Clean Plate: Restaurants in Miami-Dade, Monroe counties with zero violations

MIAMI-DADE COUNTY, Fla. - Below is a list of places in Miami Dade and Monroe counties that had ZERO violations on an unannounced, routine state inspection.
We say THANK YOU for making our health and safety a priority.
A list for Broward County is coming soon ... stay tuned.
ZERO VIOLATIONS
JANUARY 2019-JUNE 2019
HARD ROCK STADIUM CONCESSIONS
JW MARRIOTT MIAMI KITCHEN
TRUMP DORAL KITCHEN
ARSHT CENTER CONCESSIONS
MARLINS STADIUM CONCESSIONS
AMERICAN AIRLINES ARENA CONCESSIONS
**INDIAN CREEK COUNTRY CLUB RESTAURANT
INDIAN CREEK ISLE
MIAMI BEACH, FL 33154
6/27/19
**THE PANTRY
17141 COLLINS AVENUE
SUNNY ISLES BEACH
6/25/19
**CHICKEN HOUSE #1 (MOBILE)
235 NW 35TH AVENUE
MIAMI
6/21/19
***NUEVA BANANA RESTAURANT & GRILL
2146 NW 36TH STREET
MIAMI
6/19/19
***ZARIFA COFFEE SHOP
1536 ALTON ROAD
MIAMI BEACH
6/14/19
***DON NICOLA PIZZERIA
3585 MYSTIC POINTE DRIVE
AVENTURA
6/13/19
***SAKAYA KITCHEN(MOBILE)
2517 NW 21ST TERRACE
MIAMI
6/11/19
***POBLANOS MEXICAN FUSION
12699 BISCAYNE BLVD.
NORTH MIAMI
6/10/19
***DELISHE CATERING
72 NW 79TH STREET
MIAMI
6/7/19
***LUCALI MIAMI
1930 BAY ROAD
MIAMI BEACH
5/30/19
***MARIA ROSA HOT DOG(MOBILE)
2110 NW 2ND STREET
MIAMI
5/28/19
***HOLY SMOKED
292 NE 54TH STREET
MIAMI
5/24/19
***LENTRECOTE
18146 COLLINS AVENUE
SUNNY ISLES BEACH
5/24/19
***D'S SANDBAR MUNCHIES(MOBILE/BOAT CONCESSION)
17320 NE 12TH AVENUE
NORTH MIAMI BEACH
5/22/19
***SURF N TURF'S(MOBILE)
13955 SOUTH BISCAYNE RIVER ROAD
MIAMI
5/22/19
***G'S PIZZA & BBQ
12201 NW 7TH AVENUE
NORTH MIAMI
5/21/19
***SEBAGO CATERING
328 SIMONTON STREET
KEY WEST
5/17/19
***BAYSWEEP CONCESSION
KEYSTONE MARINA
1950 NE 135TH STREET
MIAMI
5/6/19
***GARBO'S GRILL(MOBILE)
409 CAROLINE STREET
KEY WEST
5/3/19
***NEW YORK GYRO(MOBILE)
670 NE 161ST STREET
NORTH MIAMI BEACH
5/2/19
***DESTINATION CATERING & EVENTS
1200 4TH STREET
KEY WEST
5/2/19
***YAHMAN(MOBILE)
6405 FRONT STREET
KEY WEST
4/30/19
***TROPIQUEEN(MOBILE)
4970 EAST 2ND AVENUE
HIALEAH
4/10/19
***SMOKEY TRAIL BBQ(MOBILE)
14511 NW 27TH AVENUE
MIAMI
4/30/19
***FERNANDY'S CAFE ON THE GO(MOBILE)
1107 SIMON STREET
KEY WEST
4/49/19
***RASPITA BITES(MOBILE)
83 NW 4TH PLACE
HOMESTEAD
4/29/19
***NOURISH 305
12400 SW 152ND STREET
MIAMI
4/26/19
***AARIA LOUNGE
ACQUALINA RESORT
17875 COLLINS AVENUE
SUNNY ISLES BEACH
4/26/19
***LIME FRESH MEXICAN GRILL
1439 ALTON ROAD
MIAMI BEACH
4/22/19
