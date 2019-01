Updates on walkout protest to denounce humanitarian crisis in Venezuela

The Voluntad Popular political party tweeted this photo of a walk-out demonstration Wednesday in Caracas.

MIAMI - Dozens of protesters in Venezuela have been killed and hundreds have been arrested, but despite the government's threats, Venezuelans were out protesting against Nicolas Maduro on Wednesday.

Venezuelan politicians who oppose Maduro asked Venezuelans to participate in walkouts and to join social media under the "#TuTambienTienesRazones," Spanish for "You Also Have Reasons." Instead of having a meeting point, the politicians asked protesters to stand on the nearest sidewalk to their jobs and schools from noon to 2 p.m. The demonstration was set to end with the national anthem.

In some areas of Caracas, the walkouts turned into marches with loud demands for "Freedom!" Some were waving Venezuelan flags. Juan Guaido, the U.S-recognized interim president, walked out during the demonstration outside of a university hospital in Caracas. Student activists gave him a white coat with handwritten messages.

#30Ene Juan Guaidó se hizo presente en la manifestación del Clínico Universitario ahí recibió una bata firmada por los estudiantes como señal de compromiso de atender la crisis humanitaria. @CronicaUno pic.twitter.com/04Cjqk3znj — Héctor Antolínez (@HectorAntolinez) January 30, 2019

Meanwhile, Maduro was encouraging members of his military and armed civilian militias to defend a socialist Venezuela. He attended a prayer vigil with Evangelic Christians in Caracas early Wednesday morning.

🙋‍♀️🙋‍♂️ Mientras tanto en VTV, transmiten ritual para invocar protección para Maduro. 🧛‍♀️🧛‍♂️ pic.twitter.com/NCeVgoqPYS — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) January 30, 2019

#30Ene 12:21pm #Caracas A esta hora 12:19pm los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela llevan a cabo una clase magistral. #TuTambienTienesRazones pic.twitter.com/fVntRGl6nW - @JuventudesVP — Reporte Ya (@ReporteYa) January 30, 2019

Ya en #BelloMonte también empieza a concentrarse nuestro pueblo. Todos los venezolanos tenemos razones para reencontrarnos en las calles y exigir el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Hermano de las FANB vente con nosotros #TúTambiénTienesRazones pic.twitter.com/8nuIYtnwQ1 — Primero Justicia (@Pr1meroJusticia) January 30, 2019

#30Ene 12:21pm La dirigencia de @VoluntadPopular hoy atiende y se suma, junto a los venezolanos, al llamado a defender la democracia y la libertad. ¡Vamos bien, Venezuela! #TúTambiénTienesRazones pic.twitter.com/UcJHOUOyty - @VoluntadPopular — Reporte Ya (@ReporteYa) January 30, 2019

Vzla protesta en la calle porque #TuTambienTienesRazones https://t.co/KtYRDgCjJz — Hayber Farias (@HayberF) January 30, 2019

#30Ene 12:21pm #Caracas Los valientes estudiantes de la #UCV ya están en la calle exigiendo la entrada del canal humanitario y haciendo un llamado muy claro a las Fuerzas Armadas a que se sumen a la lucha...#TúTambiénTienesRazones pic.twitter.com/LIpy6RyFTH -@Pr1meroJusticia — Reporte Ya (@ReporteYa) January 30, 2019

Atendiendo el llamado del presidente (E) @jguaido hoy #30Ene los habitantes del sector Bobare de #Coro toman las calles para exigir a las FAN permitan el ingreso de la #AyudaHumanitaria a nuestro país. #TúTambiénTienesRazones pic.twitter.com/1x1erlDqWj — VP Falcón (@VPFalcon) January 30, 2019

#30Ene hoy los CARABOBEÑOS junto a toda #Venezuela de 12m a 2pm estaremos en la calle mostrando nuestro apoyo al ingreso de la ayuda humanitaria y reiterando el llamado a las Fuerzas Armadas para que se unan a la lucha #TuTambienTienesRazones#TodosSomosNecesarios

¡VAMOS BIEN! pic.twitter.com/QX37le9BMH — Armando Amengual (@ArmandoAmengual) January 30, 2019

#TuTambienTienesRazones A post shared by @ eduardojosepetit on Jan 30, 2019 at 8:31am PST

#TuTambienTienesRazones A post shared by Corporacion Maxfex (@corpomaxfex) on Jan 30, 2019 at 8:26am PST

