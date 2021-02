Lista: servicios de adoración en vivo durante crisis del coronavirus

Viewed through a camera monitor, the Rev. Joseph Verespy addresses the congregation of St. Nicholas Church in Wilkes Barre, Pa., during a Good Friday service April 10, 2020, as it is live-streamed to the church's Facebook page and then posted on the church's You Tube Channel. Due to the coronavirus outbreak, the church's Holy Saturday and Easter Morning liturgies will also be live-streamed. (Dave Scherbenco/The Citizens' Voice via AP)

MIAMI, Fla. – Varias instituciones religiosas siguen ofreciendo servicios en línea o mediante grabaciones. Aquí compartimos un listado de enlaces a sitios web específicos para las transmisiones en vivo que se han realizado durante la pandemia del nuevo coronavirus.

Si desea agregar un servicio a la siguiente lista, por favor envíe un correo a share@local10.com:

ARQUIDIÓCESIS DE MIAMI:

· En el sitio web arquidiocesano: en inglés (Heart of the Nation) y en español (producido localmente) a partir de las 6 p.m. del sábado y durante todo el domingo.

También estará disponible a partir de las 4 p.m. de sábado a domingo en el canal de YouTube. La misa en inglés también se puede ver a las 6:30 a.m. los domingos en WSFL-39.

Otra alternativa es ver la misa en español a las 6:30 a.m. los domingos en WLTV 23-Univision y a las 7:30 a.m. y 12:30 p.m. del domingo en Canal Sur. Visite https://www.miamiarch.org/CatholicDiocese.php?op=Television_Mass.

· Blessed Trinity Catholic Church, 40202 Curtiss Parkway, Miami Springs: Facebook

· Cathedral of St. Mary, Miami: 10 a.m. domingo en inglés, mediodía en español, https://www.facebook.com/stmarymiami/

· Little Flower, Coral Gables: 10:30 a.m. inglés, 12:30 p.m. español, http://www.facebook.com/cotlf/.

· Good Shepherd Catholic Church, Kendale Lakes: Cada domingo a las 9 a.m. (español) y10:30 a.m. (inglés), YouTube.com/gscatholic y Facebook.com/Gscatholic, www.gscatholic.org.

· Our Lady of Guadalupe, Doral: todos los domingos a las 8:30 a.m. hay clase en Inglés y a las 10 a.m. en español. Visite: Our Lady of Guadalupe Doral TV.

· Our Lady of Lourdes, Miami: domingos, 11:45 a.m. (en inglés) y 1:30 p.m. (en español). Visite su canal de YouTube: http://www.ololourdes.org/church/CatholicChurch.php?op=Live_Mass. La iglesia también retransmite en vivo desde su gruta y capilla de adoración del Santísimo Sacramento a través de su sitio web, www.ololourdes.org.

· San Isidro, Pompano Beach: Domingos, 9 a.m. (en inglés) y 11:30 a.m. (en español), http://www.sanisidro.org/

· St. Yrew Roman Catholic Church, Coral Springs: domingos, 11:30 a.m. y 1:30 p.m. https://www.facebook.com/StYrewCC/

· St. Boniface, Pembroke Pines: sábado de vigilia a las 4:30 p.m., así como domingo 8 a.m. y 11:30 a.m (en inglés), y en español sábado de vigilia a las 6 p.m, mientras que el domingo hay servicio a las 9:30 a.m., 1 p.m. y 6:30 p.m. También hay adoración virtual del bendito sacramento a través de http://www.saintboniface.us/

· St. Edward Catholic Church, Pembroke Pines, 11 a.m. del domingo (en inglés) y a la 1 p.m. (en español): https://www.facebook.com/stedwardpines/

· St. Hugh, Coconut Grove: misa dominical en inglés, 9 y 10:30 a.m., y misa dominical en español, 12:30 p.m. Visita: https://sthughmiami.org/church/television/

· St. Kevin, Miami: YouTube: https://m.youtube.com/channel/UCTL1FinAJRr4xBiEw3HF6qQ

· St. Louis, Pinecrest: transmisión en vivo en español a las 8:15 a.m. y en inglés a las 9:30 a.m. a través de https://stlcatholic.org/live-feed/

· St. Mark, Southwest Ranches: 8:30 a.m. (en inglés) y 9:30 a.m. (en español), www.facebook.com/stmarkparish or www.instagram.com/stmarkcatholicchurch

· St. Matthew, Hallyale: Misa en inglés a las 11:30 a.m. y misa en español a la 1 p.m., en su Facebook page.