***SETAI SOUTH BEACH
2001 COLLINS AVENUE
MIAMI BEACH
4/22/19
***CRAZY COCONUT(MOBILE)
6434 NW 199TH LANE
HIALEAH
4/17/19
***MIAMI ROASTED CORN(MOBILE)
2517 NW 21ST TERRACE
MIAMI
4/11/19
***VIDA LATINA/ARREZZIO
10901 CORAL WAY
MIAMI
4/5/19
***MIAMI PRESS(MOBILE)
292 NW 54TH STREET
MIAMI
4/5/19
***MARCELO'S CEVICHES 2(MOBILE)
1115 NE 133RD STREET
NORTH MIAMI
4/1/19
***CHERRY'S JERK PIT AND SOUL FOOD(MOBILE)
20200 NW 2ND AVENUE
MIAMI
4/1/19
***DUNKIN DONUTS
2060 NW 107TH AVENUE
DORAL
3/28/19
***SUNSET JUICE/ROSINELLA MARKET
1940 ALTON ROAD
MIAMI BEACH
3/25/19
***ATRIO RESTAURANT
1395 BRICKELL AVENUE
MIAMI
3/21/19
***BRASILIAN GRILL & MORE(MOBILE)
510 EAST 41ST STREET
ESTRELLA DE BELEN
HIALEAH
3/20/19
***MAMA'S KITCHEN & CATERING(MOBILE)
11840 SW 233RD STREET
GOULDS
3/20/19
***TAQUERIA SAN LUIS POTOSI(MOBILE)
30021 SW 149TH CT.
HOMESTEAD
3/19/19
***BURGER KING
2801 SW 27TH AVENUE
MIAMI
3/15/19
***T-N-T APPETIZERS(MOBILE)
4180 NW 168TH TERRACE
MIAMI GARDENS
3/11/19
***SAAM
SLS BRICKELL
1300 SOUTH MIAMI AVENUE
MIAMI
3/8/19
***SOUTHERNMOST BITES(MOBILE)
22500 OVERSEAS HIGHWAY
CUDJOE KEY
3/6/19
***WOODY WAGON(MOBILE)
408 WHITE STREET
KEY WEST
2/17/19
***CHIPOLTE
19501 BISCAYNE BLVD.
AVENTURA
2/17/19
***CHUBBS(HOT DOG)
5 KEY LIME SQUARE
KEY WEST
2/26/19
***ISLAND ICES
6406 MALONEY AVENUE
KEY WEST
2/25/19
***NYC HOT DOGS(HOT DOG)
292 NW 54TH AVENUE
MIAMI
2/21/19
***VERY GOOD FOOD(MOBILE)
6301 SW 163RD COURT
MIAMI
2/19/19
***DELICIOSO CATERING
5 GEIGER ROAD
KEY WEST
2/13/19
***FERNANDY'S CAFE ON THE GO(MOBILE)
1107 SIMONTON STREET
KEY WEST
2/13/19
***GARBO'S GRILL
409 CAROLINE STREET
KEY WEST
2/12/19
***ICE PALACE
71 NW 14TH STREET
MIAMI
2/8/19
***IRIE ISLAND EATS(MOBILE)
725 11TH STREET
MARATHON
2/6/19
***ZARIYA HOT DOG(MOBILE)
9700 SW 159TH STREET
MIAMI
2/6/19
***BC FOOD SERVICE
2ND FLOOR(COURTHOUSE)
73 WEST FLAGLER
MIAMI
2/1/19
***D'S SANDBAR MUNCHIES(MOBILE/BOAT CONCESSION)
17320 NE 12TH AVENUE
NORTH MIAMI BEACH
1/30/19
***TROPICAL OASIS EXPRESS(MOBILE)
20737 NW 2ND AVENUE
MIAMI GARDENS
1/24/19
***YAHMAN(MOBILE)
6404 FRONT STREET
KEY WEST
1/24/19
***HAAGEN DASZ BRICKELL
701 SOUTH MIAMI AVENUE
MIAMI
1/23/19
***PAPA JOHNS
1100 15TH STREET
MIAMI BEACH
1/10/19
***PIZZA HUT
1604 ALTON ROAD
MIAMI BEACH
1/9/19
***SAAM
SLS BRICKELL
1300 SOUTH MIAMI AVE
MIAMI
1/4/19
***DICKSON SMOKEHOUSE(MOBILE)
32361 SW 202ND PLACE
HOMESTEAD
1/2/19
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