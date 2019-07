Clean Plate: Restaurants in Miami-Dade, Monroe counties with zero violations

MIAMI-DADE COUNTY, Fla. - Below is a list of places in Miami Dade and Monroe counties that had ZERO violations on an unannounced, routine state inspection.

We say THANK YOU for making our health and safety a priority.

A list for Broward County is coming soon ... stay tuned.

ZERO VIOLATIONS

JANUARY 2019-JUNE 2019

HARD ROCK STADIUM CONCESSIONS

JW MARRIOTT MIAMI KITCHEN

TRUMP DORAL KITCHEN

ARSHT CENTER CONCESSIONS

MARLINS STADIUM CONCESSIONS

AMERICAN AIRLINES ARENA CONCESSIONS



**INDIAN CREEK COUNTRY CLUB RESTAURANT

INDIAN CREEK ISLE

MIAMI BEACH, FL 33154

6/27/19

**THE PANTRY

17141 COLLINS AVENUE

SUNNY ISLES BEACH

6/25/19

**CHICKEN HOUSE #1 (MOBILE)

235 NW 35TH AVENUE

MIAMI

6/21/19

***NUEVA BANANA RESTAURANT & GRILL

2146 NW 36TH STREET

MIAMI

6/19/19

***ZARIFA COFFEE SHOP

1536 ALTON ROAD

MIAMI BEACH

6/14/19

***DON NICOLA PIZZERIA

3585 MYSTIC POINTE DRIVE

AVENTURA

6/13/19

***SAKAYA KITCHEN(MOBILE)

2517 NW 21ST TERRACE

MIAMI

6/11/19

***POBLANOS MEXICAN FUSION

12699 BISCAYNE BLVD.

NORTH MIAMI

6/10/19

***DELISHE CATERING

72 NW 79TH STREET

MIAMI

6/7/19

***LUCALI MIAMI

1930 BAY ROAD

MIAMI BEACH

5/30/19

***MARIA ROSA HOT DOG(MOBILE)

2110 NW 2ND STREET

MIAMI

5/28/19

***HOLY SMOKED

292 NE 54TH STREET

MIAMI

5/24/19

***LENTRECOTE

18146 COLLINS AVENUE

SUNNY ISLES BEACH

5/24/19

***D'S SANDBAR MUNCHIES(MOBILE/BOAT CONCESSION)

17320 NE 12TH AVENUE

NORTH MIAMI BEACH

5/22/19

***SURF N TURF'S(MOBILE)

13955 SOUTH BISCAYNE RIVER ROAD

MIAMI

5/22/19

***G'S PIZZA & BBQ

12201 NW 7TH AVENUE

NORTH MIAMI

5/21/19

***SEBAGO CATERING

328 SIMONTON STREET

KEY WEST

5/17/19

***BAYSWEEP CONCESSION

KEYSTONE MARINA

1950 NE 135TH STREET

MIAMI

5/6/19

***GARBO'S GRILL(MOBILE)

409 CAROLINE STREET

KEY WEST

5/3/19

***NEW YORK GYRO(MOBILE)

670 NE 161ST STREET

NORTH MIAMI BEACH

5/2/19

***DESTINATION CATERING & EVENTS

1200 4TH STREET

KEY WEST

5/2/19

***YAHMAN(MOBILE)

6405 FRONT STREET

KEY WEST

4/30/19

***TROPIQUEEN(MOBILE)

4970 EAST 2ND AVENUE

HIALEAH

4/10/19

***SMOKEY TRAIL BBQ(MOBILE)

14511 NW 27TH AVENUE

MIAMI

4/30/19

***FERNANDY'S CAFE ON THE GO(MOBILE)

1107 SIMON STREET

KEY WEST

4/49/19

***RASPITA BITES(MOBILE)

83 NW 4TH PLACE

HOMESTEAD

4/29/19

***NOURISH 305

12400 SW 152ND STREET

MIAMI

4/26/19

***AARIA LOUNGE

ACQUALINA RESORT

17875 COLLINS AVENUE

SUNNY ISLES BEACH

4/26/19