St. Patrick, Miami Beach: https://stpatrickmiamibeach.com/church/mass-broadcast/

· NET TV (de la Diócesis de Brooklyn): misa los domingos a las 11 a.m. (en inglés). https://netny.tv/.

SINAGOGAS DEL SUR DE FLORIDA:

· Aventura Turnberry Jewish Center: https://www.atjchome.org/

· Bet Shira Congregation, Miami: https://www.betshira.org/live-streaming

· Beth Torah Benny Rok Campus, North Miami Beach: http://www.btbrc.org/livestreaming/#PEREZ

· Congregation Dor Chadash: https://www.facebook.com/Dorchadashmiami/

· Ramat Shalom Synagogue, Plantation: https://www.facebook.com/RamatShalom/

·Temple Beth Am, Pinecrest: https://www.tbam.org

· Temple Beth Sholom: https://www.tbsmb.org/

· Temple Emanu-El: https://www.tesobe.org/

· Temple Judea, Coral Gables: https://www.judeagables.org/temple-judea-live.html

· Temple Koi Ami Emanu-El, Plantation: Facebook: www.facebook.com/tkaefl

· Temple Sinai of North Dade, Miami. viernes a las 6:15 p.m. y sábados a las 10:30 a.m. www.tsnd.org

· Bet Shira in Pinecrest: https://www.betshira.org/

MEZQUITAS DEL SUR DE FLORIDA:

· Darul Uloom Institute & Islamic Training Center: https://www.youtube.com/user/hikmat954

· Islamic Movement of Florida: https://www.imof.org/

· Islamic Center of South Florida: http://staging.islamiccenterofsouthflorida.org/audiovideo/

· Masjid Al-Ansar: https://livestream.com/accounts/4714150

· Islamic Center of Broward: http://www.icbfl.com/14/media/video

OTRAS IGLESIAS Y CENTROS RELIGIOSOS:

· Abundant Life Church in Margate: https://www.youtube.com/channel/UCkwIAZWVGGTPWe4CZcPTR_Q, https://www.abundantlife.tv or https://www.facebook.com/cometolife/

· Abundant Living Ministries of Pembroke Pines: domingos a las 10 a.m. y miércoles a las 7:30 p.m. www.alm.org o https://www.youtube.com/user/abundantliving1.

· All Saints Episcopal Church, Fort Lauderdale: Adoración en auto y comunión en ventanilla, domingos las 10 a.m. en 333 Tarpon Drive. También hay servicios en línea a través de, https://vimeo.com/allsaintsftl y https://facebook.com/asecfl

· Antioch Missionary Baptist Church of Miami Gardens: a las 10 a.m. se practica el servicio dominical, y a las 7 p.m. de cada miércoles el estudio de la Biblia en vivo a través de Facebook, YouTube

· Auditorio De La Fe Christian Church, Pembroke Pines: (en español) https://www.facebook.com/auditoriodelafe/

· Bethel Church of Miami, a las 9 a.m. del domingo y 7:30 p.m. del miércoles: https://linktr.ee/tbcmiami

· Broward Church: Servicios destacados en Facebook, YouTube y el sitio web de la iglesia a las 9 a.m. y 11:15 a.m. del domingo. https://browardchurch.org/ o https://browardchurchonline.online.church/

· Brownsville Church of Christ Miami, 11 a.m. del domingo, https://www.facebook.com/brownsvillecoc/

· Bread of Life Open Bible Church, Miami: 11 a.m. del domingo: https://youtu.be/KGeTQ_aDvOo

· Calvary Church, Miami: https://www.calvaryconnect.com/

· Calvary Chapel Miami Beach: www.facebook.com/calvarymiamibeach. domingos a las 9 a.m., 11 a.m., 1 p.m., y 6 p.m.

· Calvary Chapel Fort Lauderdale: https://calvaryftl.org/

· Calvary Fellowship Church, Davie: cffwb.com

· Christ Community Church of Pembroke Pines, 10:30 a.m., en inglés. Facebook. www.christcomchurch.org.

