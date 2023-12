Esperanzas de acuerdo comercial Mercosur-UE vuelven a disiparse antes de cumbre en Brasil

December 7, 2023, 1:40 AM

Ministros de Exteriores y Economa se renen en la vspera de la 63ra cumbre de Mercosur, en Ro de Janeiro, Brasil, el 6 de diciembre de 2023. (AP Foto/Silvia Izquierdo) (Silvia Izquierdo, Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.)

SAO PAULO – Los jefes de Estado del Mercosur, el bloque comercial sudamericano, participarán el jueves en una cumbre en Río de Janeiro que, casi con toda seguridad, volverá a decepcionar a los países que esperan firmar un demorado acuerdo con la Unión Europea. Las negociaciones con la UE serán el principal tema de la agenda y el anfitrión, Brasil, espera su rápida conclusión. Pero el gobierno saliente de Argentina — la segunda mayor economía del bloque — ha dicho que se opone al pacto, aunque el presidente electo, el ultraderechista Javier Milei, que asumirá el cargo el domingo, ha expresado su apoyo. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, defiende un acuerdo en el que se lleva trabajando dos décadas. Sus principales socios han sido España, que ostenta la presidencia rotatoria de la UE, y Alemania. Paraguay y Uruguay también forman parte del bloque y se espera que el jueves se anuncie la incorporación de Bolivia. Un acuerdo comercial entre Mercosur y la EU supondría la integración de un mercado de más de 700 millones de personas, alrededor un cuarto del Producto Interno Bruto global y unos 100.000 millones de dólares anuales en comercio bilateral de bienes y servicios. Además reduciría las obligaciones aduaneras y facilitaría el acceso de los exportadores agrícolas al mercado europeo, así como de los fabricantes europeos a los países de Mercosur. “Cuando yo era negociador en 2010, pensamos que estaría terminado en dos años”, apuntó Welber Barral, quien en aquel momento representaba a Brasil, a The Associated Press. La cumbre de Río es otra oportunidad perdida, dijo añadiendo que “esta demora es muy mala para todos. Si el acuerdo fracasa, podría haber un intercambio de culpas que no ayuda a nadie”. Los dos bloques alcanzaron en 2019 un acuerdo básico que debía ser el primer paso hacia uno total. Pero nunca se implementó debido a una férrea resistencia a ambos lados del Atlántico, incluyendo pedidos de protección ambiental en Sudamérica y la preocupación de algunos países europeos, especialmente Francia, por la llegada de productos baratos. Las reticencias del actual gobierno argentino, que advirtió que sus exportaciones manufactureras y agrícolas se verían afectadas negativamente, también frenaron el avance. Milei criticó duramente a Mercosur en el pasado y pidió repetidamente su eliminación durante la campaña para las presidenciales de noviembre, pero no ha vuelto a realizar declaraciones de ese estilo desde entonces. De hecho, su gobierno ha apuntado que quiere que el acuerdo se complete. Pero es poco probable que la alianza se formalice este año, o incluso el que viene, debido a las elecciones europeas de 2024, apuntó Barral, quien ahora trabaja en la consultora BMJ de Brasilia, especializada en relaciones gubernamentales y comercio internacional. “Incluso aunque este acuerdo se aprobase hoy, habría una revisión jurídica, traducción a todos los idiomas de la UE, aprobación por parte de todos sus parlamentos, ratificación y solo entonces sería válido”, afirmó Barral. “Una visión optimista sería que esté finalizado en cinco años”. Argentina no es el único obstáculo en Sudamérica. Paraguay, que releva a Brasil en la presidencia esta semana, también parece haber renunciado. Lula “ha hecho un esfuerzo sobrehumano”, dijo el presidente del país, Santiago Peña, en una entrevista con la televisora local GEN el lunes. “El problema es que, en el otro lado, no hay interés”. El mandatario paraguayo destacó que los negociadores europeos no están dispuestos a reconocer a las autoridades de cumplimiento en los países del Mercosur y, en su lugar, quieren llevar a cabo sus propias evaluaciones. Esto, apuntó, sería una violación de la soberanía y, como tal, una condición que sabotea los posibles avances. “Ya estamos mirando en otra dirección”, agregó Peña, indicando que Mercosur firmará un acuerdo de libre comercio con Singapur esta semana. El bloque busca también acuerdos con Canadá y Corea del Sur, y los analistas dicen que se está considerando otro con Indonesia. ___ Politi informó desde Buenos Aires, Argentina.

