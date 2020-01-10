Restaurants with zero violations in Miami-Dade, Monroe counties
MIAMI-DADE COUNTY, Fla. – I hear it all the time!
“Every place has roaches and rodent issues.” NOT!
Below is a list of places that had ZERO VIOLATIONS during their unannounced routine state inspection in the fourth quarter of 2019.
Thank goodness for caterers, mobile vendors and Taco Bell in Miami-Dade County.
WE THANK THEM FOR MAKING OUR HEATH AND SAFETY A PRIORITY!
*MAIKEL BAEZ COLINA 10131 DOMINICAN DRIVE CUTLER BAY 12/23/19 (MOBILE)
*EL GALLITO PINTO 10470 SW 187TH STREET MIAMI 12/23/19(MOBILE)
*SEAFARER RESORT & BEACH 97684 OVERSEAS HIGHWAY KEY LARGO 12/20/19
*BAYSWEEP CONCESSIONS 1950 NE 135TH STREET MIAMI 12/20/19
*FORUM COMMERCIAL KITCHEN 3300 COLLINS AVENUE MIAMI BEACH 12/20/19
*LISBER CATERING 12949 WEST OKEECHOBEE ROAD HIALEAH GARDENS 12/19/19
*ZANE GREY LOUNGE 81576 OVERSEAS HIGHWAY ISLAMORADA 12/18/19
*FREEHAND MIAMI 2727 INDIAN CREEK DR MIAMI BEACH 12/12/19(CATERING)
*ISLAND QUEEN SIGHTSEEING 401 BISCAYNE BLVD. MIAMI 12/12/19
*BISCAYNE LADY CRUISE 401 BISCAYNE BLVD. MIAMI 12/11/19
*FIVE GUYS BURGERS AND FRIES 9457 SOUTH DIXIE HIGHWAY PINECREST 12/11/19
*AAA ARENA 601 BISCAYNE BLVD. MIAMI 12/10/10(VARIOUS LOCATIONS INSIDE)
*JUNGLE ISLAND 1111 PARROT JUNGLE TRAIL MIAMI 12/9/19
*CARIBBEAN DELICIOUS JAMAICAN MOBILE FOOD 860 NE 79TH STREET MIAMI 12/9/19 (MOBILE)
*TACO BELL 966 SE 8TH STREET MIAMI 12/9/19
*ZARITA HOT DOG 9700 SW 159TH STREET MIAMI 12/5/19(MOBILE)
*COMPASS ONE @ CARNIVAL CRUISE 3655 NW 87TH AVENUE DORAL 12/5/19
*HAMPTON INN & SUITES 50 SW 12TH STREET MIAMI 12/3/19
*OVERWOOD ARTISAN PLATTERS 13920 SW 139TH COURT MIAMI 12/3/19
*OUTPOST 12400 SW 152ND STREET MIAMI 12/2/19
*MOTY'S MEDITERRANEAN CUISINE 2517 NW 21ST TERRACE MIAMI 11/27/19 (MOBILE)
*ZIGSTER'S 1180 NW 204TH TERRACE 11/27/19 (MOBILE)
*EVENTS BY MOLINA 10919 SW 40TH STREET MIAMI 11/27/19 (CATERING)
*MIDNIGHT SUN 1635 NORTH BAYSHORE DIVE MIAMI 11/26/19
*HENNEY TYME CATERING 10470 SW 187TH STREET MIAMI 11/25/19(CATERING)
*DOMINOS PIZZA 15653 SW 88TH STREET MIAMI 11/25/19
*MARLINS PARK 1501 NW 3RD STREET 11/22/19 (VARIOUS LOCATIONS)
*DOUBLETREE MIAMI MART AIRPORT HOTEL AND EXPO CENTER 711 NW 72ND AVENUE MIAMI 11/22/19
*CORAL CASTLE 28655 SOUTH DIXIE HIGHWAY HOMESTEAD 11/22/19
*DELICATESSEN PATAGONIA 600 NW 1ST AVENUE MIAMI 11/21/19
*TASTY CREATIONS CATERING 9351 SW 56TH STREET MIAMI 11/20/10 (CATERING)
*SOUTHERNMOST BITES 22500 OVERSEAS HIGHWAY CUDJOE KEY 11/20/19(MOBILE)
*THE TEMPLE HOUSE 1415 EUCLID AVENUE MIAMI BEACH 11/20/19
*THE RESTAURANT AT THE W SOUTH BEACH 2201 COLLINS AVENUE MIAMI BEACH 11/20/19
*GALE HOTEL 1690 COLLINS AVENUE MIAMI BEACH 11/18/19
*COCINA LA DUQUESA 7805 SW 152ND AVENUE MIAMI 11/15/19 (MOBILE)
*JPD BEST FOOD 1461 NE 169TH STREET NORTH MIAMI BEACH 11/15/19 (MOBILE)
*VILLA GRANDE CABANA BISTRO 20105 NE 38TH COURT AVENTURA 11/12/19