· Christ Fellowship Miami, a las 6 p.m. del sábado, así como a las 9 a.m., 10:45 a.m., 12:30 p.m. del domingo. Facebook, Instagram, YouTube, www.cfmiami.org/

· Christ Church United Methodist, Fort Lauderdale, domingos a las 9 a.m. a través de Facebook, o www.christchurchfl.org/live

· Christ the Rock Community Church, Cooper City, 10:30 a.m. del domingo, Facebook, YouTube, Church live platform

· Christ Journey Church, comunión a las 9:30 a.m., 11 a.m. y 12:30 p.m. (transmisión en vivo en español y portugués). www.christjourney.tv

· ChristWay Baptist Church: domingos a las 9 a.m. www.cbcmiramar.com

· Christian Church, Pembroke Pines: a las 11 a.m. de cada domingo (en español) https://www.facebook.com/auditoriodelafe/

· Church Comunidad Misionera de Adoracion, Cooper City: https://www.facebook.com/cmadoracion

· Church By The Glades, sábados a las 6 p.m. y domingos a las 9:45 a.m., 11:30 a.m., 1 p.m. y 6:30 p.m: live.cbglades.com; Facebook.com/cbglades; youtube.com/cbglades; Instagram Live a través de instagram.com/cbglades. http://live.cbglades.com/

· CityRev Church: cityrev.org

· Cooper City Church of God: transmisión en vivo en inglés a las 8:30 am. y 11 a.m.: https://cccofgod.online.church

· Community Christian Church, Tamarac: http://live.communitycc.com/

· Community Church of God, Fort Lauderdale: 11 a.m. de cada domingo, https://facebook.com/CommunityCG

· Community Garden Church, Coral Springs: domingos a las 10 a.m. y estudio virtual de la Biblia los viernes a las 7:30 p.m. (en creole e inglés).

· Coral Ridge Presbyterian Church, Fort Lauderdale, 9:30 a.m. contemporáneo y 11 a.m. tradicional: http://www.coralridge.tv/

· Cornerstone United Methodist Church, Cutler Bay: http://www.cornerstonemiami.org/streaming/

· Cornerstone Christian Church South Florida, Miami, 10 a.m. de cada domingo: https://www.youtube.com/channel/UCnJDn9AbYIKgAi3xUhrPwCQ

· Coral Gables Congregational United Church of Christ: http://www.gablesucc.org/live

· Corpus Christi Catholic Church: www.corpuschristimiami.org

· Cosmopolitan Baptist Church, Miami Gardens: https://www.facebook.com/cosmobaptistchurchofmiamigardens/

· Covenant Seventh-Day Adventist Church, Southwest Ranches: a las 9 a.m. del sábado hay encuentro de oración, a las 11 a.m. servicio divino y a las 7:30 p.m. de cada lunes se transmiten los “lunes de motivación” a través de YouTube.

· Crossway Church, Cooper City: http://www.crosswaychurch.net/

· Crossbridge Brickell: Facebook @crossbridgebrickell or Instagram @crossbridgebrickell.

· Cruciform Church, Hollywood: domingos a las 10:30 a.m.: https://www.facebook.com/pg/CruciformChurch

· Diocese of Jamaica & The Cayman Islys: Transmisión en vivo y grabada desde varias iglesias: http://www.anglicyioceseja.org/?p=20551

· Divine Savior Church, Doral: https://dscdoral.online.church (en inglés) y https://dscdoralesp.online.church (en español)

· Ebenezer Español SDA Church, Miami: https://www.facebook.com/354994918425687/videos/2611116939107609/?vh=e&d=n

· Eliathah Seventh-day Adventist Church, Tamarac: El sábado a las 10:20 a.m. hay escuela sabatina, a las 11 a.m. servicio divino y los miércoles a las7:45 p.m. hay servicio de oración, https://www.facebook.com/EliathahSDA/videos/220622469160642/ y https://youtu.be/9KzJlNlMwdw

· First Baptist Church, Homestead: https://vimeo.com/event/25180

· First Church of the Open Bible, Lauderdale Lakes: domingo a las 10 a.m., miércoles a las 7:30 p.m., https://www.facebook.com/FCOBLL y https://fcobonline.org/

· First Eben Ezer Missionary Church, Fort Lauderdale, domingo: You tube: https://www.youtube.com/channel/UC0lfOmt_twJb_-n2Iu5Ubqg