#TuTambiénTienesRazones En Palo Verde estamos protestando en respaldo a @jguaido y a nuestra @AsambleaVE por:

1. Cese de la usurpación

2. Gobierno de transición

3. Elecciones libres pic.twitter.com/uRxOXEuZp0 — Nerio Valarino (@nerioavalarinom) January 30, 2019

#AHORA El pueblo venezolano está claro en el ABC para lograr el retorno de la democracia en el país: el cese de la usurpación, la conformación de un gobierno de transición y la realización de elecciones libres #Caracas #TúTambiénTienesRazones #30Ene pic.twitter.com/Fz1UN0aaRn — Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) January 30, 2019

#TúTambiénTienesRazones

Por mis hijos que Amo, por mi familia, por todos los Venezolanos de bien! Quiero mi Patria Libre, Prospera, Sana, Feliz. Amén! pic.twitter.com/Nubw5J2UF2 — DIOS PRESENTE!🙏🇻🇪 (@gilanabel) January 30, 2019

Desde tu lugar de trabajo, en cada rincón, hoy #TuTambiénTienesRazones para alzar tu voz en la ruta que está planteada para la libertad y la democracia. pic.twitter.com/0pI1lRsNBY — Voluntad Popular (@VoluntadPopular) January 30, 2019

#TúTambiénTienesRazones para protestar por un mejor pais Barcelona Anzoategui Pasarela Boyaca pic.twitter.com/zIdQ1bcmTk — Luis (@hiperopositor) January 30, 2019

Desde la parroquia San Pedro la comunidad organizada salio a protestar de manera pacifica como fue el llamado de nuestro Presidente Juan Guaido por la salida del usurpador proceso de transición y elecciones libres esta es la ruta por una Venezuela LIBRE #TúTambiénTienesRazones pic.twitter.com/MG1WsaXqMd — VP San Pedro Caracas (@VPASanPedro) January 30, 2019

Esta madre venezolana tiene razones para estar en la calle, la misma que tiene cualquier madre en todo el país, que nuestros hijos crezcan en un país libre y con oportunidades #TúTambiénTienesRazones pic.twitter.com/dtoZWp22Je — Tomás Guanipa (@TomasGuanipa) January 30, 2019

#AHORA Los #venezolanos salen a las calles - entre el mediodía y las 2 pm - , pacífica y cívicamente, para exigir la libertad del país y respaldar la ruta de la transición #AvFcoDeMiranda #LosPalosGrandes #Caracas #TúTambiénTienesRazones #30Ene pic.twitter.com/MDNZE7vRjt — Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) January 30, 2019

#tutambientienesrazones A post shared by kika (@kikapantin) on Jan 30, 2019 at 8:40am PST

En la Francisco de Miranda hay muchos ciudadanos que estamos haciendo nuestra parte. #TúTambiénTienesRazones #30E pic.twitter.com/PdamcfZ0xt — Gaby Arocha (@gabyarocha) January 30, 2019

#30Ene 12:39pm Cientos de tequeños toman la carretera Panamericana #PNM a la altura de la redoma de La Matica exigiendo ayuda humanitaria pic.twitter.com/eY7IzW8CHX — Daniel Murolo (@dmurolo) January 30, 2019

Sector salud y familiares de pacientes renales protestan en las adyacencias de la clínica La Viña



12:38pm pic.twitter.com/W45C7XZhcD — Gabriela Suniaga (@GabytaSuniaga) January 30, 2019

12:30 pm. Con pancartas, ciudadanos protestan en la Av. Francisco de Miranda para exigir cese la usurpación y en apoyo a un Gobierno de transición que convoque elecciones libres. #30Ene pic.twitter.com/bhvYWbStk6 — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) January 30, 2019

Protesta en hospital universitario de Caracas pic.twitter.com/nCOaTlQYd7 — Elaine Marrero (@elainemarrero) January 30, 2019

La exagerada presencia de la PNB antimotín en una protesta por medicinas en el hospital de niños JM de los Ríos pic.twitter.com/M2APtgvvLY — Rafael Hernández (@sincepto) January 30, 2019

Hospital JM de los Ríos 11:52 am pic.twitter.com/9P7mHJYQDi — Harley Monseguileman (@Harley_Monse) January 30, 2019