*ARBY'S 6760 SW 8TH STREET MIAMI 11/12/19
*DURAN HOT DOGS 2131 NW 19TH AVE. MIAMI 11/8/19 (MOBILE)
*MIAMI DADE SCHOOL BOARD ADMINISTRATION BUILDING DINING 1450 NE 2ND AVENUE MIAMI 11/7/19
*LITTLE CAESARS PIZZA 10201 HAMMOCKS BLVD MIAMI 11/5/19
*ELITE CATERING 130 SW 57TH AVENUE MIAMI 11/5/19 (CATERING)
*L&E CATERING 860 NE 79TH STREET MIAMI 11/4/19(MOBILE)
*PLANT B CAFE 860 NE 79TH STREET MIAMI 11/4/19
*RELISH MIAMI 860 NE 79TH STREET MIAMI 11/4/19(CATERING)
*TACO BELL 1650 NE 163RD STREET NORTH MIAMI BEACH 11/1/19
*WILSON'S PLACE 148 NW 167TH STREET NORTH MIAMI BEACH 11/1/19
*TAQUERIA EL BUEN SAZON 2197 NW 18TH TERRACE MIAMI (MOBILE)
*INTERNATIONAL BBQ 860 NE 79TH STREET MIAMI 10/31/19
*MIAMI BEACH BOTANICAL GARDEN 2000 CONVENTION CENTER DRIVE MIAMI BEACH 10/30/19
*KILLER MELTS 7758 SW 88TH STREET MIAMI 10/30.19 (MOBILE)
*D'S SANDBAR MUNCHIES 17320 NE 12TH AVENUE NORTH MIAMI BEACH 10/30/19(BOAT AT SANDBAR)
*CENTERPLATE 1901 CONVENTION CENTER DRIVE MIAMI BEACH 10/30/19
*CROWNE PLAZA HOTEL MIA 950 LEJEUNE ROAD MIAMI 10/28/19
*CRAZY COCONUT 6434 NE 199TH LANE HIALEAH 10/28/18 (MOBILE)
*MIGNONETTE 210 NE 18TH STREET MIAMI 10/25/19
*SOGNO D ELITE EVENTS 860 NE 79TH STREET 10/24/19(CATERING)
*DAYS INN MIA 7250 NW 11TH STREET 10/24/19
*HAAGEN DAZS(BAYSIDE) 401 BISCAYNE BLVD. MIAMI 10/24/19
*UNFORGETTABLE BITES 860 NE 79TH STREET MIAMI (CATERING)
*ELEGANT EATZ 860 NE 79TH STREET MIAMI 10/24/19
*3 FRIENDS JAMAICAN FOOD 860 NE 79TH STREET MIAMI (CATERING)
*SIMPLY DELICIOUS 860 NE 79TH STREET MIAMI (CATERING)
*DUNKIN DONUTS 8290 WEST FLAGLER STREET MIAMI 10/23/19
*HILTON MIAMI AIRPORT (POOL BAR) 5101 BLUE LAGOON DRIVE MIAMI 10/22/19
*PALATE CUISINE 860 NE 79TH STREET MIAMI 10/22/19 (CATERING)
*PREMIER BEVERAGE CATERING 860 NE 79TH STREET MIAMI (CATERING)
*JOCELYN MOWRY 59151 OVERSEAS HIGHWAY MARATHON 10/22/19 (MOBILE)
*JULIMARK SWEET CREATIONS & CATERING MIAMI 10/22/19 (CATERING)
*CHEF ANA 860 NE 79TH STREET MIAMI 10/22/19 (CATERING)
*FINE FOOD EVENTS 860 NE 79TH STREET MIAMI 10/22/19(CATERING)
*EUREST DINING SERVICES 14201 NW 60TH AVENUE MIAMI LAKES 10/21/19
*TROPIQUEEN 4970 EAST 2ND AVE. HIALEAH 10/18/19(MOBILE)
*DOMINOS PIZZA 7309 SW 107TH AVENUE MIAMI 10/16/19
*TACO BELL 2935 SW 32ND AVE. MIAMI 10/15/19
*OLGUITA'S CAFE 1200 NW 167RD ST. MIAMI GARDENS 10/15/19
*GREAT HALL DINING INDIAN CREEK ISLAND MIAMI BEACH 10/11/19
*OLIVE GARDEN 8925 SW 162ND AVE. MIAMI 10/10/19
*TACO BELL 15201 SW 104TH STREET MIAMI 10/10/19
*SEGAFREDO ZANETTI EXPRESSO(BAYSIDE) 401 BISCAYNE BLVD. MIAMI 10/10/19
*CAFE FRESH 8600 NW 36TH STREET DORAL 10/9/19
*BAHIA HONDA STATE PARK CONCESSION 36850 OVERSEAS HIGHWAY BIG PINE KEY 10/9/19
*HYATT REGENCY CORAL GABLES (LOBBY LOUNGE) 50 ALHAMBRA PLAZA CORAL GABLES 10/8/19
*THE SURF CLUB RESTAURANT 9011 COLLINS AVENUE SURFSIDE 10/2/19
*REGAL CINEMA 1120 LINCOLN ROAD MIAMI BEACH 10/2/19
*FONTAINEBLEAU TRESOR(ROOM SERVICE) 4401 COLLINS AVENUE MIAMI BEACH 10/1/19
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