· First Presbyterian Church of Fort Lauderdale: servicio dominical a las 11 a.m., todos los eventos virtuales en vivo se pueden encontrar aquí: https://livestream.com/firstpresbysterianchurchoffortlauderdale

· First United Methodist Church of Fort Lauderdale: https://www.facebook.com/FIRSTUMCFTL o escuchar en el sitio web en https://www.fumcftl.org

· First United Methodist Church of Miami: https://firstchurchmiami.org/worship-live/

· First United Methodist Church of Coral Gables: www.facebook.com/firstcoralgables a las 11a.m. del domingo (en inglés) y a las 9:30 a.m. (en español) www.welovecoralgables.org/stations.

· Fountain of Life Faith Center International, Pembroke Pines: 9:30 a.m. de cada domingo, www.folim.org/livestream y Facebook.com/myfountainfamily. Servicio de oración el martes a las 7:30 p.m. a través de Facebook.

· Global Church in northwest Miami-Dade: ltransmisiones en vivo domingos y jueves desde su sitio web: www.globalchurch.me (www.iglesiaglobal.me), YouTube, Facebook & Instagram. Domingos: 10 a.m. (en español) y 11 a.m. (en inglés). Jueves a las 7 p.m. (en español) y 7:30 p.m. (en inglés).

· Grace Baptist Church Southwest Ranches: https://www.facebook.com/gbcministrysfl/

· Grace Church in Pompano Beach: www.gracechurchSFL.com

· Greater William Chapel Freewill Baptist Church, Homestead: domingo desde las 11 a.m. hasta el mediodía, www.facebook.com/gwcfwbc

· Greater St Paul AME Church, Coconut Grove, 10 a.m. de cada domingo, vía Facebook.

· Greenhouse Church South Florida, Tamarac y Davie: domingos a las 9:30 y 11:30 a.m. https://greenhousesouthflorida.online.church/ y http://www.greenhousesouthflorida.org/

· Harvest Fire Worship Center, Miami Gardens: 10 a.m. del domingo, Facebook y http://hfint.org/

· Holy Cross Lutheran Church: https://www.holycrossnm.com/calendar

· Hopewell Missionary Baptist Church, Pompano Beach: Servicios por transmisión en línea los martes a las 7 p.m. y los domingos a las 9:30 a.m: www.hopewell-mbc.org

· House of Faith (Casa de Fe), Miami Gardens: cada domingo a las 11:00 (inglés/español). https://www.instagram.com/hofmiami/ y https://www.hofmiami.com/online

· Impact Church of South Florida, Hollywood: 8:30, 10:30 a.m. y 12:30 p.m. del domingo, https://www.facebook.com/ImpactSoFlo/ y www.icsofl.com

· Iglesia Full Life, Hollywood, Miami: 10 a.m., 1 p.m., 6 p.m. (en español): www.facebook.com/iglesiafulllife; www.youtube.com/iglesiafulllife; www.iglesiafulllife.org

· Iglesia Casa del Señor, 10 a.m. del domingo y 8 p.m. del jueves (en español), www.facebook.com/casadelsenor

· Iglesia Jesús Es Rey Miami Beach: Los servicios del domingo son transmitidos a las 10 a.m. y a las 6:30 p.m. (en español) https://www.youtube.com/results?search_query=Iglesia+Jes%C3%BAs+Es+Rey+Miami+Beach

· In One Accord Ministries, Davie: 10:30 a.m. del domingo por Instagram: @inoneaccordministries

· Kendall Presbyterian Church, http://www.kendallpres.org

· Kendall United Methodist Church, 9 y 11 a.m. del domingo: a través de: https://www.facebook.com/kendallumchurch/, You Tube: https://www.youtube.com/channel/UCWfh7OXEvWnbYKV_sZmUbLQ, or www.kendallchurch.org.

