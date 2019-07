Multiple Broward County restaurants make Clean Plate list

BROWARD COUNTY, Fla. - Below is a list of places in Broward County that had ZERO violations on an unannounced, routine state inspection.

We say THANK YOU for making our health and safety a priority.

ZERO VIOLATIONS FROM JANUARY 2019-JUNE 2019:



***THE NEUTRAL GROUND CAFE

8600 SR 84

PLANTATION

6/27/19



***THE DRUNKEN BLOWFISH(MOBILE)

506 NW 1 AVE

FORT LAUDERDALE

6/26/2019



***PJ'S SEAFOOD TO GO(MOBILE)

122 SW 3 AVE

DANIA BEACH

6/26/2019



***BURGERS MIAMI(MOBILE)

5817 SW 21 ST

HOLLYWOOD

6/25/2019



***THE PARAMEDIC PIZZA COMPANY(MOBILE)

122 SW 3 AVE

DANIA BEACH

6/25/2019



***FIRST BAPTIST CHURCH PINEY GROVE

4699 W OAKLAND PARK

LAUDERDALE LAKES

6/24/2019



***SUNRISE PITA & GRILL

2275 S UNIVERSITY DR

DAVIE

6/24/2019



***FRESH FLAVOR FUSION(MOBILE)

122 SW 3RD AVE

DANIA BEACH

6/24/2019



***IPEK'S WYKKED KITCHEN(MOBILE)

4701 MADISON ST

HOLLYWOOD

6/24/2019



***DELUXE LUNCH BOX(MOBILE)

998 SW 81 AVE

NORTH LAUDERDALE

6/21/2019



***COTERIE CORP(CATERING)

1204 S FEDERAL HWAY

DANIA BEACH

6/21/2019



***MOE'S SOUTHWEST GRILL

2257 S UNIVERSITY DR

DAVIE

6/21/2019



***POSH

110 N FEDERAL HWY

FORT LAUDERDALE

6/21/2019



***THERSY'S FOOD TRUCK(MOBILE)

1900 W OAKLAND PARK BLVD

OAKLAND PARK

6/20/2019



***KEITUS SEAFOOD GRILL & JERK(MOBILE)

5030 NW 17 STREET

LAUDERHILL

6/20/2019



***ORIGINAL FAT CATS

320 SW 2 ST

FORT LAUDERDALE

6/18/2019



***BAD BOYS BBQ(MOBILE)

2408 NW 19 ST STE B

FORT LAUDERDALE

6/18/2019



***ALL AMERICAN HOT DOGS(MOBILE)

9837 WEST SAMPLE ROAD

CORAL SPRINGS

6/17/2019



***THE OLD RIVERHOUSE

301 SW 3 AVE

FORT LAUDERDALE

6/17/2019



***LAGO MAR CC GRILL/SNACK SHAK

500 NW 127 AVE

PLANTATION

6/14/2019



***IPEK'S WYKKED KITCHEN(MOBILE)

4701 MADISON ST

HOLLYWOOD

6/12/2019



***TORNADO(MOBILE)

840 CORAL RIDGE DR

CORAL SPRINGS

6/11/2019



***REIS & IRVY'S # 3

5300 POWERLINE RD

FORT LAUDERDALE

6/7/2019



***BURGER KING

9373 W ATLANTIC BLVD

CORAL SPRINGS

6/5/2019



***POLLO TROPICAL

50 N UNIVERSITY DR

PLANTATION

6/5/2019



***ISLAND TIME BAR & GRILL

3800 SW 142 AVE

DAVIE

6/4/2019



***ADAM'S FILLING STATION ON WHEELS(MOBILE)

122 SW 3 AVE

DANIA BEACH

6/4/2019



***PRO KITCHEN HUB

5007 N HIATUS RD

SUNRISE

6/4/2019



***CHEF HOLMES SMOKIN BONES BBQ(MOBILE)

122 SW 3 AVE

DANIA BEACH

6/3/2019



***V AND V FAMOUS BBQ RIBS AND CHICKEN(MOBILE)

1240 NW 31 AVE

FORT LAUDERDALE

6/1/2019



***GINGER HOUSE CATERER INC(CATERING)

7801 NW 5 ST

PLANTATION

5/31/2019



***LA QUINTA INN & SUITES

5070 N SR 7

FORT LAUDERDALE

