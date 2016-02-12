2014-15 school grades for Miami-Dade County
|SCHOOL
|GRADE
|AIR BASE K-8 CENTER FOR INTERNATIONAL EDUCATION
|A
|CORAL REEF MONTESSORI ACADEMY CHARTER
|A
|EUGENIA B. THOMAS K-8 CENTER
|A
|SUMMERVILLE ADVANTAGE ACADEMY
|C
|MANDARIN LAKES K-8 ACADEMY
|D
|LENORA BRAYNON SMITH ELEMENTARY
|D
|BOB GRAHAM EDUCATION CENTER
|A
|NORMAN S. EDELCUP/SUNNY ISLES BEACH K-8
|A
|MATER ACADEMY
|A
|ARCOLA LAKE ELEMENTARY SCHOOL
|F
|MIAMI COMMUNITY CHARTER SCHOOL
|C
|MAYA ANGELOU ELEMENTARY SCHOOL
|C
|AUBURNDALE ELEMENTARY SCHOOL
|B
|DR. ROLANDO ESPINOSA K-8 CENTER
|B
|NORMA BUTLER BOSSARD ELEMENTARY SCHOOL
|A
|AVOCADO ELEMENTARY SCHOOL
|D
|BANYAN ELEMENTARY SCHOOL
|A
|DR. MANUEL C. BARREIRO ELEMENTARY SCHOOL
|A
|AVENTURA WATERWAYS K-8 CENTER
|A
|RUTH K. BROAD BAY HARBOR K-8 CENTER
|A
|ETHEL KOGER BECKHAM ELEMENTARY
|A
|BEL-AIRE ELEMENTARY SCHOOL
|D
|BENT TREE ELEMENTARY SCHOOL
|A
|GOULDS ELEMENTARY SCHOOL
|D
|MATER GARDENS ACADEMY
|A
|BISCAYNE ELEMENTARY SCHOOL
|C
|SOMERSET ACADEMY (SILVER PALMS)
|A
|SOMERSET ACADEMY CHARTER ELEMENTARY SCHOOL (SOUTH HOMESTEAD)
|B
|ARCHCREEK ELEMENTARY SCHOOL
|C
|PINECREST ACADEMY (SOUTH CAMPUS)
|A
|BISCAYNE GARDENS ELEMENTARY
|C
|RENAISSANCE ELEMENTARY CHARTER SCHOOL
|A
|VAN E. BLANTON ELEMENTARY SCHOOL
|D
|ACADEMIR CHARTER SCHOOL WEST
|A
|BLUE LAKES ELEMENTARY SCHOOL
|B
|BOWMAN ASHE/DOOLIN K-8 ACADEMY
|B
|BRENTWOOD ELEMENTARY SCHOOL
|D
|JAMES H. BRIGHT ELEMENTARY/J.W. JOHNSON ELEMENTARY
|C
|ARCHIMEDEAN ACADEMY
|A
|SOMERSET ACADEMY CHARTER
|A
|BROADMOOR ELEMENTARY SCHOOL
|D
|W. J. BRYAN ELEMENTARY
|C
|BUNCHE PARK ELEMENTARY SCHOOL
|B
|CAMPBELL DRIVE K-8 CENTER
|C
|CARIBBEAN ELEMENTARY SCHOOL
|D
|CALUSA ELEMENTARY SCHOOL
|A
|CAROL CITY ELEMENTARY SCHOOL
|D
|GEORGE W. CARVER ELEMENTARY SCHOOL
|B
|FIENBERG/FISHER K-8 CENTER
|C
|DR. WILLIAM A. CHAPMAN ELEMENTARY SCHOOL
|C
|CITRUS GROVE ELEMENTARY SCHOOL
|C
|CLAUDE PEPPER ELEMENTARY SCHOOL
|A
|COCONUT GROVE ELEMENTARY SCHOOL