#30ene Así se encuentra la entrada a la UCV en medio de las protesta convocada por la oposición. Manifiestan en la calle pero sin trancar el transito. pic.twitter.com/FDe6u85u3N — Héctor Antolínez (@HectorAntolinez) January 30, 2019

Las Mercedes. 30-01-19 #TuTambienTienesRazones A post shared by María Valeria Torres (@mariavta) on Jan 30, 2019 at 8:42am PST

Protesta 30/1 Cumbres de Curumo pic.twitter.com/aSCne89JeG — Isabel Sosa de V. (@isabelsosadev) January 30, 2019

#30ene En Bello Monte también salió la gente a manifestar. Piden la salida de Nicolás Maduro y una trancision. @CronicaUno pic.twitter.com/BcTObhm3a0 — Héctor Antolínez (@HectorAntolinez) January 30, 2019

"Guaidó, Guaidó, Guaidó" corean los asistentes a la Redoma de Guaparo en esta jornada de protesta #Valencia #30E pic.twitter.com/BWIMPlqOQZ — Gabriela Suniaga (@GabytaSuniaga) January 30, 2019

#30ene 12:58 pm Nuestra ruta es el cese de la usurpación, la conformación de un gobierno de transición y la realización de elecciones libres #TúTambiénTienesRazones para luchar por ella y defenderla. ¡Nos vemos en la calle, sí se puede, Venezuela! pic.twitter.com/0njwra829w — TIRSO FLORES V. (@TIRSOFLORES) January 30, 2019

12:47pm #AHORA | Estudiantes se concentraron en la puerta Tamanaco de la UCV, allí la Guardia Nacional y la PNB armaron un cordón para evitar que los manifestantes se movilicen #30Ene - vía @RaynerPenaR https://t.co/CXfu1xHiF8 pic.twitter.com/wwgwZy68N8 — El Pitazo (@ElPitazoTV) January 30, 2019

#Guarenas también salió a la calle. Ya no hay rincón en Venezuela donde no s escuche el clamor de un pueblo que quiere libertad #TúTambiénTienesRazones pic.twitter.com/uF16rLf5Mu — Eduardo Battistini (@ebattistini) January 30, 2019

Miguel Velásquez, Cddano.: "Estoy protestando porque este gobierno nos ha robado la patria, ha empobrecido al país, este gobierno ha hecho que la gente se vaya de Venezuela, lucho porque salgamos de este régimen corrupto" #AvFcoDeMiranda #Caracas #TúTambiénTienesRazones pic.twitter.com/tTK7zwwY8S — Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) January 30, 2019

#TuTambienTienesRazones#LaCandelaria activa en la calle exigiendo la apertura del canal humanitario . Los venezolanos estamos unidos en una sola lucha, la del rescate de la libertad y la democracia #TúTambiénTienesRazones pic.twitter.com/szvy3KVkTF — Antonio Canache (@AntonioCanache) January 30, 2019

En la UCV los estudiantes hicieron una clase magistral sobre la Ley de Amnistía frente al piquete. El mensaje es claro: #TúTambiénTienesRazones pic.twitter.com/XecJ8RgAMX — PJ Diputados (@pjdiputados) January 30, 2019

Estudiantes de la UNIMET, UMA, USM, acudiendo a la convocatoria a protestar pacíficamente el día de hoy hecha por el Presidente (E) Juan Guaidó. Distribuidor Metropolitano 12:55 #30ene #TuTambienTienesRazones #venezuela pic.twitter.com/2UoENrimTb — Julio César (@JulioCesarPM) January 30, 2019

Nuestro pueblo a la altura de #ElRecreo también en la calle , nada puede detener a un pueblo que quiere ser libre #TúTambiénTienesRazones pic.twitter.com/rjlDjgBlnq — Eduardo Battistini (@ebattistini) January 30, 2019

12:45 Pm Av Francisco de Miranda. Delsa Solorzano y diputados de Voluntad Popular se concentran. #30ene pic.twitter.com/Z1T2DVP4IQ — Gabriel Balbás (@gabrielbalbas) January 30, 2019

Así esta la protesta en San Antonio de Los Altos. #30Ene pic.twitter.com/iXFVHA98wl — johan zapata (@johanzapata) January 30, 2019

#30Ene Manifestante en Lechería a Maduro: “¡que se vaya para donde le dé la gana, pero que nos deje en paz!” (1:05pm) #Anzoategui pic.twitter.com/TfqEhQfk8K — Jesús Bastidas Parra (@JesusBastidasP) January 30, 2019

