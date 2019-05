Social media service disruptions in Venezuela target National Assembly, Guaidó says

MIAMI - During Juan Guaidó's speech at the National Assembly Tuesday, Venezuelan users of YouTube, Twitter's Periscope and Google and Bing services experienced disruptions, activists with NetBlocks reported.

NetBlocks, a nonpartisan group advocating for digital rights, reported there is technical evidence of targeted censorship that is consistent with previous methods used to block online content by supporters of embattled President Nicolás Maduro.

Guaidó believes the service disruptions are to target the opposition. He also wrote on Twitter that the censorship is a sign that Maduro's regime is weak.

"They attack the media, militarize the National Assembly to prevent journalists from walking in," Guaidó wrote. "They censor, take away paper, shut down radio and television stations and they remove access to the Internet."

The National Assembly met on Tuesday in Caracas to address Venezuelans' struggle with gas shortages and to reject the May 20, 2018 elections.

MORE ON SOCIAL MEDIA

Desde la @AsambleaVE aprobamos el acuerdo en rechazo a las elecciones fraudulentas efectuadas el 20 de Mayo de 2018 en Venezuela, desconocida también por la comunidad internacional. pic.twitter.com/g32db8tQFC — Yanet Fermín (@DipYanetFermin) May 21, 2019

.@angelcaridad | "Hoy vemos esta catástrofe que es el espejo de todo el país, representando lo que en 100 de construyo en 20 años de destruyo con una indolencia tremenda por el bienestar de nuestro país". #AgendaAN #20M pic.twitter.com/xPh7nrE85I — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) May 21, 2019

.@DiputadoMazuco | "El problema de la gasolina se agudiza día a día, más en el Edo. Zulia, la gente hace largas colas, perdiéndose tiempo laboral, educativo y de descanso de las familias venezolanas sometidas a la búsqueda del combustible". #AgendaAN #20M pic.twitter.com/NdL8wwXFbj — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) May 21, 2019

Dip. @milagrospazf | "Como se puede echar adelante un país que no tiene combustible, como le explicamos a un país rico en petróleo que no tienen combustible, señores Maduro y su combo no hacen colas porque cierran las estaciones para ellos". #AgendaAN #20M pic.twitter.com/kVe7hIzFRD — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) May 21, 2019

.@FranklynDuarte_ | "Freddy Bernal tiene estaciones de servicio exclusivas para la gente del PSUV, del Táchira sale lo que se produce para Venezuela: se están dejando de producir 800 mil litros de leche, allá solo van surtir 20-30 litros de combustible". #AgendaAN #21M pic.twitter.com/TLR3czpUeh — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) May 21, 2019