|A
|COLONIAL DRIVE ELEMENTARY SCHOOL
|C
|COMSTOCK ELEMENTARY SCHOOL
|D
|AVENTURA CITY OF EXCELLENCE SCHOOL
|A
|CORAL GABLES PREPARATORY ACADEMY
|A
|CORAL PARK ELEMENTARY SCHOOL
|A
|THE CHARTER SCHOOL AT WATERSTONE
|A
|HIGHLY INQUISITIVE AND VERSATILE EDUCATION (HIVE) PREPARATORY SCHOOL
|A
|MATER ACADEMY OF INTERNATIONAL STUDIES
|C
|YOUTH CO-OP CHARTER SCHOOL
|A
|CORAL REEF ELEMENTARY SCHOOL
|A
|CORAL TERRACE ELEMENTARY SCHOOL
|C
|CORAL WAY K-8 CENTER
|B
|CRESTVIEW ELEMENTARY SCHOOL
|C
|CUTLER RIDGE ELEMENTARY SCHOOL
|C
|CYPRESS ELEMENTARY SCHOOL
|B
|DEVON AIRE K-8 CENTER
|A
|FREDERICK R. DOUGLASS ELEMENTARY
|D
|MARJORY STONEMAN DOUGLAS ELEM
|B
|CHARLES R DREW K-8 CENTER
|C
|PAUL LAURENCE DUNBAR K-8 CENTER
|D
|JOHN G. DUPUIS ELEMENTARY SCHOOL
|B
|AMELIA EARHART ELEMENTARY SCHOOL
|C
|EARLINGTON HEIGHTS ELEMENTARY SCHOOL
|F
|EDISON PARK K-8 CENTER
|C
|EMERSON ELEMENTARY SCHOOL
|A
|LILLIE C. EVANS K-8 CENTER
|C
|CHRISTINA M. EVE ELEMENTARY SCHOOL
|A
|EVERGLADES K-8 CENTER
|A
|DAVID FAIRCHILD ELEMENTARY SCHOOL
|A
|FAIRLAWN ELEMENTARY SCHOOL
|A
|DANTE B. FASCELL ELEMENTARY SCHOOL
|A
|FLAGAMI ELEMENTARY SCHOOL
|A
|HENRY M. FLAGLER ELEMENTARY SCHOOL
|C
|FLAMINGO ELEMENTARY SCHOOL
|C
|FLORIDA CITY ELEMENTARY SCHOOL
|C
|BRIDGEPREP ACADEMY SOUTH
|A
|RICHARD ALLEN LEADERSHIP ACADEMY
|I
|SOMERSET ACADEMY ELEMENTARY SCHOOL SOUTH MIAMI CAMPUS
|A
|SOMERSET ARTS ACADEMY
|A
|BRIDGEPREP ACADEMY OF GREATER MIAMI
|A
|GLORIA FLOYD ELEMENTARY SCHOOL
|B
|BENJAMIN FRANKLIN K-8 CENTER
|D
|THEODORE R. AND THELMA A. GIBSON CHARTER SCHOOL
|F
|FULFORD ELEMENTARY SCHOOL
|D
|HIALEAH GARDENS ELEMENTARY SCHOOL
|B
|JACK DAVID GORDON ELEMENTARY SCHOOL
|A
|GOLDEN GLADES ELEMENTARY SCHOOL
|F
|JOELLA GOOD ELEMENTARY SCHOOL
|B
|SPANISH LAKE ELEMENTARY SCHOOL
|B
|GRATIGNY ELEMENTARY SCHOOL
|D
|GREENGLADE ELEMENTARY SCHOOL
|A
|GREYNOLDS PARK ELEMENTARY SCHOOL
|C
|GULFSTREAM ELEMENTARY SCHOOL
|B
|CHARLES R HADLEY ELEMENTARY SCHOOL
|B
|JOE HALL ELEMENTARY SCHOOL
|A
|ENEIDA M. HARTNER ELEMENTARY SCHOOL