· King Jesus International Ministry/ Ministerio Internacional El Rey Jesus, 9 a.m., (inglés) 11:30 a.m, (español); 6 p.m. (inglés y español), domingo, 7:30 p.m., lunes 8 p.m., miércoles, (inglés y español); y los viernes para jóvenes a las 7:30 p.m. (inglés y español) http://live.kingjesusministry.org/ or http://live.elreyjesus.org/ o YouTube

· Koinonia Worship Center y Village, Pembroke Park: 8 a.m. y 9:30 a.m. de cada domingo, https://www.kwcfl.org/live-streaming/ o Facebook

· Life Pointe Church, Naranja: 11 a.m. del domingo (en inglés) y a las 2 p.m. (en español): https://www.lpc.is/live

· LOVE+UNLTD Church: 10 a.m., 11 a.m. y 8 p.m. del domingo en inglés, mientras que en español se lleva a cabo al mediodía y a las 7 p.m. YouTube, Facebook, www.loveunltd.com.

· Magnolia Park Church of Christ, Miami: a las 10 a.m. se lleva a cabo el servicio de adoración a y a las las 7 p.m. el estudio de la Biblia . https://www.youtube.com/watch?v=d5r7iC10vLs&feature=youtu.be

· Marantha Seventh-day Adventist Church, Miami Gardens: 11 a.m. del sábado. https://www.maranathamiami.com/livestream

· Metro Life Chapel, Lauderhill: 11 a.m. del domingo, Facebook Live, https://www.metrolifechapel.org/

· Miami Baptist Church: www.miamibaptistchurch.com

· Miami Lakes Congregational Church: su servicio de adoración matutina domingo es a las 10:30 a.m. y se ofrece a través de su página de Facebook www.facebook.com/MiamiLakesUCC y vía web miamilakesucc.org/worship-live.

· Miami Shores Presbyterian Church: www.MSPC.net o https://www.youtube.com/user/miamishorespresbch/featured

· Miami Vineyard Community Church: https://miamivineyard.churchonline.org/

· Ministerio Vida Nueva Miami: 11 a.m. del domingo (en español): https://www.facebook.com/vidanuevamiami

· Ministerio Internacional Dios de pacto / International Ministry God of Covenant: https://www.facebook.com/PactofoMiami/

· Ministerio Jesus Dios de Pactos/Jesus God of Covenants Ministry, Miami: https://www.facebook.com/MinisteriosJesusdiosdepactos

· Miramar United Methodist Church, Miramar: 8:30 y 11:30 a.m. del domingo, http://www.miramarumc.org/ y https://twitter.com/ChurchMiramar

· Mt. Calvary MB Church, Miami: domingos a las 10:00 am, marque (917) 900-1022 y el código de acceso: 78226# o visite https://www.facebook.com/Mount-Calvary-MB-Church-Miami-112072860438534/

· Mt. Zion Missionary Baptist Church, Overtown: www.facebook.com/historic.mtzion.9; marque: (602) 610-2091, código # 861516

· New Horizon United Methodist Church: domingos a las 9 a.m. por Facebook live https://www.facebook.com/nhumc/, y después de las 10:30 a.m. se puede ver la adoración grabada en YouTube https://www.youtube.com/user/NewHorizonumcFlorida, y en su sitio www.newhorizonumc.com

· New Life Assembly of God, Pembroke Pines: domingos a las 11 a.m. y miércoles a las 7:30 p.m. por facebook.com/NewLifePines

·New Life World Outreach Ministries, Pembroke Pines: 11:30 a.m. del domingo, http://nlwoministries.com/watch-us/

· New Hope in Christ Ministry, Hialeah: servicio dominical (en español) los jueves a las 8 p.m., Live.newhopeinchrist.church; Fb.com/newhopeinchrist.church

· New Mount Olive Baptist Church, Fort Lauderdale: 9 a.m. del domingo, http://mountolive.org/

· New Presbyterian Church, Wilton Manors, domingo, 11 a.m., www.newpres.org

· Oasis Church, Pembroke Pines: transmisión en vivo cada dos horas a partir de la 1 p.m. todos los domingos, http://live.visitoasis.org

· Our Father’s Kingdom Ministries, Sunrise: a las 11 a.m. hay servicio dominical y a las 7:30 p.m. del martes estudio de la Biblia en línea: https://ofkministries.org/ y https://linktr.ee/ourfatherskingdom

· Our Savior Lutheran Church, Plantation: servicio dominical a las 10:30 a.m. via facebook.com/oslsaints o YouTube.

