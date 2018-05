Cuba releases identities of 113 victims of plane crash

HAVANA - Cuban officials released the identities of the victims of the plane crash outside of Havana.

A Cuban doctor said Monday that two of the three survivors were in "extremely" critical condition. An official at the coroner's office said only 36 of the bodies have been identified.

Three survivors

1. Mailén Díaz Almaguer, 19.

2. Gretell Landrovell Font, 23.

3. Emiley Sánchez de la O, 39.

110 dead

1. Alexia Garcia Leyva

2. Kendry Morales Meneses

3. Gabriela Machado Morales

4. Diego Pérez Chacón

5. Alexa Rivas Figueredo

6. Marina García Vega

7. Maria Elena Aguilar Ramos

8. Mirta Leonarda Anaya Peña

9. Martha Cabrera Caballero

10. Julio Toribio Espinosa Licea

11. Israel Gálvez Martínez

12. Rodolfo Hernández González

13. Vivian Paula Martínez Fernández

14. Magalys Miranda Pérez

15. Maricela Peña Blanco

16. Yainelín Rodríguez Aguedo

17. Eddy Antonio Rodríguez Hernández

18. Ernesto Roberto Rodriguez Oliva

19. Nirza Rodriguez Rondón

20. Luis Manuel Rojas Pérez

21. María Salomé Sánchez Arévalo

22. Tania María Santiesteban Prado

23. Maricela Sánchez Peña

24. Carlos Antonio Santos González

25. Carmen Rosa Silva Zambrano

26. Norma Suárez Niles

27. Daniel Terrero Charchabal

28. Yanira Torres Cruz

29. Iliana Trinchet Mendoza

30. Inés Emilia Trinchet Mendoza

31. Caleb Valdés Gallego

32. Raúl Valdés López

33. Juana Amparo Valdes Peralta

34. Ania Varona Abrahan

35. Juan Luis Vega Velázquez

36. Rafael Vega Velázquez

37. Margarita Elena Velázquez Espinosa

38. Ronni Alain Pupo Pupo

39. Mariela Cruz Torres

40. Nelson Osorio Pérez

41. María Virgen Filandez Rojas

42. Enrique Alfredo Martínez Nates

43. Ricardo De La Caridad Martínez Hernández

44. Anyelis Meneses Del Rio

45. Luz Marina Milanés Cartaya

46. Yurisel Milagros Miranda Mulet

47. Adonayda Morales Varona

48. Elva María Mosqueda Legrá

49. Yailenis Navarro Díaz

50. Juan Carlos Nogueras Leyva

51. Karina Beatríz Oliva Mir

52. Eloy Ortiz Abad

53. Jorgelino Ortiz Cruz

54. Yanet Rosa Paz Ramírez

55. Yunaisi Pelegrino Reyes

56. Gelover Martín Pérez Avalo

57. Pedro Oscar Pérez Batista

58. Pedro Pablo Trujillo Ravelo

59. Grettel Isel De La Cruz Cutiño

60. Yunisleidys Abreu Lara

61. Ana Aguedo Rodriguez

62. Manuel David Aguilar Saavedra

63. Alejandro José Alvarez Crespo

64. Lázaro Garcia Amador

65. Marla Elizabeth Bauta Rodriguez

66. Maida Francisca Abdala Almoza

67. Leticia De La Caridad Almenares Pantoja

68. Raimundo Guillermo Almenares Sánchez

69. Julio César Avilés Gómez

70. Iskander Antonio Báster Pérez

71. Lorenzo Boch Bring

72. Jorge Alberto Borrego Cabrera

73. Jorge Luis Buitrago Cabrera

74. Gisel Buitrago Santiesteban

75. Carlos Miguel De La Cruz Cutiño

76. Juan Alberto De La Torre Alcántara

77. Adonis Díaz Oberto

78. SuyenLizandra Figueredo Driggs

79. José Carlos Figueroa Campos

80. GrisellFilandes Clark

81. Migdalia De La Caridad Gallego Nuñez

82. Jesús Manuel García Oberto

83. Enrique González Arguelle

84. Yandro Enrique González Mendez

85. Jorge Luis Guerra Concepción

86. Nelson Ramón Hernandez Rodríguez

87. Yisell Herminia Infante Miranda

88. Mónica Leyva García

89. Jose Angel Leyva Chapman

90. Carlos Enrique Llauró Meneses

91. Jean Michel Lopez Salinas

92. Miguel López Marrero

93. Patricia Dayvin Crespo Llanes

94. Yoneisi Cordovez Rodriguez

95. Lirise Cruz Pérez

96. Noelbis Hernández Guerrero

97. Frank Torres González

98. MeinaldoDuverger Ramos

99. Yovanys Ricardo Mora

100. Mohamed Hach (Sahrawi Arab Democratic Republic)

101. Abderrahm Fadel Mustafa (Sahrawi Arab Democratic Republic)

102. Oscar Hugo Almara (Argentina)

103. Dora Beatriz Cifuentes De Almara (Argentina)

104. Isela Savala Franco (Mexico)

105. Miguel Arreola Ramírez (Mexico)

106. Jorge Nuñez Santos. (Mexico)

107. Marco López Pérez. (Mexico)

108. María Ríos Rodríguez. (Mexico)

109. Abigail Hernández García. (Mexico)

110. Guadalupe Limon García. (Mexico)