|D
|HIALEAH ELEMENTARY SCHOOL
|C
|WEST HIALEAH GARDENS ELEMENTARY SCHOOL
|C
|HIBISCUS ELEMENTARY SCHOOL
|C
|VIRGINIA A BOONE-HIGHLAND OAKS SCHOOL
|A
|HOLMES ELEMENTARY SCHOOL
|F
|ZORA NEALE HURSTON ELEMENTARY SCHOOL
|A
|OLIVER HOOVER ELEMENTARY SCHOOL
|A
|HOWARD DRIVE ELEMENTARY SCHOOL
|B
|MADIE IVES COMMUNITY ELEMENTARY SCHOOL
|B
|KENDALE ELEMENTARY SCHOOL
|A
|KENDALE LAKES ELEMENTARY SCHOOL
|A
|KENSINGTON PARK ELEMENTARY SCHOOL
|C
|KENWOOD K-8 CENTER
|A
|KEY BISCAYNE K-8 CENTER
|A
|KINLOCH PARK ELEMENTARY SCHOOL
|C
|LAKE STEVENS ELEMENTARY SCHOOL
|C
|LAKEVIEW ELEMENTARY SCHOOL
|C
|LEEWOOD K-8 CENTER
|A
|WILLIAM H. LEHMAN ELEMENTARY SCHOOL
|A
|LEISURE CITY K-8 CENTER
|C
|LINDA LENTIN K-8 CENTER
|C
|LAURA C. SAUNDERS ELEMENTARY SCHOOL
|F
|LIBERTY CITY ELEMENTARY SCHOOL
|F
|JESSE J. MCCRARY, JR. ELEMENTARY SCHOOL
|F
|ADVANTAGE ACADEMY SANTA FE
|A
|DORAL ACADEMY OF TECHNOLOGY
|A
|DORAL ACADEMY
|A
|PALM GLADES PREPARATORY ACADEMY
|D
|SOMERSET OAKS ACADEMY
|D
|BRIDGEPREP ACADEMY OF VILLAGE GREEN
|B
|RAMZ ACADEMY K-5 MIAMI CAMPUS
|D
|LORAH PARK ELEMENTARY SCHOOL
|D
|TOUSSAINT L'OUVERTURE ELEMENTARY
|F
|LUDLAM ELEMENTARY SCHOOL
|A
|MATER ACADEMY EAST CHARTER
|A
|FRANK CRAWFORD MARTIN K-8 CENTER
|A
|WESLEY MATTHEWS ELEMENTARY SCHOOL
|A
|MEADOWLANE ELEMENTARY SCHOOL
|B
|MELROSE ELEMENTARY SCHOOL
|D
|ADA MERRITT K-8 CENTER
|A
|MIAMI GARDENS ELEMENTARY SCHOOL
|A
|MIAMI HEIGHTS ELEMENTARY SCHOOL
|C
|MIAMI LAKES K-8 CENTER
|B
|MIAMI PARK ELEMENTARY SCHOOL
|D
|MIAMI SHORES ELEMENTARY SCHOOL
|C
|MIAMI SPRINGS ELEMENTARY SCHOOL
|B
|MARCUS A. MILAM K-8 CENTER
|C
|PHYLLIS R. MILLER ELEMENTARY SCHOOL
|B
|MORNINGSIDE K-8 ACADEMY
|C
|ROBERT RUSSA MOTON ELEMENTARY SCHOOL
|D
|MYRTLE GROVE K-8 CENTER
|C
|DOWNTOWN MIAMI CHARTER SCHOOL
|B
|KEYS GATE CHARTER SCHOOL
|C
|COCONUT PALM K-8 ACADEMY
|C
|NATURAL BRIDGE ELEMENTARY SCHOOL
|C
|NORLAND ELEMENTARY SCHOOL
|C
|NORTH BEACH ELEMENTARY SCHOOL
|A
|BARBARA HAWKINS ELEMENTARY SCHOOL
|D
|NORTH COUNTY K-8 CENTER
|B
|NORTH GLADE ELEMENTARY SCHOOL
|D
