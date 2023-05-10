Clean plate: List of establishments with zero violations

PEMBROKE PARK, Fla. – Below is a list of places that had ZERO VIOLATIONS on their unannounced state inspection in April. Not an easy thing to do! We say THANK YOU!
Restaurants/Food Trucks/Caterers in Florida are inspected by the Florida Department of Business and Professional Regulation using a risk-based system.
*PORTO CERVO RESTAURANT 1 FISHER ISLAND DRIVE FISHER ISLAND 4/25
*FILOMENA’S BEAN COFFEE 19370 COLLINS AVENUE SUNNY ISLES BEACH 4/25
*FISHER ISLAND GOLF CLUBHOUSE 1 FISHER ISLAND DR. FISHER ISLAND 4/25
*TRUE BRISTAS COFFEE 300 ALHAMBRA CIRCLE CORAL GABLES 4/24 (MOBILE)
*MILLY’S FACTORY 1900 NE MIAMI COURT 4/12
*BOH 86 3658 OAK AVENUE MIAMI 4/12/ (MOBILE)
*EVENTS BY MOLINA 12891 SW 42ND STREET MIAMI 4/12
*SHIK-SHIK 5149 NW 74TH AVENUE. MIAMI 4/12 (MOBILE)
*SWEETGREEN 3015 GRAND AVENUE MIAMI 4/12
*MANA LATIN FOOD 1401 NW 23RD STREET MIAMI 4/11 (MOBILE)
*HILTON AVENTURA BANQUET KITCHEN 2885 NE 191ST STREET AVENTURA 4/10
*ESOTICO MIAMI 1604 NE 1ST AVENUE MIAMI 4/6
*OCEAN CABANA BAR & BISTRO 16049 COLLINS AVENUE SUNNY ISLES BEACH 4/5
*THE FLEET 1900 NE MIAMI COURT MIAMI 4/4
*LL’S TEST KITCHEN 6000 PENINSULAR AVENUE KEY WEST 4/4
*RICE BABY 1900 NE MIAMI COURT MIAMI 4/4
*TRC BURGER 3246 N. MIAMI AVENUE MIAMI 4/3/ (MOBILE)
*FLAMINGO DI CHEF 4072 NE 5TH TERRACE OAKLAND PARK 4/28 (CATERING)
*JOLANI’S GOURMET 4072 NE 5TH TERRACE OAKLAND PARK 4/28(MOBILE)
*COMMON SENSE COOKING 4072 NE 5TH TERRACE OAKLAND PARK 4/28 (MOBILE)
*STIR IT UP SERVICE 4072 NE 5TH TERRACE OAKLAND PARK 4/28 (CATERING)
*FLY GUYS CATERING 4072 NE 5TH TERRACE OAKLAND PARK 4/28 (CATERING)
*M&M BBQ 4072 NE 5TH TERRACE 4/28 OAKLAND PARK (CATERING)
*PATAS STONE CRAB 4072 NE 5TH TERRACE OAKLAND PARK
*HOWARD MAXWELL HOLDINGS 4072 NE 5TH TERRACE OAKLAND PARK 4/28 (CATERING)
*FOOD FRIENDS 4072 NE 5TH TERRACE OAKLAND PARK 4/28 (CATERING)
*FLAIR CATERING 5007 N. HIATUS ROAD SUNRISE 4/19 (CATERING)
*BTR KITCHEN 5007 NORTH HIATUS ROAD SUNRISE 4/19 (MOBILE)
*MAMMY’S CANTINE 1219 SOUTH FEDERAL HIGHWAY HOLLYWOOD 4/17(MOBILE)
*MEZA EVENTS 5007 N. HIATUS ROAD SUNRISE 4/13 (CATERING)
*JOCKEYS KITCHEN GULFSTREAM HALLANDALE BEACH 4/13
*ORIGIN CUISINE 5007 NORTH HIATUS ROAD SUNRISE 4/13 (CATERING)
*PRODUCTION KITCHEN/BAR AND SOUTH PADDOCK CONCESSION GULFSTREAM HALLANDALE BEACH 4/13
*LOCKHART STADIUM 1350 NW 55TH STREET FORT LAUDERDALE 4/11/23
*HOLSEN CATERING AND CONCESSION 16801 MIRAMAR PARKWAY MIRAMAR 4/11
*PANDA EXPRESS 12332 MIRAMAR PARKWAY MIRAMAR 4/11
*MS B SEAFOOD KITCHEN AND GRILL 5007 HIATUS ROAD SUNRISE 4/11 (MOBILE)
*LA QUINTA DEERFIELD BEACH 100 SW 12TH AVENUE DEERFIELD BEACH 4/10
*TRADEWINDS PARK CONCESSION GENERAL STORE 3600 WEST SAMPLE ROAD COCONUT CREEK 4/7
*GALLERY CATERING 3223 STATE ROAD 84 DAVIE 4/7
*POLLO TROPICAL 17539 PINES BLVD. PEMBROKE PINES 4/6
*CONCH MANIA 5007 NORTH HIATUS ROAD SUNRISE 4/6 (MOBILE)
*JANET’S CARIBBEAN VIBE 5007 NORTH HIATUS ROAD SUNRISE 4/6(MOBILE)
*BOND BOCA BRASILIAN FOOD 4831 NORTH DIXIE HIGHWAY DEERFIELD BEACH 4/5 (MOBILE)
*MEMORABLE MOMENTS CATERING 5007 NORTH HIATUS ROAD SUNRISE 4/4 (CATERING)
*DOCKERS BAR & GRILL 6330 MIRAMAR PARKWAY MIRAMAR 4/4
*GUMBO TWIST, KITCHEN 5007 5007 NORTH HIATUS ROAD SUNRISE 4/4 (CATERING)
*KIDDO GOURMET 4072 NE 5TH TERRACE OAKLAND PARK 4/3 (CATERING)
*CALEB CAFE & GRILL 3136 JOHN P. CURCI DR HALLANDALE BEACH 4/3 (MOBILE)
*AREPA PUEBLO 9940 NW 6TH COURT PEMBROKE PINES 4/3
*UNIQUE SOLUTIONS 4072 NE 5TH TERRACE OAKLAND PARK 4/3 (CATERING)
*RED ZEPPELIN 801 EAST DANIA BEACH BLVD. DANIA BEACH 4/1 (MOBILE)