5/31/2019



***THE GREAT AMERICAN BAGEL

FORT LAUDERDALE HOLLYWOOD INTERNATIONAL AIRPORT

100 TERMINAL DR

FORT LAUDERDALE

5/29/2019



***GOLDCOAST BALLROOM

1415 LYONS RD

COCONUT CREEK

5/28/2019



***CAROLINA COUNTRY CLUB SNACK BAR

3011 ROCK ISLAND RD

MARGATE

5/23/2019



***CAROLINA CLUB BANQUETS

3011 ROCK ISLAND RD

MARGATE

5/23/2019



***MORTON'S STEAKHOUSE

500 E BROWARD

FORT LAUDERDALE

5/23/2019



***I HEART MAC & CHEESE

2325 S UNIVERSITY DR

DAVIE

5/23/2019



***FOOD FOUR THOUGHT

1345C NW 40 AVE

LAUDERHILL

5/22/2019



***WILLIAMS SMOKIN OAK(MOBILE)

122 SW 3RD AVE

DANIA

5/21/2019



***MIRAMAR REGIONAL PARK AQUATIC CENTER FOOD CONCESSION

16801 MIRAMAR PKWY

MIRAMAR

5/21/2019



***WALMART

7900 W MCNAB RD

NORTH LAUDERDALE

5/20/2019



***FIVE GUYS BURGERS & FRIES

13955 W SUNRISE BLVD.

SUNRISE

5/17/2019



***KENTUCKY FRIED CHICKEN

8221 W BROWARD BLVD

PLANTATION

5/16/2019



***SUNDREAM(YACHT CHARTER)

2950 NE 32 AVE

FORT LAUDERDALE

5/16/2019



***CAPRICCIO EATERY

2402 N UNIVERSITY DR

PEMBROKE PINES

5/16/2019



***THE GREEK(MOBILE)

5817 SW 21 ST

HOLLYWOOD

5/15/2019



***NONNA'S PIZZA

10315 W SAMPLE RD

CORAL SPRINGS

5/15/2019



***DEEP SEA CUISINE(MOBILE)

438 S CYPRESS RD

POMPANO BEACH

5/14/2019



***CITY CAFE

6701 N HIATUS RD

TAMARAC

5/13/2019



***THE CUBBY HOLE

823 NE 6 AVE

FORT LAUDERDALE

5/9/2019



***7TH FLOOR CONCIERGE LOUNGE

11775 HERON BAY BLVD

POMPANO BEACH

5/8/2019



***OLLI OLIVE PIZZA

4599 N UNIVERSITY DR

LAUDERHILL

5/6/2019



***POLLO TROPICAL

12961 W SUNRISE BLVD

SUNRISE

5/1/2019



***ISLAMORADA FISH COMPANY

220 GULFSTREAM WAY

DANIA BEACH

4/26/2019



***FOOD FOUR THOUGHT

1345 NW 40 AVE

LAUDERHILL

4/25/2019



***DENNY'S RESTAURANT

12100 W SUNRISE BLVD.

PLANTATION

4/24/2019



***PAVILION BISTRO AND BALLROOM

201 SW 5 AVE

FORT LAUDERDALE

4/24/2019



***THE HOT DOG HOUND(MOBILE)

9817 W SAMPLE RD

CORAL SPRINGS

4/23/2019



***PANDA EXPRESS #1333

15703 PINES BLVD

PEMBROKE PINES

4/19/2019



***WINGSTOP RESTAURANT

15999 PINES BLVD SUITE 101

PEMBROKE PINES

4/19/2019



***UNIWELD LUNCHEON

2850 RAVENSWOOD RD

FORT LAUDERDALE

4/18/2019



***SUBWAY BB&T CENTER

ONE PANTHER PKWY #109

SUNRISE

4/16/2019



***DOG SLED DELI

3711 SW 47 AVE STE #208

DAVIE

4/12/2019



***HUSH 86 (CATERING)

122 SW 3 AVE

DANIA BEACH

4/12/2019



***THE PARTY STATION(CATERING)

5007 N. HIATUS RD

SUNRISE

4/12/2019



***THE HALAL GUYS

10430 PINES BLVD

PEMBROKE PINES

4/12/2019



***CYPRESS PARK CONCESSION

1301 CORAL SPRINGS DR

CORAL SPRINGS

4/11/2019



***HOWIE'S TOP DOG INC.

5021 S SR 7 STE 209

DAVIE

4/11/2019



***FORT LAUDERDOG

1375 LYONS RD

COCONUT CREEK

4/9/2019