· Parish of Saints Francis y Clare in Wilton Manors: https://stsfrancisyclare.com/

· Parkridge Church, Coral Springs: 10:15 a.m. del domingo, https://www.parkridgechurch.com/

· Parkway Christian Church (Disciples of Christ): 10 a.m. del domingo, Facebook, You Tube, https://www.parkwaychristianchurch.org/

· Pentecostal Tabernacle International, Miami Gardens: 11:15 a.m. del domingo, ecampus.pentab.org, www.facebook.com/pentabint, www.youtube.com/pentabint

· Pines Baptist Church, Pembroke Pines: https://www.pinesbaptistchurch.org/ y Facebook.

· Plantation Seventh-Day Adventist Church, Plantation: https://www.plantationsda.tv/live-stream

· Plantation United Methodist Church, Plantation: servicio de alabanza a las 9:30 a.m. y a las 11 a.m. servicio tradicional, todos los domingos, https://www.plantationumc.org/liveworship

· Potential Church: potentialchurch.online. Los servicios se transmiten a través de Zoom cada domingo a las 11 a.m. La identificación de la reunión es 572 403 818. Los participantes deben solicitar la entrada como visitante.

· Praise Tabernacle International, Plantation: 10:30 a.m. del domingo, Facebook: http://bit.ly/ptifacebook, o praiseti.org/ichurch

· Princeton Church of the Nazarene, Princeton: 10 a.m. del domingo, https://www.facebook.com/princetonchurchnaz

· Proclaim Church: https://www.proclaimfl.com/

· Rebaño de Lobos, FOW Ministries, Miami, 10 a.m. del domingo, http://www.imfow.org/

· Redeeming Word Christian Center, Tamarac: jueves a las 7 p.m. y domingos a las 9:30 a.m., www.rwcci.org or https://m.facebook.com/rwcci/

· Restoration Anglican Church, Miami, domingo al mediodía, https://m.facebook.com/restorationanglicanchurchmiami/

· Rise Community Church, 10 a.m. del domingo, https://risecommunity.online.church/

· River of Grass Unitarian Universalist Congregation: 10:30 a.m. del domingo, http://riverofgrassuu.org/index.html

· Riviera Presbyterian Church: 11 a.m. del domingo: https://www.rivierachurch.org/

· St. Yrew’s Episcopal, Palmetto Bay: 10 a.m. del domingo. Facebook: https://www.facebook.com/styrewsmiami/videos/

· St. Yrews Greek Orthodox Church, Kendall, http://www.styrewfl.com/ y https://www.facebook.com/agios.yreas.75

· St. Martin Episcopal Church, Pompano Beach: domingo a las 9:30 sagrada comunión; lunes, martes y miércoles de oración y comunión sagrada a las 9:30 y vigilia cada noche a las 8 p.m., Facebook: https://www.facebook.com/SaintMartinChurch/

· St. Nicholas Episcopal Church, Pompano Beach: Los servicios dominicales se publican los canales de YouTube y Facebook de la iglesia.

· St. John’s Lutheran Church, Hollywood: 10 a.m. de cada domingo, https://m.facebook.com/stjohnslutheranhollywood/

· St. Jude Chapel at Schott Communities: domingos a las 9:30 a.m., la misa es oficiada para los personas sordas, https://www.facebook.com/Schott-Communities-107582638748/

· St. Paul Lutheran Church, Weston: https://stpaulweston.com/livestream/

· St. Peter’s MBC, Perrine: 7:30 a.m. y 10:45 a.m. de cada domingo, https://youtu.be/ObcSHvhHheU

· St. Sophia Greek Orthodox Cathedral, Miami, https://www.stsophiamiami.org/

· St. Stephen Parish, https://www.facebook.com/StStephenParish/

· St. Stephens Episcopal Church, Miami: 10:30 a.m. de cada domingo, https://www.facebook.com/St-Stephens-Episcopal-Church-162542331753/

· St. Thomas University, Miami: 12:15 p.m., De lunes a viernes, también los domingos, https://www.youtube.com/channel/UCEiil7pdXFs4lsldgQ_7TTw

· Sanctified Church of God: en creole https://www.facebook.com/sanctifiedchurchofgod/

· South Miami Lutheran Church: YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXT35xB7AVI37r49f89sK8

