La policía de Las Vegas dijo en X que un sospechoso “ha sido localizado y está muerto”, aproximadamente 40 minutos después de que se publicó la primera alerta. “Esto no es un simulacro”, escribió la universidad. “Corran, escóndanse, luchen”. El incidente ocurrió en una ciudad aún marcada por uno de los peores asesinatos masivos de la historia de Estados Unidos, perpetrado el 1 de octubre de 2017 en el casino Mandalay Bay de Las Vegas, en el que murieron 60 personas y cientos más resultaron heridas.

Copyright 2023 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.