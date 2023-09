Billboard Latin Music Week publica calendario completo de eventos en Miami Beach

MIAMI BEACH, Fla. – La Semana de la Música Latina de Billboard regresa a Miami Beach el próximo mes y contará con paneles, talleres, exhibiciones y oportunidades de establecer contactos con algunos de los nombres más importantes de la música latina.

Shakira, Peso Pluma y Fonseca son solo algunos de los grandes nombres involucrados en el evento de una semana de este año, que se llevará a cabo del 2 al 6 de octubre, coincidiendo con el Mes de la Herencia Hispana, que se extiende del 15 de septiembre al 15 de octubre.

La información sobre las entradas se puede encontrar haciendo clic aquí. El calendario completo de eventos se puede ver a continuación:

LUNES 2 DE OCTUBRE DE 2023

10:00 AM: COMENTARIOS DE BIENVENIDA

10:05 AM - 10:40 AM: TODO LO QUE QUERÍAS SABER SOBRE BILLBOARD, PERO TENÍAS MIEDO DE PREGUNTAR

10:45 AM - 11:15 AM: CÓMO ADMINISTRAR SU PRIMER GRAN CHEQUE DE PAGO: PASO 1, NO COMPRE ESE AUTOMÓVIL EXÓTICO PRESENTADO POR CN BANK *

11:20 AM - 11:45 AM: ¿EXACTAMENTE QUIÉN ESTÁ ESCUCHANDO MÚSICA LATINA? ¡TODOS! LUMINATE PRESENTA NUEVO INFORME DE MÚSICA LATINA

11:50 AM - 12:25 PM: EL AUGE DE LAS GIRAS MUSICALES MEXICANAS CON JOP PRESENTADO POR LIVE NATION

12:35 PM - 1:10 PM: ¿MILLONES DE STREAMS, CIENTOS DE DÓLARES? PRESENTADO POR RIMAS PUBLISHING

1:15 PM - 1:50 PM: EL PODER DEL CATÁLOGO LATINO PRESENTADO POR HARBOURVIEW

1:55 PM - 2:30 PM: EL ARTE DEL FESTIVAL PRESENTADO POR VIÑA DEL MAR

3:00 PM - 4:00 PM: DESCANSO

4:00 PM - 6:00 PM: REDES: LAS MESAS REDONDAS DE LA INDUSTRIA

8:00 PM: BILLBOARD EN VIVO FT GREEICY & MIKE BAHÍA PRESENTADO POR MICHELOB ULTRA 21

9:00 PM: FIESTA OFICIAL DE LANZAMIENTO DE LA SEMANA DE LA MÚSICA LATINA DE BILLBOARD PRESENTADA POR AP GLOBAL 21

MARTES 3 DE OCTUBRE DE 2023

8:00 AM: REGISTRO Y SALÓN DE ASISTENTES ABIERTO

10:00 AM: COMENTARIOS DE BIENVENIDA

10:05 AM - 10:50 AM: MAKING THE HIT LIVE FT. CARIN LEON & PEDRO CAPÓ

10:50 AM - 11:20 AM: LOS POWER PLAYERS: LA EDICIÓN INDIE CON JIMMY HUMILDE, FEDERICO LAURIA Y GEORGE PRAJIN PRESENTADA POR LEXUS

11:20 AM - 11:45 AM: DESCANSO DE LA MAÑANA PRESENTADO POR BELIEVE

11:45 AM - 12:15 PM: SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS CON SEBASTIÁN YATRA

12:25 PM - 1:10 PM: LA NUEVA REVOLUCIÓN MEXICANA PRESENTADA POR BMI

1:20 PM - 1:50 PM: LEGENDS ON LEGENDS CON CHENCHO CORLEONE Y VICO C

1:50 PM - 3:00 PM: DESCANSO

3:00 PM - 3:45 PM: ¡EL CLUB DE CHICOS YA NO! EL PANEL DE MUJERES

3:55 PM - 4:30 PM: LA COMERCIALIZACIÓN DE FERXXO: CON FEID

4:40 PM - 5:20 PM: TBA

5:30 PM - 6:30 PM: HAPPY HOUR PRESENTADO POR SMIRNOFF

6:00 PM - 7:00 PM: FIESTA

7:00 PM: BILLBOARD EN VIVO FT. PESO PLUMA 21+

9:00 PM: BILLBOARD EN VIVO FT. LA BASE AND WISIN, PRESENTADO POR SMIRNOFF CON LUNY TUNES & DJ NELSON 21+

MIÉRCOLES 4 DE OCTUBRE DE 2023

8:00 AM: REGISTRO Y SALÓN DE ASISTENTES ABIERTO

10:00 AM: WELCOME REMARKS

10:10 AM - 10:50 AM: THE SUPERSTAR SONGWRITER PANEL FT. EDGAR BARRERA & KEITYN PRESENTED BY SONY MUSIC PUBLISHING

10:55 AM - 11:25 AM: THE ICON Q&A WITH FONSECA PRESENTED BY MICHELOB ULTRA

11:25 AM - 11:45 AM: ARTIST SHOWCASE: DR. TANIA MEDINA PRESENTED BY BRIDGER COMMUNICATIONS

11:50 AM - 12:25 PM: THE LATIN SWING: FROM MUSIC TO SPORTS PRESENTED BY RIMAS SPORTS

12:35 PM - 1:05 PM: THE RISING STAR Q&A WITH MANUEL TURIZO PRESENTED BY DELTA AIR LINES

1:15 PM - 1:45 PM: WISIN & LA BASE: EYE OF THE TIGER PRESENTED BY SMIRNOFF

1:45 PM - 2:30 PM: BREAK

2:30 PM - 3:00 PM: DEJA TU HUELLA WITH MYKE TOWERS PRESENTED BY CHEETOS

3:10 PM - 3:50 PM: REVIVING RBD WITH MAITE PERRONI, CHRISTIAN CHÁVEZ, CHRISTOPHER VON UCKERMANN AND GUILLERMO ROSAS PRESENTED BY AT&T

4:00 PM - 4:45 PM: HITS DON’T LIE: THE SUPERSTAR Q+A WITH SHAKIRA

6:15 PM TO BE ANNOUNCED

8:00 PM: BILLBOARD EN VIVO FT. NATHY PELUSO WITH SPECIAL GUEST YOUNG MIKO 21+

JUEVES 5 DE OCTUBRE DE 2023

7:00 PM: WATCH THE 2022 BILLBOARD LATIN MUSIC AWARDS!

8:00 PM: SORRY PAPI X BILLBOARD LATIN MUSIC WEEK 21+

VIERNES 6 DE OCTUBRE DE 2023

1:00 PM - 4:00 PM: CHEETOS BLOCK PARTY FT. MYKE TOWERS AT LATIN MUSIC WEEK

8:00 PM: BILLBOARD EN VIVO FT. FONSECA PRESENTED BY MICHELOB ULTRA 21+