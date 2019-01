Updates from anti-government protests in Venezuela

Social media updates show members of the National Guard have started to repress Wednesday protests in Venezuela with tear gas and by blocking protesters from getting to the planned meeting points in cities across the country.

Dr. Jose Manual Olivares, a member of parliament in Venezuela, reported doctors at Caraca's Hospital Periferico declared 16-year-old Alixon Pizani dead after a Tuesday night shooting.

CARACAS

PORTUGUESA

CARACAS: Juan Pablo II

#Caraota23Ene | Vista aérea de la plaza Juan Pablo II, lugar donde se concentrarán todos los manifestantes opositores que salieron desde 9 puntos de Caracas este #23Ene | Foto cortesía pic.twitter.com/eJm2udW0NO — CaraotaDigital (@CaraotaDigital) January 23, 2019

CARACAS: El Paraiso

Los muchachos pelean duro contra la GNB a esta hora en El Paraíso #Caracas #Venezuela #GritemosConBriopic.twitter.com/NCEHCFOWKC — Notiveraz360 (@notiveraz360) January 23, 2019

#ÚLTIMO 09:50am Guardia Nacional reprime a manifestantes que se concentran pacíficamente en la plaza Madariaga de El Paraíso, Hay 1 persona detenida #23Ene pic.twitter.com/7bHPbBjxTj — Andrews Abreu (@AndrewsAbreu) January 23, 2019

CARACAS: Avenida Victoria

MARACAY: Aragua

CARACAS: La Vega

LA GUAIRA: Cabildo

ALTAMIRA

VALENCIA

AVENIDA JACINTO LARA

CIUDAD OJEDA

#CiudadOjeda en la calle un #Pueblo que pide cambio, Basta ya de hambre, de odio y de la opresión, queremos que la Fanb se ponga del lado del pueblo, de la Constitución y en contra de la usurpación #GritemosConBrio nuestra libertad está cerca 🇻🇪 pic.twitter.com/W1IoFCf4q1 — UNT Lagunillas (@untlags) January 23, 2019

ANZOATEGUI

MARACAY

NUEVA ESPARTA

VARGAS

#Vargas está en la calle! exigiendo sus derechos! ¡Nadie tiene miedo! ¡Qué más nos pueden quitar! #GritemosConBrío pic.twitter.com/cQq8Zxo3gu — Jose Manuel Olivares (@joseolivaresm) January 23, 2019

SAN FERNANDO DE APURE

VALENCIA

CARACAS METRO

CHACAO

PUNTO FIJO

DISTRIBUIDOR SANTA FE

FRANCISCO FAJARDO

#AHORA 12:00pm | GN dispersa a los manifestantes que se desplazan por la autopista Francisco Fajardo a la altura de La Paz en #Caracas #23Ene pic.twitter.com/EXR6TkS3qR — Yudeima Sotillo (@yudesotillo) January 23, 2019

VALERA

Así se encuentra la ciudad de #Valera estado #Trujillo este #23Ene, en la Avenida Bolívar, principal arteria vial de la localidad. Vía @alexgonzalezdigital pic.twitter.com/jX8jeIBmz5 — Eduardo Orozco (@J230370) January 23, 2019

MARACAIBO

LOS VERDES

TACHIRA

SAN CARLOS

ACARIGUA ARAURE

PARROQUIA BOQUERON

