Despite fatal looting incidents, protesters march in Venezuela's Ciudad Bolivar

MIAMI - Amid the protests against Venezuelan President Nicolas Maduro, there was a looting incident in southern Venezuela that left a 30-year-old man dead.

According to a police report obtained by The Associated Press, Carlos Alfredo Olivares Bonalde died Tuesday night during a shooting in Ciudad Bolivar. El Pitazo reported 24-year-old Yeimbert Jose Rangel was killed during another looting incident in Ciudad Bolivar's Marhuanta area.

Witnesses told police officers four people descended from a beige Jeep and fired upon a crowd that had raided a store.

Tres fallecidos y dos heridos dejaron protestas nocturnas en Ciudad Bolívar este #22Ene https://t.co/7JWVB09uIS pic.twitter.com/0OP2QlpHE3 — CaraotaDigital (@CaraotaDigital) January 23, 2019

1/3 Según fuentes de la Policía Científica confirman que tres personas fueron asesinadas la noche de este #22Ene durante un saqueo a un comercio ubicado en Los Proceres en Ciudad #Bolívar. pic.twitter.com/toEeTbJrth — Pableysa Ostos (@PableOstos) January 23, 2019

Despite the looting incidents, Venezuelan protesters turned out to march peacefully in Ciudad Bolivar.

Social media posts from Ciudad Bolivar:

Mi #CiudadBolívar hoy demostraste lo grande que eres. pic.twitter.com/sHoSwbrhXA — Carolina Martínez (@carolsabel) January 23, 2019

SEÑORES se desbordó el ORINOCO en las calles de Ciudad Bolívar!!! Esto es un río de gente que salió a pedir LIBERTAD Y DEMOCRACIA. Fuera Maduro !! Vete ya USURPADOR. pic.twitter.com/FqWslkNEnE — Marcos Lima Martínez (@Marcoslimamd) January 23, 2019

Ciudad Bolívar presente. Abajo la narco dictadura. pic.twitter.com/PkfoUKRtk7 — Dan Joseph (@DanielJCall) January 23, 2019

Arriba mi ciudad Bolívar 💛💙❤️🙏🏻 pic.twitter.com/HLfYPgHjIG — evora durand (@DurandEvora) January 23, 2019

11:25am #AHORA | Concentración en Ciudad #Bolívar se mudó a las inmediaciones del C.C. Florida. Mientras leen un documento del Frenta Amplio, capitulo Bolívar #23ene - vía @gladylisflores foto: cortesía usuarios de Twitter pic.twitter.com/wNRXwQy1Of — El Pitazo (@ElPitazoTV) January 23, 2019

23 de Enero en Ciudad Bolívar la gente lanzaba miles de billetes que ya no sirven para nada @nelsonbocaranda @ElyangelicaNews @LuzMelyReyes @SergioNovelli @EfectoCocuyo pic.twitter.com/9lzKJWq65x — Rafael Arciniegas (@Rafaarciniegas) January 23, 2019

Ciudad Bolívar cumplió yo cumplí, masiva concentración del pueblo bolivarense demostrando su descontento y exigiendo la salida del #usurpador líder de la #NarcoDictadura contundentes demostración #FueraUsurpador #FuerzaVenezuela pic.twitter.com/LJXuhmmKfV — Eduardo Oxford (@eduardooxford) January 23, 2019