· Southwest Community Church, Miami: 10 a.m. de cada sábado, devoción; 10 a.m. del domingo, sermón y a las 7:30 p.m. de cada domingo, adoración. Los miércoles a las 7:30 p.m. hay estudio de la Biblia. Facebook: https://www.facebook.com/swccmiami/ or www.swcc.org

· Sunshine Cathedral MCC: https://www.youtube.com/user/SunshineCathedral?app=desktop

· Tabernacle Seventh-day Adventist Church, Miami: http://tabsda.org/watch-live/

· The Bridge Church, Facebook

· The Church by the Sea, Bay Harbor Isly: http://churchbytheseabh.com/

· The Cool Church, Miramar: 10 a.m. y mediodía de cada domingo, https://thecoolchurch.online.church/

· The Exchange Church, Deerfield Beach: 10:30 a.m. de cada domingo, https://theexchangechurch.cc/live/

· The Historic Saint Agnes’ Episcopal Church: https://www.stagnesepiscopalchurch.org/ or https://www.facebook.com/historicstagnes/

· The Immanuel Temple, Pembroke Pines: domingos a las 7:30 y 10 a.m., Facebook, YouTube, theit.org

· The Khadampa Buddha Center: https://meditateinfortlauderdale.org/ $10 para registrarse.

· The Light Center TLC, Fort Lauderdale: domingos a las 10:30 a.m. y miércoles a las 7:30 p.m., https://www.facebook.com/myTLCchurch/ o https://www.youtube.com/user/Lolwclight o https://tlclightnation.com/lightnation/

· The Worship Center, Margate: Transmisiones en vivo ofrecidas el Viernes Santo de 8-9 p.m. y en Semana Santa el domingo de 10:30 a.m. al mediodía, http://Facebook.com/theworshipcenterTWC/

· Third Church of Christ, Scientist, Miami, 10 a.m. de cada domingo: https://zoom.us/j/284992404; 7:30 p.m. de cada miércoles: https://zoom.us/j/690382953

· Trinity Miami, Miami Gardens: http://live.trinitychurch.tv/

· Trinity United Methodist Church, Lighthouse Point: a las 10 a.m. de cada domingo se celebra la adoración, www.TrinityLHP.com, y a la 1 p.m. de cada lunes se realiza la capilla interactivas para niños, https://www.facebook.com/TrinityLHP/

· True Witness Apostolic Church, Pompano Beach: 11:45 a.m. de cada domingo, https://www.truewitnessfl.org/livestream

· Unitarian Universalist Congregation of Miami: Transmisión en vivo a través de UUMiami.org o YouTube: https://m.youtube.com/channel/UCamVVHLvAbJfiuCr8cW7Ufw?view_as=subscriber

· United Church of Christ, Fort Lauderdale: Transmisión en vivo: www.uccftl.org Facebook: www.facebook.com/uccftl, también en YouTube: www.youtube.com/user/uccftl

· Unity on the Bay, Miami, 9:30 a.m. y 11:15 a.m. de cada domingo (inglés), y a la 1:30 p.m. (español), https://www.facebook.com/unityonthebaymiami/ or website www.unityonthebay.org

· Unity Pompano Beach: https://unitypompanobeach.org/

· Universal Truth Center for Better Living, Miami Gardens: 9:50 a.m. de cada domingo. Facebook Live, You Tube, y www.utruthcenter.org

· Verdad y Vida Ministries: (Español) 11 a.m. del domingo y a las 8 p.m. cada miércoles, verdadyvidaradio.com

· Vida Worship Center, Coral Springs: 11 a.m. del domingo y a las 8 p.m. cada jueves, (en español) a través de https://www.facebook.com/vidawc, You Tube: https://bit.ly/YouTubeVidaWC

· Vous Church, Miami: 8 a.m., 10 a.m., 11 a.m. de cada domingo, (en español), y después del mediodía a las 2, 4, 6, 8 y 10 p.m. a través de Livestream, Facebook, YouTube

· Wayside Baptist Church, Miami: inglés: https://waysidemiami.org/live-stream-y-sermons/ español: https://waysidemiami.org/la-iglesia-hispana-wayside/

· Zion Church, Pompano Beach: 9 a.m., mediodía y 6 p.m. de cada domingo hay servicio, y los martes a las 7 p.m. para estudio virtual de la Biblia. Los miércoles hay discusión en grupo a las 7 p.m. Facebook, You Tube, Zion Church website