|NORTH HIALEAH ELEMENTARY SCHOOL
|B
|NORTH MIAMI ELEMENTARY SCHOOL
|C
|NORTH TWIN LAKES ELEMENTARY SCHOOL
|A
|MIAMI CHILDREN'S MUSEUM CHARTER SCHOOL
|A
|NORWOOD ELEMENTARY SCHOOL
|C
|SOMERSET ACADEMY AT SILVER PALMS
|A
|OAK GROVE ELEMENTARY SCHOOL
|C
|GATEWAY ENVIRONMENTAL K-8 LEARNING CENTER
|C
|OJUS ELEMENTARY SCHOOL
|A
|AGENORIA S PASCHAL/OLINDA ELEMENTARY SCHOOL
|C
|PRIMARY LEARNING CENTER
|A
|OLYMPIA HEIGHTS ELEMENTARY SCHOOL
|C
|DR. ROBERT B. INGRAM/OPA-LOCKA ELEMENTARY SCHOOL
|F
|ORCHARD VILLA ELEMENTARY SCHOOL
|C
|PALMETTO ELEMENTARY SCHOOL
|A
|PALM LAKES ELEMENTARY SCHOOL
|B
|PALM SPRINGS ELEMENTARY SCHOOL
|C
|PALM SPRINGS NORTH ELEMENTARY SCHOOL
|A
|PARKVIEW ELEMENTARY SCHOOL
|C
|PARKWAY ELEMENTARY SCHOOL
|D
|DR. HENRY E. PERRINE ACADEMY OF THE ARTS
|A
|IRVING & BEATRICE PESKOE K-8 CENTER
|C
|KELSEY L. PHARR ELEMENTARY SCHOOL
|D
|PINECREST ELEMENTARY SCHOOL
|A
|PINE LAKE ELEMENTARY SCHOOL
|C
|PINE VILLA ELEMENTARY SCHOOL
|D
|HENRY E.S. REEVES ELEMENTARY SCHOOL
|D
|POINCIANA PARK ELEMENTARY SCHOOL
|D
|DR. GILBERT L. PORTER ELEMENTARY SCHOOL
|A
|RAINBOW PARK ELEMENTARY SCHOOL
|D
|REDLAND ELEMENTARY SCHOOL
|C
|REDONDO ELEMENTARY SCHOOL
|C
|ETHEL F. BECKFORD/RICHMOND ELEMENTARY SCHOOL
|D
|RIVERSIDE ELEMENTARY COMMUNITY SCHOOL
|D
|JANE S. ROBERTS K-8 CENTER
|A
|ROCKWAY ELEMENTARY SCHOOL
|A
|ROYAL GREEN ELEMENTARY SCHOOL
|A
|ROYAL PALM ELEMENTARY SCHOOL
|A
|GERTRUDE K. EDLEMAN/SABAL PALM ELEMENTARY SCHOOL
|C
|SANTA CLARA ELEMENTARY SCHOOL
|C
|SCOTT LAKE ELEMENTARY SCHOOL
|C
|SEMINOLE ELEMENTARY SCHOOL
|C
|SHADOWLAWN ELEMENTARY SCHOOL
|F
|SHENANDOAH ELEMENTARY SCHOOL
|C
|SOUTH DADE MIDDLE SCHOOL
|C
|DAVID LAWRENCE JR. K-8 CENTER
|B
|EVERGLADES PREPARATORY ACADEMY
|C
|LINCOLN-MARTI CHARTER SCHOOL HIALEAH CAMPUS
|C
|SOMERSET GABLES ACADEMY
|A
|OXFORD ACADEMY OF MIAMI
|C
|BRIDGEPREP ACADEMY INTERAMERICAN CAMPUS
|C
|BEN SHEPPARD ELEMENTARY SCHOOL
|C
|BEN GAMLA CHARTER SCHOOL
|A
|LINCOLN-MARTI CHARTER SCHOOL LITTLE HAVANA CAMPUS
|C
|EXCELSIOR LANGUAGE ACADEMY OF HIALEAH
|F