#30ene 12pm Inicia plantón en apoyo al Presidente (E) @jguaido y a la democracia en San Antonio de los Altos #TúTambiénTienesRazones pic.twitter.com/BFyMgxjtxZ — TIRSO FLORES V. (@TIRSOFLORES) January 30, 2019

#30Ene Parte de lo que se vive en la parroquia Rafael Urdaneta #Valencia pic.twitter.com/dox33aYbcP — Heberlizeth González (@Heberlizeth) January 30, 2019

#TuTambienTienesRazones Venezuela libre! A post shared by Maribel B. (@barlin7) on Jan 30, 2019 at 9:05am PST

#tutambientienesrazones#yotambienopino#yotambientengorazones#quieroami🇻🇪 A post shared by Andrea's Fashion (@andreas.fashion06) on Jan 30, 2019 at 9:03am PST

#tutambientienesrazones A post shared by Jhonny Matute (@netjhonny) on Jan 30, 2019 at 9:02am PST

#30enero Médicos, enfermeras y personal paramédico también se unieron a la protesta en La Viña #Valencia pic.twitter.com/nCz7Rur1nM — Tibisay Romero (@tibisayromero) January 30, 2019

#Ahora "Ayuda humanitaria ya", gritan manifestantes en la avenida Francisco de Miranda este #30Ene pic.twitter.com/pTvtkZf7bP — Efecto Cocuyo (@EfectoCocuyo) January 30, 2019

#TúTambiénTienesRazones | Los estudiantes de la UNY, nos encontramos en la Av. La Mora para exigirle a la FANB que deje pasar la ayuda humanitaria a Venezuela ¡Basta de muertes por falta de medicinas y alimentos! #30Ene pic.twitter.com/w72x1j0NbF — Fitzerald Gomez (@FitzeraldGomez) January 30, 2019

Av Fco De Miranda altura de los ruices está hora #TuTambienTienesRazones pic.twitter.com/Kjeb7S1IL9 — Ramon Moncho (@Ramon_Moncho13) January 30, 2019

#UCV No se puede ser indiferente cuando ves como ese en el país niños y ancianos mueren por falta de medicamentos y alimentos. FANB ponte del lado del pueblo y la justicia #UCVEnProtesta #TúTambiénTienesRazones pic.twitter.com/ynSdSzF40S — UCV (@UCVISTAS) January 30, 2019

#TúTambiénTienesRazones | Reportan presencia de funcionarios de la GNB en la Av. Lara con Leones de Barquisimeto. Hacemos responsable al régimen de lo que pueda suceder #30Ene pic.twitter.com/nVS90mab0I — Operación Venezuela (@OpVzla) January 30, 2019

#TuTambienTienesRazones A post shared by Artistas Venezuela (@tusartistasvzla) on Jan 30, 2019 at 9:43am PST

#tutambientienesrazones A post shared by Rafael Hernandez (@rafaelherndz) on Jan 30, 2019 at 9:38am PST

Vamos que si se puede!!!!! #TuTambienTienesRazones A post shared by Gustavo Mercado (@gmercadoe) on Jan 30, 2019 at 9:36am PST

#30Ene | Docentes y sector salud se unieron en el Obelisco de los Italianos en #SanCristóbal y acataron el llamado a la calle de manera pacífica. #Táchira pic.twitter.com/AHyWs1DKO4 — Crónica Uno (@CronicaUno) January 30, 2019

Desde sabana grande, porque el pueblo se muere de mengua! Todos juntos sin miedo somos más y estamos en la misma batalla #TúTambiénTienesRazones #30DeEnero #Pacificamente @SergioNovelli @CaraotaDigital pic.twitter.com/mVmsOsT2wF — Fabymar (@fabymar23) January 30, 2019

La ruta es cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Altamira y Parque Cristal han salido hoy a exigirlo #TúTambiénTienesRazones #30Ene pic.twitter.com/nfNoio9niB — PJ Diputados (@pjdiputados) January 30, 2019

El pueblo está claro en la ruta: cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Hoy en las calles vimos a un pueblo arrecho que reclama sus derechos.

Desde la Av Bella Vista con Universidad, en respaldo a @jguaido.

¡Vamos bien Venezuela!#TúTambiénTienesRazones pic.twitter.com/GNL6EEoD7d — Orlando Chacón (@Orlandochacon_) January 30, 2019

