VER LA LISTA: Eventos de Pascua en el sur de la Florida

Prepárese para pasar un buen rato con la familia, ya que esta semana se están realizando eventos de Pascua en todo el sur de la Florida.

Aquí están algunos eventos en los condados de Miami-Dade y Broward.

MIAMI-DADE

Egg-Venture 2022 at Zoo Miami

Ubicación: 12400 SW 152nd St, Miami.

Fecha: 17 de marzo - 17 de abril

Precio: Gratis con entrada general al zoológico. La entrada general cuesta $ 22.95 para adultos y $ 18.95 para niños de 3 a 12 años. Los niños menores de 2 años entran gratis.

Easter Day Eggstravaganza

Ubicación: Miami Carol City Park, 3201 NW 185th St., Miami Gardens

Fecha: April 17 a las 12 p.m.

Precio: La pulsera de acceso total cuesta $15.

Easter Egg Drop

Ubicación: Little Haiti Soccer Park, 6301 Northeast 2nd Ave., Miami.

Fecha: April 16 from 11 a.m. to 1:30 p.m.

Precio: Gratis

YATF’s Spring Fling Easter Egg Hunt

Ubicación: Miami Lakes Veterans Park, 15151 NW 82 Ave., Miami Lakes.

Fecha: April 16 at 10 a.m. to 1:30 p.m.

Precio: $5.

City of Hialeah’s Eggstravaganza

Ubicación: Milander Park, 4700 Palm Ave., Hialeah.

Fecha: 16 de abril de 10 a.m. a 3 p.m.

Precio: Búsqueda de huevos, $6 fotos con conejitos, $5, Atracciones, $12, Pulsera de acceso completo, $15.

Cozybunny: Eater Egg Hunt

Ubicación: Tropical Park, 7900 SW 40th St., Miami.

Fecha: 17 de abril de 1 p.m. a 5 p.m.

Precio: Gratis haga clic para reservar.

Eggsplore Galore Hunt

Ubicación: Fairchild Tropical Gardens, 10901 Old Cutler Road, Miami.

Fecha: El 17 de abril, las búsquedas de huevos se llevarán a cabo a las 10:30 a.m., mediodía, 2 p.m. y 3:30 p.m. para niños de hasta 12 años.

Precio: La entrada cuesta $24.95 para adultos, $11.95 para niños de 6 a 17 años, $15.95 para estudiantes y $17.95 para personas mayores. Los niños menores de 5 años son gratis. La búsqueda de huevos es de $15 adicionales por niño.

Coconut Grove Easter Egg Hunt

Ubicación: Blanche Park, 3045 Shipping Ave., Miami.

Fecha: April 16 from 9:30 a.m. to 10:30 a.m.

Precio: Se sugiere una donación de $10.

BROWARD

Easter Egg Hunt

Ubicación: My Little Farm, 1731 Southwest 139th Ave., Davie.

Fecha: 17 de abril de 9 a.m. a 5 p.m.

Precio: Comienza en $20. ¡Los padres son gratis!

Easter Eggbowl (Easter service and egg drop)

Ubicación: Miramar High School, 3601 Southwest 89th Ave., Miramar.

Fecha: 17 de abril de 10 a.m. a 2:30 p.m.

Precio: Gratis

Royal Bunny Egg Hunt

Ubicación: Weston Regional Park, 20200 Saddle Club Road, Weston.

Fecha: 16 de abril de 10 a.m. a 12 p.m.

Precio: Gratis

Royal Easter Egg Hunt

Ubicación: Pop Travers Field, 6250 SW 16th St., Plantation.

Fecha: 16 de abril de 10 a.m. a 1 p.m.

Precio: Gratis