|EXCELSIOR CHARTER ACADEMY
|F
|SILVER BLUFF ELEMENTARY SCHOOL
|C
|LINCOLN-MARTI SCHOOLS INTERNATIONAL CAMPUS
|C
|ACADEMY FOR INTERNATIONAL EDUCATION CHARTER SCHOOL
|A
|MATER GROVE ACADEMY
|A
|MATER BRICKELL PREPARATORY ACADEMY
|A
|MATER ACADEMY MIAMI BEACH
|C
|PINECREST ACADEMY (NORTH CAMPUS)
|A
|PINECREST COVE ACADEMY
|A
|ERNEST R. GRAHAM K-8 ACADEMY
|B
|MATER ACADEMY AT MOUNT SINAI
|B
|DR. CARLOS J. FINLAY ELEMENTARY
|A
|SOMERSET ACADEMY BAY
|A
|DR. FREDERICA S. WILSON/SKYWAY ELEMENTARY SCHOOL
|C
|SOUTH POINTE ELEMENTARY SCHOOL
|A
|JOHN I. SMITH K-8 CENTER
|B
|SNAPPER CREEK ELEMENTARY SCHOOL
|B
|N DADE CENTER FOR MODERN LANGUAGE
|A
|HUBERT O. SIBLEY K-8 ACADEMY
|D
|SOUTH HIALEAH ELEMENTARY SCHOOL
|C
|SOUTH MIAMI K-8 CENTER
|A
|SOUTH MIAMI HEIGHTS ELEMENTARY
|C
|SOUTHSIDE ELEMENTARY SCHOOL
|B
|SPRINGVIEW ELEMENTARY SCHOOL
|A
|E.W.F. STIRRUP ELEMENTARY SCHOOL
|C
|IMATER ACADEMY
|B
|SUNSET ELEMENTARY SCHOOL
|A
|ALPHA CHARTER OF EXCELLENCE
|F
|SUNSET PARK ELEMENTARY SCHOOL
|A
|SWEETWATER ELEMENTARY SCHOOL
|C
|SYLVANIA HEIGHTS ELEMENTARY SCHOOL
|C
|TREASURE ISLAND ELEMENTARY SCHOOL
|B
|TROPICAL ELEMENTARY SCHOOL
|C
|FRANCES S. TUCKER ELEMENTARY SCHOOL
|B
|TWIN LAKES ELEMENTARY SCHOOL
|A
|VILLAGE GREEN ELEMENTARY SCHOOL
|B
|VINELAND K-8 CENTER
|A
|MAE M. WALTERS ELEMENTARY SCHOOL
|B
|WEST HOMESTEAD K-8 CENTER
|D
|HENRY S. WEST LABORATORY SCHOOL
|A
|DR. HENRY W. MACK/WEST LITTLE RIVER K-8 CENTER
|D
|CARRIE P. MEEK/WESTVIEW K-8 CENTER
|D
|PHYLLIS WHEATLEY ELEMENTARY SCHOOL
|D
|WHISPERING PINES ELEMENTARY SCHOOL
|B
|WINSTON PARK K-8 CENTER
|A
|NATHAN B. YOUNG ELEMENTARY SCHOOL
|D
|DR. EDWARD L. WHIGHAM ELEMENTARY SCHOOL
|C
|CHARLES DAVID WYCHE, JR ELEMENTARY SCHOOL
|C
|HERBERT A. AMMONS MIDDLE SCHOOL
|A
|PINECREST ACADEMY MIDDLE SCHOOL (NORTH CAMPUS)
|A
|SOMERSET ACADEMY CHARTER MIDDLE SCHOOL
|A
|ARCHIMEDEAN MIDDLE CONSERVATORY
|A
|MATER EAST ACADEMY MIDDLE SCHOOL
|C
|FLORIDA INTERNATIONAL ACADEMY
|D
|ALLAPATTAH MIDDLE SCHOOL
|D
|MATER ACADEMY CHARTER MIDDLE
|A