***LIME FRESH MEXICAN GRILL

1439 ALTON ROAD

MIAMI BEACH

4/22/19

***SETAI SOUTH BEACH

2001 COLLINS AVENUE

MIAMI BEACH

4/22/19

***CRAZY COCONUT(MOBILE)

6434 NW 199TH LANE

HIALEAH

4/17/19

***MIAMI ROASTED CORN(MOBILE)

2517 NW 21ST TERRACE

MIAMI

4/11/19

***VIDA LATINA/ARREZZIO

10901 CORAL WAY

MIAMI

4/5/19

***MIAMI PRESS(MOBILE)

292 NW 54TH STREET

MIAMI

4/5/19

***MARCELO'S CEVICHES 2(MOBILE)

1115 NE 133RD STREET

NORTH MIAMI

4/1/19

***CHERRY'S JERK PIT AND SOUL FOOD(MOBILE)

20200 NW 2ND AVENUE

MIAMI

4/1/19

***DUNKIN DONUTS

2060 NW 107TH AVENUE

DORAL

3/28/19

***SUNSET JUICE/ROSINELLA MARKET

1940 ALTON ROAD

MIAMI BEACH

3/25/19

***ATRIO RESTAURANT

1395 BRICKELL AVENUE

MIAMI

3/21/19

***BRASILIAN GRILL & MORE(MOBILE)

510 EAST 41ST STREET

ESTRELLA DE BELEN

HIALEAH

3/20/19

***MAMA'S KITCHEN & CATERING(MOBILE)

11840 SW 233RD STREET

GOULDS

3/20/19

***TAQUERIA SAN LUIS POTOSI(MOBILE)

30021 SW 149TH CT.

HOMESTEAD

3/19/19

***BURGER KING

2801 SW 27TH AVENUE

MIAMI

3/15/19

***T-N-T APPETIZERS(MOBILE)

4180 NW 168TH TERRACE

MIAMI GARDENS

3/11/19

***SAAM

SLS BRICKELL

1300 SOUTH MIAMI AVENUE

MIAMI

3/8/19

***SOUTHERNMOST BITES(MOBILE)

22500 OVERSEAS HIGHWAY

CUDJOE KEY

3/6/19

***WOODY WAGON(MOBILE)

408 WHITE STREET

KEY WEST

2/17/19

***CHIPOLTE

19501 BISCAYNE BLVD.

AVENTURA

2/17/19

***CHUBBS(HOT DOG)

5 KEY LIME SQUARE

KEY WEST

2/26/19

***ISLAND ICES

6406 MALONEY AVENUE

KEY WEST

2/25/19

***NYC HOT DOGS(HOT DOG)

292 NW 54TH AVENUE

MIAMI

2/21/19

***VERY GOOD FOOD(MOBILE)

6301 SW 163RD COURT

MIAMI

2/19/19

***DELICIOSO CATERING

5 GEIGER ROAD

KEY WEST

2/13/19

***FERNANDY'S CAFE ON THE GO(MOBILE)

1107 SIMONTON STREET

KEY WEST

2/13/19

***GARBO'S GRILL

409 CAROLINE STREET

KEY WEST

2/12/19

***ICE PALACE

71 NW 14TH STREET

MIAMI

2/8/19

***IRIE ISLAND EATS(MOBILE)

725 11TH STREET

MARATHON

2/6/19

***ZARIYA HOT DOG(MOBILE)

9700 SW 159TH STREET

MIAMI

2/6/19

***BC FOOD SERVICE

2ND FLOOR(COURTHOUSE)

73 WEST FLAGLER

MIAMI

2/1/19

***D'S SANDBAR MUNCHIES(MOBILE/BOAT CONCESSION)

17320 NE 12TH AVENUE

NORTH MIAMI BEACH

1/30/19

***TROPICAL OASIS EXPRESS(MOBILE)

20737 NW 2ND AVENUE

MIAMI GARDENS

1/24/19

***YAHMAN(MOBILE)

6404 FRONT STREET

KEY WEST

1/24/19

***HAAGEN DASZ BRICKELL

701 SOUTH MIAMI AVENUE

MIAMI

1/23/19

***PAPA JOHNS

1100 15TH STREET

MIAMI BEACH

1/10/19

***PIZZA HUT

1604 ALTON ROAD

MIAMI BEACH

1/9/19

***SAAM

SLS BRICKELL

1300 SOUTH MIAMI AVE

MIAMI

1/4/19

***DICKSON SMOKEHOUSE(MOBILE)

32361 SW 202ND PLACE

HOMESTEAD

1/2/19



