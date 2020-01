Restaurants with zero violations in Miami-Dade, Monroe counties

MIAMI-DADE COUNTY, Fla. – I hear it all the time!

“Every place has roaches and rodent issues.” NOT!

Below is a list of places that had ZERO VIOLATIONS during their unannounced routine state inspection in the fourth quarter of 2019.

Thank goodness for caterers, mobile vendors and Taco Bell in Miami-Dade County.

WE THANK THEM FOR MAKING OUR HEATH AND SAFETY A PRIORITY!

*MAIKEL BAEZ COLINA 10131 DOMINICAN DRIVE CUTLER BAY 12/23/19 (MOBILE)

*EL GALLITO PINTO 10470 SW 187TH STREET MIAMI 12/23/19(MOBILE)

*SEAFARER RESORT & BEACH 97684 OVERSEAS HIGHWAY KEY LARGO 12/20/19

*BAYSWEEP CONCESSIONS 1950 NE 135TH STREET MIAMI 12/20/19

*FORUM COMMERCIAL KITCHEN 3300 COLLINS AVENUE MIAMI BEACH 12/20/19

*LISBER CATERING 12949 WEST OKEECHOBEE ROAD HIALEAH GARDENS 12/19/19

*ZANE GREY LOUNGE 81576 OVERSEAS HIGHWAY ISLAMORADA 12/18/19

*FREEHAND MIAMI 2727 INDIAN CREEK DR MIAMI BEACH 12/12/19(CATERING)

*ISLAND QUEEN SIGHTSEEING 401 BISCAYNE BLVD. MIAMI 12/12/19

*BISCAYNE LADY CRUISE 401 BISCAYNE BLVD. MIAMI 12/11/19

*FIVE GUYS BURGERS AND FRIES 9457 SOUTH DIXIE HIGHWAY PINECREST 12/11/19

*AAA ARENA 601 BISCAYNE BLVD. MIAMI 12/10/10(VARIOUS LOCATIONS INSIDE)

*JUNGLE ISLAND 1111 PARROT JUNGLE TRAIL MIAMI 12/9/19

*CARIBBEAN DELICIOUS JAMAICAN MOBILE FOOD 860 NE 79TH STREET MIAMI 12/9/19 (MOBILE)

*TACO BELL 966 SE 8TH STREET MIAMI 12/9/19

*ZARITA HOT DOG 9700 SW 159TH STREET MIAMI 12/5/19(MOBILE)

*COMPASS ONE @ CARNIVAL CRUISE 3655 NW 87TH AVENUE DORAL 12/5/19

*HAMPTON INN & SUITES 50 SW 12TH STREET MIAMI 12/3/19

*OVERWOOD ARTISAN PLATTERS 13920 SW 139TH COURT MIAMI 12/3/19

*OUTPOST 12400 SW 152ND STREET MIAMI 12/2/19

*MOTY'S MEDITERRANEAN CUISINE 2517 NW 21ST TERRACE MIAMI 11/27/19 (MOBILE)

*ZIGSTER'S 1180 NW 204TH TERRACE 11/27/19 (MOBILE)

*EVENTS BY MOLINA 10919 SW 40TH STREET MIAMI 11/27/19 (CATERING)

*MIDNIGHT SUN 1635 NORTH BAYSHORE DIVE MIAMI 11/26/19

*HENNEY TYME CATERING 10470 SW 187TH STREET MIAMI 11/25/19(CATERING)

*DOMINOS PIZZA 15653 SW 88TH STREET MIAMI 11/25/19

*MARLINS PARK 1501 NW 3RD STREET 11/22/19 (VARIOUS LOCATIONS)

*DOUBLETREE MIAMI MART AIRPORT HOTEL AND EXPO CENTER 711 NW 72ND AVENUE MIAMI 11/22/19

*CORAL CASTLE 28655 SOUTH DIXIE HIGHWAY HOMESTEAD 11/22/19

*DELICATESSEN PATAGONIA 600 NW 1ST AVENUE MIAMI 11/21/19

*TASTY CREATIONS CATERING 9351 SW 56TH STREET MIAMI 11/20/10 (CATERING)

*SOUTHERNMOST BITES 22500 OVERSEAS HIGHWAY CUDJOE KEY 11/20/19(MOBILE)

*THE TEMPLE HOUSE 1415 EUCLID AVENUE MIAMI BEACH 11/20/19

*THE RESTAURANT AT THE W SOUTH BEACH 2201 COLLINS AVENUE MIAMI BEACH 11/20/19

*GALE HOTEL 1690 COLLINS AVENUE MIAMI BEACH 11/18/19

*COCINA LA DUQUESA 7805 SW 152ND AVENUE MIAMI 11/15/19 (MOBILE)

*JPD BEST FOOD 1461 NE 169TH STREET NORTH MIAMI BEACH 11/15/19 (MOBILE)

*VILLA GRANDE CABANA BISTRO 20105 NE 38TH COURT AVENTURA 11/12/19

*ARBY'S 6760 SW 8TH STREET MIAMI 11/12/19

*DURAN HOT DOGS 2131 NW 19TH AVE. MIAMI 11/8/19 (MOBILE)