|SOMERSET ACADEMY CHARTER MIDDLE SCHOOL (SOUTH HOMESTEAD)
|C
|IMATER ACADEMY MIDDLE SCHOOL
|B
|SPORTS LEADERSHIP AND MANAGEMENT (SLAM) CHARTER MIDDLE SCHOOL
|C
|ASPIRA RAUL ARNALDO MARTINEZ CHARTER SCHOOL
|D
|ARVIDA MIDDLE SCHOOL
|A
|PINECREST ACADEMY CHARTER MIDDLE SCHOOL
|A
|ANDOVER MIDDLE SCHOOL
|D
|RENAISSANCE MIDDLE CHARTER SCHOOL
|A
|DORAL ACADEMY CHARTER MIDDLE SCHOOL
|A
|BROWNSVILLE MIDDLE SCHOOL
|F
|MATER ACADEMY LAKES MIDDLE SCHOOL
|A
|DOCTORS CHARTER SCHOOL OF MIAMI SHORES
|A
|PAUL W. BELL MIDDLE SCHOOL
|C
|MATER GARDENS ACADEMY MIDDLE SCHOOL
|A
|SOMERSET ACADEMY CHARTER MIDDLE SCHOOL (COUNTRY PALMS)
|A
|INTERNATIONAL STUDIES CHARTER MIDDLE SCHOOL
|A
|MATER ACADEMY MIDDLE SCHOOL OF INTERNATIONAL STUDIES
|A
|MIAMI COMMUNITY CHARTER MIDDLE SCHOOL
|D
|CAROL CITY MIDDLE SCHOOL
|F
|MIAMI ARTS STUDIO 6-12 AT ZELDA GLAZER
|A
|SOMERSET ACADEMY CHARTER MIDDLE SCHOOL SOUTH MIAMI CAMPUS
|A
|ASPIRA LEADERSHIP AND COLLEGE PREPARATORY ACADEMY
|C
|ASPIRA ARTS DECO CHARTER
|D
|GEORGE WASHINGTON CARVER MIDDLE SCHOOL
|A
|CUTLER BAY SENIOR HIGH SCHOOL
|A
|ACADEMIR CHARTER SCHOOL MIDDLE
|C
|JUST ARTS AND MANAGEMENT CHARTER MIDDLE SCHOOL
|A
|CITRUS GROVE MIDDLE SCHOOL
|F
|CUTLER BAY MIDDLE
|D
|RUBEN DARIO MIDDLE SCHOOL
|C
|SOMERSET ACADEMY BAY MIDDLE SCHOOL
|A
|LAWTON CHILES MIDDLE SCHOOL
|B
|HENRY H. FILER MIDDLE SCHOOL
|C
|GLADES MIDDLE SCHOOL
|A
|HAMMOCKS MIDDLE SCHOOL
|B
|HIALEAH MIDDLE SCHOOL
|C
|HIGHLAND OAKS MIDDLE SCHOOL
|B
|HOMESTEAD MIDDLE SCHOOL
|D
|THOMAS JEFFERSON MIDDLE SCHOOL
|D
|JOHN F. KENNEDY MIDDLE SCHOOL
|B
|KINLOCH PARK MIDDLE SCHOOL
|D
|LAKE STEVENS MIDDLE SCHOOL
|C
|JOSE DE DIEGO MIDDLE SCHOOL
|F
|MADISON MIDDLE SCHOOL
|D
|HORACE MANN MIDDLE SCHOOL
|D
|HOWARD D. MCMILLAN MIDDLE SCHOOL
|A
|MIAMI LAKES MIDDLE SCHOOL
|B
|MIAMI SPRINGS MIDDLE SCHOOL
|C
|NAUTILUS MIDDLE SCHOOL
|B
|NORLAND MIDDLE SCHOOL
|D
|NORTH DADE MIDDLE SCHOOL
|F
|COUNTRY CLUB MIDDLE SCHOOL
|D
|NORTH MIAMI MIDDLE SCHOOL
|C
|PALM SPRINGS MIDDLE SCHOOL
|C
|PALMETTO MIDDLE SCHOOL
|A
|PONCE DE LEON MIDDLE SCHOOL
