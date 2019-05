Castro meets with Venezuelan foreign minister

Venezuela's foreign minister Jorge Arreaza shared this photograph Tuesday on Twitter showing him during a meeting with Raul Castro in Havana.

HAVANA, Cuba - Cuban Communist Party Leader Raúl Castro and Cuban President Miguel Diaz-Canel met with Venezuela's Foreign Minister Jorge Arreaza and Venezuelan ambassador to Cuba Adán Chávez on Monday in Havana.

In a statement released by the Venezuelan government, Arreaza said his Cuban counterpart, Bruno Rodriguez, welcomed him ahead of the ALBA-TCP, or the Political Council of the Bolivarian Alliance for the People of Our America – Treaty of Commerce of the People, on Tuesday in Havana.

Jorge Arreaza, Venezuela's foreign minister, released this photograph on Twitter Tuesday thanking Raul Castro for welcoming him on Monday.

Last year's ALBA-TCP meeting happened in Managua, Nicaragua. Rodriguez tweeted the ALBA-TCP council had reaffirmed the commitment of cooperation between the 10-member countries.

Aside from Venezuela, Cuba and Nicaragua, the list of ALBA-TCP members also includes Bolivia, Dominica, Grenada, St. Vincent and the Grenadinez, Antigua and Barbuda, Saint Lucia and Saint Kitts and Nevis.

Arreaza also visited the University of Computer Science in Havana and said Venezuela is on the offensive and ready to surprise imperialism, Granma reported on Tuesday afternoon.

MORE ON SOCIAL MEDIA

Desde La Habana, Cuba, el Canciller Jorge Arreaza @jaarreaza es recibido por el Canciller Bruno Rodríguez @BrunoRguezP a su llegada al país, para participar en el XVIII Consejo Político del #ALBATCP #1añodevictoriapopular pic.twitter.com/jEbkGZodIU — Cancillería Venezuela 🇻🇪 (@CancilleriaVE) May 20, 2019

We thank Army General, Raúl Castro Ruz and our brother, President @DiazCanelB, for hosting us yesterday. We transmitted President @NicolasMaduro ‘s embrace with solidarity. The relations between Cuba and Venezuela strengthens as imperialism attacks us. We shall overcome! pic.twitter.com/81kleqY5Ta — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) May 21, 2019

Reginald Austrie, vice Primer Ministro de #Dominica recuerda beneficios de ALBA-TPC para naciones del #Caribe y la enormes contribuciones de #Venezuela #Cuba #Nicaragua para la unidad de America Latina y el Caribe y ante los desastres naturales. #CubaCaribe pic.twitter.com/bNmk4xSy1B — eugenio martinez (@cubaembajadores) March 29, 2019

El @ALBATCP se define fundamentalmente por una visión ética y humanista de la política, lo que la ubica invariablemente en el centro de la defensa de las causas más justas #ALCUnida #ALCZonadePaz. pic.twitter.com/4nrFKVMo9m — Rogelio Sierra Díaz (@RogelioSierraD) May 21, 2019

Junto al General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, recibimos ayer en la noche al Canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza Monserrat. Ratificamos los sólidos ­vínculos que nos unen. #SomosCuba pic.twitter.com/YFImjumWdu — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) May 21, 2019

El XVIII Consejo Político del @ALBATCP sesionará este martes en #LaHabana, con la participación de representantes de los países miembros de ese mecanismo de integración latinoamericano y caribeño. #Cuba @DiazCanelB @DrRobertoMOjeda @alfonso_noya @RadioRelojCuba pic.twitter.com/w3HY1YkCJC — yoanny duardo (@yoanduar87) May 20, 2019

El XVIII Consejo Político del @ALBATCP sesionará este martes en #LaHabana, con la participación de representantes de los países miembros de ese mecanismo de integración latinoamericano y caribeño. #Cuba @DiazCanelB @DrRobertoMOjeda @alfonso_noya @RadioRelojCuba pic.twitter.com/w3HY1YkCJC — yoanny duardo (@yoanduar87) May 20, 2019

El XVIII Consejo Político del #ALBATCP aborda algunos de los siguientes temas:

📌El derecho a la soberanía del pueblo venezolano

📌El cese del bloqueo económico de EE.UU hacia Cuba

📌La defensa de América Latina como Zona de Paz#NuestraAmérica pic.twitter.com/HOfbg94fBG — mirtha guerra more (@mirthaguerramor) May 21, 2019

Es motivo de especial preocupación para los países del @ALBATCP las constantes amenazas de uso de la fuerza por parte de #EEUU contra #Venezuela, que atentan contra los principios refrendados en la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz #ALCUnida #ALCZonadePaz pic.twitter.com/bpIfXMJTTB — Rogelio Sierra Díaz (@RogelioSierraD) May 21, 2019

Copyright 2019 by WPLG Local10.com - All rights reserved.