***QUIET WATERS PARK

401 S POWERLINE RD

DEERFIELD BEACH

4/8/2019



***KENTUCKY FRIED CHICKEN

3300 NOB HILL RD

SUNRISE

4/8/2019



***AMAIZE

12801 W SUNRISE BLVD

SUNRISE

4/6/2019



***TORNADO(MOBILE)

840 CORAL RIDGE DR

CORAL SPRINGS

4/4/2019



***STARFISH FOOD TRUCK(MOBILE)

801 E DANIA BEACH BLVD

DANIA BEACH

4/4/2019



***CLUB LEVEL CONCIERGE LOUNGE

3555 S OCEAN DR

HOLLYWOOD

4/4/2019



***COOL DOWN CAFE & JUICE BAR INC

5501 LYONS RD

COCONUT CREEK

4/4/2019



***TEA TIME

7762 NW 44 ST

SUNRISE

4/4/2019



***TACO BELL # 135

2451 N UNIVERSITY DR

SUNRISE

4/3/2019



***PJ'S SEAFOOD TO GO

122 SW 3 AVE

DANIA BEACH

4/2/2019



***MOOP POPS(MOBILE)

3969 NW 126TH AVE

CORAL SPRINGS

4/1/2019



***SOUTH BEACH LADY

1318 N OCEAN DR

HOLLYWOOD

3/28/2019



***SOUTH FLORIDA PRINCESS

1318 N OCEAN DR

HOLLYWOOD

3/28/2019



***MCDONALD'S #3170

7751 W SAMPLE RD

CORAL SPRINGS

3/28/2019



***MUSETTE

531 NEW RIVER DR SOUTH

FORT LAUDERDALE

3/28/2019



***HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL AND SUITES

14651 NW 20 ST

PEMBROKE PINES

3/28/2019



***CHIPOTLE MEXICAN GRILL #678

1775 UNIVERSITY DR

CORAL SPRINGS

3/27/2019



***E H COFFEE STOP

2001 SW 20 ST

FORT LAUDERDALE

3/26/2019



***UNDERWOOD BAR-B-QUE(MOBILE)

2800 NW 25TH STREET

FORT LAUDERDALE

3/26/2019



***CHEF HOLMES SMOKIN BONES BBQ(MOBILE)

122 SW 3 AVE

DANIA BEACH

3/26/2019



***THE PARAMEDIC PIZZA COMPANY(MOBILE)

122 SW 3 AVE

DANIA BEACH

3/26/2019



***CYBER CAFE

1950 EISENHOWER BLVD

FORT LAUDERDALE

3/25/2019



***JON SMITH SUBS

16606 SHERIDAN ST

PEMBROKE PINES

3/25/2019



***EVERTON MANDEVILLE DELIGHT

6445 PEMBROKE RD

HOLLYWOOD

3/23/2019



***THE DRUNKEN BLOWFISH

506 NW 1 AVE

FORT LAUDERDALE

3/22/2019



***NEW CHINA

4020 SW 40 ST

PEMBROKE PARK

3/20/2019



***AURORA'S MEXICAN KITCHEN

5740 MARGATE BLVD

MARGATE

3/19/2019



***C & G CATERING

5740 MARGATE BLVD

MARGATE

3/19/2019



***LA GRANJA 2

6544 W ATLANTIC BLVD

MARGATE

3/19/2019



***MR. JERKINZ (MOBILE)

300 S FEDERAL HWY

DANIA BEACH

3/18/2019



***TACO BELL

3500 W BROWARD BLVD

FORT LAUDERDALE

3/18/2019



***MCDONALDS

2410 W BROWARD BLVD

FORT LAUDERDALE

3/16/2019



***RED ZEPPELIN(MOBILE)

801 E DANIA BCH BLVD

DANIA

3/16/2019



***JEFFREY T COLE HOT DOGS

3291 W SUNRISE BLVD

LAUDERHILL

3/15/2019



***CB SMITH PARK

900 N FLAMINGO RD

PEMBROKE PINES

3/15/2019



***LEOMAR FOOD SERVICE(HOT DOG)

9837 W SAMPLE RD

CORAL SPRINGS

3/14/2019



***WENDY'S OLD FASHION HAMBURGERS

1197 S MILITARY TRL

DEERFIELD BEACH

3/13/2019



***CHECKERS #513

1799 HILLSBORO BLVD

DEERFIELD BEACH

3/13/2019



***MIRAMAR CULTURAL ARTS CENTER

2400 CIVIC CENTER PL

MIRAMAR

3/13/2019