|B
|HIALEAH GARDENS MIDDLE SCHOOL
|A
|REDLAND MIDDLE SCHOOL
|F
|JORGE MAS CANOSA MIDDLE SCHOOL
|B
|RICHMOND HEIGHTS MIDDLE SCHOOL
|D
|RIVIERA MIDDLE SCHOOL
|A
|ROCKWAY MIDDLE SCHOOL
|B
|SHENANDOAH MIDDLE SCHOOL
|C
|SOUTHWOOD MIDDLE SCHOOL
|A
|SOUTH MIAMI MIDDLE SCHOOL
|A
|W. R. THOMAS MIDDLE SCHOOL
|A
|LAMAR LOUISE CURRY MIDDLE SCHOOL
|A
|WEST MIAMI MIDDLE SCHOOL
|C
|MIAMI-DADE ONLINE ACADEMY- VIRTUAL INSTRUCTION PROGRAM
|C
|ITECH@THOMAS A EDISON EDUCATIONAL CENTER
|D
|INTERNATIONAL STUDIES CHARTER HIGH SCHOOL
|A
|BIOTECH@RICHMOND HEIGHTS 9-12 HIGH SCHOOL
|A
|DORAL PERFORMING ARTS & ENTERTAINMENT ACADEMY
|A
|AMERICAN SENIOR HIGH SCHOOL
|B
|MATER PERFORMING ARTS & ENTERTAINMENT ACADEMY
|A
|SPORTS LEADERSHIP OF MIAMI CHARTER HIGH SCHOOL
|C
|MATER ACADEMY LAKES HIGH SCHOOL
|A
|DORAL ACADEMY CHARTER HIGH SCHOOL
|A
|CENTER FOR INTERNATIONAL EDUCATION A CAMBRIDGE ASSOCIATE SCHOOL
|A
|ACADEMY OF ARTS & MINDS
|C
|MATER ACADEMY HIGH SCHOOL OF INTERNATIONAL STUDIES
|B
|MATER ACADEMY HIGH SCHOOL (MIAMI BEACH)
|B
|TERRA ENVIRONMENTAL RESEARCH INSTITUTE
|A
|MAST@FIU
|A
|PALM GLADES PREPARATORY ACADEMY HIGH SCHOOL
|D
|LAW ENFORCEMENT OFFICERS MEMORIAL HIGH SCHOOL
|A
|SOMERSET ACADEMY CHARTER HIGH SCHOOL (SOUTH HOMESTEAD)
|D
|MATER ACADEMY EAST CHARTER HIGH SCHOOL
|A
|SOMERSET ACADEMY CHARTER HIGH SCHOOL (SOUTH CAMPUS)
|A
|SCHOOL FOR ADVANCED STUDIES-WOLFSON
|A
|SOMERSET ACADEMY CHARTER HIGH SCHOOL
|A
|ALONZO AND TRACY MOURNING SENIOR HIGH BISCAYNE BAY CAMPUS
|A
|WESTLAND HIALEAH SENIOR HIGH SCHOOL
|B
|KEYS GATE CHARTER HIGH SCHOOL
|D
|G. HOLMES BRADDOCK SENIOR HIGH
|B
|PINECREST PREPARATORY ACADEMY CHARTER HIGH SCHOOL
|A
|YOUNG WOMENS PREPARATORY ACADEMY
|A
|YOUNG MEN'S PREPARATORY ACADEMY
|C
|MIAMI COMMUNITY CHARTER HIGH SCHOOL
|D
|MIAMI ARTS CHARTER
|A
|EVERGLADES PREPARATORY ACADEMY HIGH SCHOOL
|C
|SCHOOL FOR ADVANCED STUDIES NORTH
|A
|LATIN BUILDERS ASSOCIATION CONSTRUCTION AND BUSINESS MANAGEMENT ACADEMY
|C
|YOUTH CO-OP PREPARATORY HIGH SCHOOL
|A
|CORAL GABLES SENIOR HIGH SCHOOL
