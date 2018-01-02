South Florida restaurants with the most violations in 2017

PEMBROKE PARK, Fla. - Happy New Year!
According to state records, inspectors with the Florida Department of Business and Professional Regulation were busy in 2017, as more than 70,000 violations were spotted at restaurants in South Florida.
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Not all the restaurants listed below were ordered shut, but many of them were.
In Miami-Dade County, Royal Buffet, on Bird Road tops the list with 83 violations -- the most in the entire state.
That location also had the most violations in 2016 as well, but the restaurant had a new name and new owners in 2017.
The Field Irish Pub on Griffin Road tops the list in Broward and Jimmy Johnson's Big Chill Restaurant and Bar in Key Largo tops the list in Monroe County.
One restaurant, China Lake, in North Miami Beach, is permanently closed.
MIAMI-DADE COUNTY:
1- ROYAL BUFFET
83 VIOLATIONS -- MOST IN THE STATE
11379 SW 40TH STREET (BIRD ROAD)
SOUTHWEST MIAMI DADE
INSPECTION DATE: 7/11/17
2-EL PUB RESTAURANT
76 VIOLATIONS
1548 SW 8TH STREET
LITTLE HAVANA
INSPECTION DATE: 7/26/17
3-EL CASTILLO DE LAS FRUTAS
67 VIOLATIONS
6420 SW 40TH STREET (BIRD ROAD)
MIAMI
INSPECTION DATE: 10/24/17
4-CHINA LAKE CHINESE RESTAURANT
64 VIOLATIONS
(PERMANENTLY CLOSED)
1560 NE 165TH STREET
NORTH MIAMI BEACH
5-MIKES AT VENETIA
60 VIOLATIONS
VENETIA CONDOMINIUM
555 NE 15TH STREET
9TH FLOOR
MIAMI
INSPECTION DATE: 7/14/17
6-LA ROSA RESTAURANT
54 VIOLATIONS
4041 NW 7TH STREET
MIAMI
INSPECTION DATE: 8/14/17
7-YELLOW TAIL SUBS GRILL
53 VIOLATIONS
27275 SOUTH DIXIE HIGHWAY
HOMESTEAD
INSPECTION DATE: 8/15/17
8-CAYARD'S BAKERY
52 VIOLATIONS
12801 WEST DIXIE HIGHWAY
NORTH MIAMI
INSPECTION DATE: 11/27/17
9-OCEAN'S TEN
50 VIOLATIONS
960 OCEAN DRIVE
MIAMI BEACH
INSPECTION DATE: 8/7/17
10- CASA CANI
49 VIOLATIONS
925 SW 87TH AVENUE
MIAMI
INSPECTION DATE: 7/2017
BROWARD COUNTY:
1- THE FIELD IRISH
46 VIOLATIONS
3281 GRIFFIN ROAD
DANIA BEACH
INSPECTION DATE: 12/13/17
2-ASIAN BUFFET
42 VIOLATIONS
240 SOUTH FEDERAL HIGHWAY
DEERFIELD BEACH
INSPECTION DATE: 10/30/17
3-ASIAN BUFFET
42 VIOLATIONS
2091 NORTH UNIVERSITY DRIVE
SUNRISE
INSPECTION DATE: 7/17/17
4-19TH HOLE CAFE AND RESTAURANT
41 VIOLATIONS
WYNMOOR COUNTRY CLUB
1001 WYNMOOR CIRCLE DRIVE
COCONUT CREEK
INSPECTION DATE: 8/4/17
5-JOYS ROTI DELIGHTS
40 VIOLATIONS
1205 NW 40TH AVENUE
LAUDERHILL
INSPECTION DATE: 8/18/17
6-BG WHISKEY CREEK HIDEOUT
37 VIOLATIONS
MIZELL-JOHNSON STATE PARK
6503 NORTH OCEAN DRIVE
DANIA BEACH
INSPECTION DATE: 12/12/17
7-LAS CARNITAS
36 VIOLATIONS
3221 WEST DAVIE BLVD.
FORT LAUDERDALE
INSPECTION DATE: 11/27/17
8-BASILIC VIETNAMESE GRILL
36 VIOLATIONS
218 EAST COMMERCIAL BLVD.
LAUDERDALE BY THE SEA
INSPECTION DATE: 7/6/17
9-JENARITOS RESTAURANT
35 VIOLATIONS
285 NE 44TH STREET
OAKLAND PARK
INSPECTION DATE: 12/19/17
10-SERGIO'S AMERICAS BAKERY
35 VIOLATIONS
10264 WEST SAMPLE ROAD
CORAL SPRINGS
INSPECTION DATE: 8/3/17
11-LA GRANJA
35 VIOLATIONS
820 WEST SAMPLE ROAD
POMPANO BEACH
INSPECTION DATE: 8/2/17
MONROE COUNTY:
1-JIMMY JOHNSON'S BIG CHILL RESTAURANT AND BAR
51 VIOLATIONS
10400 OVERSEAS HIGHWAY
KEY LARGO
INSPECTION DATE: 8/9/17
2-GILBERT'S RESORT
51 VIOLATIONS
107900 OVERSEAS HIGHWAY
KEY LARGO
INSPECTION DATE: 7/19/17
3-LA MEDITERRANEE
47 VIOLATIONS
2211 OVERSEAS HIGHWAY
MARATHON
INSPECTION DATE: 8/3/17
4-SHIPWRECK
45 VIOLATIONS
45 GARDEN COVE DRIVE
KEY LARGO
INSPECTION DATE: 8/8/17
5-BLUE MACAW ISLAND EATS & BAR
41 VIOLATIONS
804 WHITEHEAD STREET
KEY WEST
INSPECTION DATE: 10/13/17
6-TURTLE KRAALS RESTAURANT
37 VIOLATIONS
231-A MARGARET STREET
LANDS END VILLAGE
KEY WEST
INSPECTION DATE: 11/14/17
7-PINCHER'S CRAB SHACK OF KEY WEST
36 VIOLATIONS
712 DUVAL STREET
KEY WEST
INSPECTION DATE: 8/3/17
8-GRAND CAFE KEY WEST
33 VIOLATIONS
314 DUVAL STREET
KEY WEST
INSPECTION DATE: 11/16/17
9-SMUGGLER'S COVE
33 VIOLATIONS
85500 OVERSEAS HIGHWAY
ISLAMORADA
INSPECTION DATE: 7/21/17
10-WOODEN SPOON
32 VIOLATIONS
7007 OVERSEAS HIGHWAY
MARATHON
INSPECTION DATE: 11/17/17
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