***PETE'S A PLACE

3417 SW DAVIE BLVD

FORT LAUDERDALE

3/13/2019



***DICEY RILEY'S

217 SW 2 ST

FORT LAUDERDALE

3/12/2019



***BRINY RIVERDANCE

220 SW 2 ST

FORT LAUDERDALE

3/12/2019



***ISLAND VIBEZ GRILL

1267 NW 31 AVE

LAUDERHILL

3/12/2019



***DANIA SUBS SHOP

4806 SW 28 TER

DANIA

3/11/2019



***EBAR / CLUB 13

209-215 SW 2ND ST

FORT LAUDERDALE

3/11/2019



***DUNKIN DONUTS

3951 STIRLING RD

DANIA

3/11/2019



***HAMPTON IN FORT LAUDERDALE DOWNTOWN LAS OLAS AREA

250 N ANDREWS AVE

FORT LAUDERDALE

3/11/2019



***PIZZA HUT #55313

1636 W HILLSBORO BLVD

DEERFIELD BEACH

3/9/2019



***ARGENTELLE

204 NW 4TH STREET

FORT LAUDERDALE

3/9/2019



***BETTYS' SOUL FOOD RESTAURANT(MOBILE)

601 NW 22 RD

FORT LAUDERDALE

3/7/2019



***MULLINS PARK WEST

10000 NW 29 ST

CORAL SPRINGS

3/7/2019



***WENDYS OLD FASHIONED HAMBURGERS

2801 DAVIE BLVD

FORT LAUDERDALE

3/7/2019



***PEGASUS CAFE

901 S FEDERAL HWY

HALLANDALE BEACH

3/7/2019



***MULLINS PARK EAST

10000 NW 29 ST

CORAL SPRINGS

3/7/2019



***ADENA FARMS FOOD TRUCK

900 SILKS RUN ROAD, BLDG 1700

HALLANDALE

3/7/2019



***GULFSTREAM PARK THEME PARK CARTS

901 S FEDERAL HWY

HALLANDALE BEACH

3/7/2019



***SASSANO'S PIZZERIA

2760 DAVIE BLVD

FORT LAUDERDALE

3/7/2019



***MANCORA CEVICHE BAR & GRILL

7675 - 7679 W SAMPLE RD

CORAL SPRINGS

3/6/2019



***INIKA FOODS(CATERING)

2410 N DIXIE HWY

WILTON MANOR

3/6/2019



***POSH

110 N FEDERAL HWY

FORT LAUDERDALE

3/6/2019



***PLATINUM PLATERS BBQ & SEAFOOD LLC

1275 NW 31 AVE

LAUDERHILL

3/6/2019



***MCCLOVER'S GRILL

1330 NW 7 PL

FORT LAUDERDALE

3/5/2019



***MCCLOVER'S CATERING (LUNCH TRUCK)

1360 HAMMONDVILLE ROAD #3

POMPANO BEACH

3/5/2019



***MONSTER SUBS INTERNATIONAL

2172 W OAKLAND PARK BLVD

OAKLAND PARK

2/28/2019



***MEAL IN A PIE

4440 NE 20 AVE

OAKLAND PARK

2/28/2019



***HAAGEN-DAZS 609

17 S FT LAUDERDALE BCH BLVD R-120

FORT LAUDERDALE

2/26/2019



***MCDONALD'S #16832

27 W BROWARD BLVD

FORT LAUDERDALE

2/25/2019



***DANLU CAFE

200 E BROWARD BLVD STE 110

FORT LAUDERDALE

2/22/2019



***DEEZ BITES(MOBILE)

5819 SW 21 ST

HOLLYWOOD

2/21/2019



***ETEN FOOD COMPANY

1404 E LAS OLAS BLVD

FORT LAUDERDALE

2/19/2019



***RED DOOR

625 E LAS OLAS BLVD

FORT LAUDERDALE

2/16/2019



***EMPANADA TOP WINES & BEER

813 E LAS OLAS BLVD

FORT LAUDERDALE

2/16/2019



***THATS A WRAP SANDWICH CO

500 E BROWARD BLVD STE 132

FORT LAUDERDALE

2/15/2019



***FLANIGANS

2600 W DAVIE BLVD

FORT LAUDERDALE

2/15/2019



***SUBWAY

110 SE 6 ST

FORT LAUDERDALE

2/15/2019



***SHARKEY'S BLVD LOUNGE

5889 MARGATE BLVD

MARGATE

2/9/2019



***SUNSATIONAL

3600 W SAMPLE RD, TRADEWINDS PARK

COCONUT CREEK

2/9/2019



***THE PORTLY PIG GASTROPUB

320 E DANIA BEACH BLVD