|B
|CHARTER HIGH SCHOOL OF THE AMERICAS
|A
|DESIGN & ARCHITECTURE SENIOR HIGH
|A
|IMATER PREPARATORY ACADEMY HIGH SCHOOL
|B
|SCHOOL FOR ADVANCED STUDIES - SOUTH
|A
|CORAL REEF SENIOR HIGH SCHOOL
|A
|HIALEAH SENIOR HIGH SCHOOL
|C
|JOHN A. FERGUSON SENIOR HIGH
|A
|HIALEAH-MIAMI LAKES SENIOR HIGH
|B
|DR MICHAEL M. KROP SENIOR HIGH
|A
|HOMESTEAD SENIOR HIGH SCHOOL
|C
|MATER ACADEMY CHARTER HIGH
|A
|MAST ACADEMY
|A
|MEDICAL ACADEMY FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY (M.A.S.T.) @ HOMESTEAD
|A
|MIAMI BEACH SENIOR HIGH SCHOOL
|B
|MIAMI CAROL CITY SENIOR HIGH
|C
|RONALD W. REAGAN/DORAL SENIOR HIGH SCHOOL
|A
|MIAMI CENTRAL SENIOR HIGH SCHOOL
|C
|CITY OF HIALEAH EDUCATION ACADEMY
|B
|ARCHIMEDEAN UPPER CONSERVATORY
|A
|MIAMI CORAL PARK SENIOR HIGH
|B
|JOSE MARTI MAST 6-12 ACADEMY
|A
|MIAMI EDISON SENIOR HIGH SCHOOL
|C
|MIAMI JACKSON SENIOR HIGH SCHOOL
|B
|ARTHUR AND POLLY MAYS CONSERVATORY OF THE ARTS
|C
|MIAMI KILLIAN SENIOR HIGH SCHOOL
|C
|ROBERT MORGAN EDUCATIONAL CENTER
|A
|MIAMI NORLAND SENIOR HIGH SCHOOL
|C
|MIAMI LAKES EDUCATIONAL CENTER
|A
|MIAMI NORTHWESTERN SENIOR HIGH
|I
|MIAMI PALMETTO SENIOR HIGH SCHOOL
|A
|MIAMI SENIOR HIGH SCHOOL
|C
|MIAMI SPRINGS SENIOR HIGH SCHOOL
|B
|MIAMI SUNSET SENIOR HIGH SCHOOL
|C
|NORTH MIAMI BEACH SENIOR HIGH
|C
|SCHOOL FOR ADVANCED STUDIES HOMESTEAD
|A
|INTERNATIONAL STUDIES PREPARATORY ACADEMY
|A
|I PREPARATORY ACADEMY
|A
|WILLIAM H. TURNER TECHNICAL ARTS HIGH SCHOOL
|B
|SOUTH DADE SENIOR HIGH SCHOOL
|C
|MIAMI SOUTHRIDGE SENIOR HIGH
|C
|SOUTHWEST MIAMI SENIOR HIGH
|B
|BARBARA GOLEMAN SENIOR HIGH
|A
|FELIX VARELA SENIOR HIGH SCHOOL
|B
|BOOKER T. WASHINGTON SENIOR HIGH
|C
|RICHMOND PERRINE OPTIMIST
|I
|TURNER/GUILFORD/KNIGHT
|I
|SECONDARY STUDENT SUCCESS CENTER 801
|I
|SECONDARY STUDENT SUCCESS CENTER 803
|I
|SECONDARY STUDENT SUCCESS CENTER-804
|I
|NEW WORLD SCHOOL OF THE ARTS
|A
|JAN MANN OPPORTUNITY SCHOOL
|I
|COPE CENTER NORTH
|I
|DOROTHY M. WALLACE COPE CENTER
|I
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