*MIAMI DADE SCHOOL BOARD ADMINISTRATION BUILDING DINING 1450 NE 2ND AVENUE MIAMI 11/7/19

*LITTLE CAESARS PIZZA 10201 HAMMOCKS BLVD MIAMI 11/5/19

*ELITE CATERING 130 SW 57TH AVENUE MIAMI 11/5/19 (CATERING)

*L&E CATERING 860 NE 79TH STREET MIAMI 11/4/19(MOBILE)

*PLANT B CAFE 860 NE 79TH STREET MIAMI 11/4/19

*RELISH MIAMI 860 NE 79TH STREET MIAMI 11/4/19(CATERING)

*TACO BELL 1650 NE 163RD STREET NORTH MIAMI BEACH 11/1/19

*WILSON'S PLACE 148 NW 167TH STREET NORTH MIAMI BEACH 11/1/19

*TAQUERIA EL BUEN SAZON 2197 NW 18TH TERRACE MIAMI (MOBILE)

*INTERNATIONAL BBQ 860 NE 79TH STREET MIAMI 10/31/19

*MIAMI BEACH BOTANICAL GARDEN 2000 CONVENTION CENTER DRIVE MIAMI BEACH 10/30/19

*KILLER MELTS 7758 SW 88TH STREET MIAMI 10/30.19 (MOBILE)

*D'S SANDBAR MUNCHIES 17320 NE 12TH AVENUE NORTH MIAMI BEACH 10/30/19(BOAT AT SANDBAR)

*CENTERPLATE 1901 CONVENTION CENTER DRIVE MIAMI BEACH 10/30/19

*CROWNE PLAZA HOTEL MIA 950 LEJEUNE ROAD MIAMI 10/28/19

*CRAZY COCONUT 6434 NE 199TH LANE HIALEAH 10/28/18 (MOBILE)

*MIGNONETTE 210 NE 18TH STREET MIAMI 10/25/19

*SOGNO D ELITE EVENTS 860 NE 79TH STREET 10/24/19(CATERING)

*DAYS INN MIA 7250 NW 11TH STREET 10/24/19

*HAAGEN DAZS(BAYSIDE) 401 BISCAYNE BLVD. MIAMI 10/24/19

*UNFORGETTABLE BITES 860 NE 79TH STREET MIAMI (CATERING)

*ELEGANT EATZ 860 NE 79TH STREET MIAMI 10/24/19

*3 FRIENDS JAMAICAN FOOD 860 NE 79TH STREET MIAMI (CATERING)

*SIMPLY DELICIOUS 860 NE 79TH STREET MIAMI (CATERING)

*DUNKIN DONUTS 8290 WEST FLAGLER STREET MIAMI 10/23/19

*HILTON MIAMI AIRPORT (POOL BAR) 5101 BLUE LAGOON DRIVE MIAMI 10/22/19

*PALATE CUISINE 860 NE 79TH STREET MIAMI 10/22/19 (CATERING)

*PREMIER BEVERAGE CATERING 860 NE 79TH STREET MIAMI (CATERING)

*JOCELYN MOWRY 59151 OVERSEAS HIGHWAY MARATHON 10/22/19 (MOBILE)

*JULIMARK SWEET CREATIONS & CATERING MIAMI 10/22/19 (CATERING)

*CHEF ANA 860 NE 79TH STREET MIAMI 10/22/19 (CATERING)

*FINE FOOD EVENTS 860 NE 79TH STREET MIAMI 10/22/19(CATERING)

*EUREST DINING SERVICES 14201 NW 60TH AVENUE MIAMI LAKES 10/21/19

*TROPIQUEEN 4970 EAST 2ND AVE. HIALEAH 10/18/19(MOBILE)

*DOMINOS PIZZA 7309 SW 107TH AVENUE MIAMI 10/16/19

*TACO BELL 2935 SW 32ND AVE. MIAMI 10/15/19

*OLGUITA'S CAFE 1200 NW 167RD ST. MIAMI GARDENS 10/15/19

*GREAT HALL DINING INDIAN CREEK ISLAND MIAMI BEACH 10/11/19

*OLIVE GARDEN 8925 SW 162ND AVE. MIAMI 10/10/19

*TACO BELL 15201 SW 104TH STREET MIAMI 10/10/19

*SEGAFREDO ZANETTI EXPRESSO(BAYSIDE) 401 BISCAYNE BLVD. MIAMI 10/10/19

*CAFE FRESH 8600 NW 36TH STREET DORAL 10/9/19

*BAHIA HONDA STATE PARK CONCESSION 36850 OVERSEAS HIGHWAY BIG PINE KEY 10/9/19

*HYATT REGENCY CORAL GABLES (LOBBY LOUNGE) 50 ALHAMBRA PLAZA CORAL GABLES 10/8/19

*THE SURF CLUB RESTAURANT 9011 COLLINS AVENUE SURFSIDE 10/2/19

*REGAL CINEMA 1120 LINCOLN ROAD MIAMI BEACH 10/2/19

*FONTAINEBLEAU TRESOR(ROOM SERVICE) 4401 COLLINS AVENUE MIAMI BEACH 10/1/19