DANIA BEACH

2/8/2019



***LAS OLAS PIZZA

21 W LAS OLAS STE A

FORT LAUDERDALE

2/8/2019



***ARBY'S #238

11755 PINES BLVD

PEMBROKE PINES

2/7/2019



***COURTYARD FT LAUDERDALE BEACH

440 S SEABREEZE BLVD

FORT LAUDERDALE

2/7/2019



***LAGO MAR SODA SHOP

1700 S OCEAN LN

FORT LAUDERDALE

2/6/2019



***DUNKIN DONUTS #17

2431 W SUNRISE BLVD

FORT LAUDERDALE

2/4/2019



***MALVO'S CHILL SPOT(MOBILE)

1437 S POWERLINE RD

POMPANO BEACH

2/4/2019



***DIGGITY DOGZ EVENTS(MOBILE)

9837 W SAMPLE RD

CORAL SPRINGS

2/1/2019



***WENDY'S OLD FASHION HAMBURGERS

10050 W SAMPLE RD

CORAL SPRINGS

2/1/2019



***ANOTHER PERFECT PARTY(CATERING)

143 S CYPRESS RD

POMPANO BEACH

2/1/2019



***DUNKIN DONUTS

50 W OAKLAND PARK BLVD

WILTON MANORS

1/31/2019



***UNCLE KIMMY'S

803 SE 8 ST

DEERFIELD BEACH

1/31/2019



***SUBWAY #315

3071 N ANDREWS AVE

WILTON MANORS

1/31/2019



***COOL DREAMS DESSERTS

9837 W SAMPLE RD

CORAL SPRINGS

1/30/2019



***ALLGOLF AT CB SMITH PARK

950 N FLAMINGO RD

PEMBROKE PINES

1/30/2019



***HOT DOG HOUND(MOBILE)

9837 W SAMPLE RD

CORAL SPRINGS

1/30/2019



***GENE'S JOINT III(MOBILE)

9837 W SAMPLE RD

CORAL SPRINGS

1/30/2019



***GLORIA'S GOODIES (MOBILE)

1030 COUNTRY CLUB DR 201

MARGATE

1/29/2019



***UNIWELD LUNCHEON

2850 RAVENSWOOD RD

FORT LAUDERDALE

1/29/2019



***BURGER KING #16

1445 W SUNRISE BLVD

FORT LAUDERDALE

1/29/2019



***SUNRISE CIVIC CTR & ATHLETIC CLB

10610 W OAKLAND PARK BLVD

SUNRISE

1/28/2019



***TACO BELL

11257 PINE BLVD

PEMBROKE PINES

1/28/2019



***TACO VIAJERO(MOBILE)

2116 NW 62ND AVE

MARGATE

1/28/2019



***ROYAL CASINO RESTAURANT

1896 SW 38 AVE

LAUDERHILL

1/26/2019



***C&R BAR B QUE (MOBILE)

701 W SUNRISE BLVD

FORT LAUDERDALE

1/26/2019



***DISCOVERY TAKE OUT RESTAURANT

501 W SUNRISE BLVD

FORT LAUDERDALE

1/25/2019



***JERKIT CUISINE II(MOBILE)

1645 SW 45TH WAY

DEERFIELD BEACH

1/25/2019



***THE SCOOP SHOP

9837 W SAMPLE RD

CORAL SPRINGS

1/25/2019



***TEXAS ROADHOUSE

5951 LYONS RD

COCONUT CREEK

1/24/2019



***CHIPOTLE MEXICAN GRILL

1780 STIRLING RD STE 106

DANIA BEACH

1/24/2019



***WORLD FAMOUS(MOBILE)

3684 W OAKLAND PARK BLVD

FORT LAUDERDALE

1/23/2019



***BURGER KING

9373 W ATLANTIC BLVD

CORAL SPRINGS

1/22/2019



***PRESS & GRIND CAFE

474 N FEDERAL HWY

FT LAUDERDALE

1/18/2019



***PAVILION BISTRO AND BALLROOM

201 SW 5 AVE

FORT LAUDERDALE

1/16/2019



***DOC B'S FRESH KITCHEN

452 N FEDERAL HWY

FORT LAUDERDALE

1/16/2019



***BURGER KING

2500 W BROWARD BLVD

FORT LAUDERDALE

1/14/2019



***SPATCH

468 N FEDERAL HWY

FORT LAUDERDALE

1/10/2019



***MARY'S HOT DOGS AT HOME DEPOT(MOBILE)

1151 NW COPANS RD

POMPANO BEACH

1/3/2019

