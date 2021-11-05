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Dirty Dining

Clean Plate: Restaurants with zero violations in Broward County in October

Jeff Weinsier, Investigative Reporter

Tags: Dirty Dining, Broward County

Below is a list of places in Broward County that had ZERO violations on their unannounced inspection with the Florida Department of Business and Professional Regulation in October.

ZERO VIOLATIONS, BROWARD, OCTOBER 2021:

*TACO BELL 298 NORTH UNIVERSITY DR. PEMBROKE PINES 10/29/21

*MOORE FIRE GRILL 6291 WEST SAMPLE ROAD CORAL SPRINGS 10/28/21

*MARGARITAVILLE 11TH FLOOR POOL BAR 1111 NORTH OCEAN DR. HOLLYWOOD 10/28/21

*MARGARITAVILLE 2ND FLOOR SALTY BAR 1111 NORTH OCEAN DR. HOLLYWOOD 10/28/21

*MCDONALD’S 5510 WEST OAKLAND PARK BLVD. LAUDERHILL 10/28/21

*DANIA ENTERTAINMENT CENTER 301 EAST DANIA BEACH BLVD. DANIA BEACH 10/27/21

*HAMPTON INN DEERFIELD 660 WEST HILLSBORO BLVD. DEERFIELD BEACH 10/27/21

*ISLAND VIBEZ GRILL 1267 NW 31ST AVENUE LAUDERHILL 10/27/21 (MOBILE)

*BOULEVARD SUBS 1100 EAST OAKLAND PARK BLVD. OAKLAND PARK 10/27/21

*JERK GRILL EXPRESS 8000 WEST BROWARD BLVD. PLANTATION 10/27/21

*DIPLOMAT KOSHER KITCHEN 3575 SOUTH OCEAN DR. HOLLYWOOD 10/27/21

*EL JEFE LUNCHADOR 27 SOUTH FEDERAL HIGHWAY DEERFIELD BEACH 10/26/21

*PANDA EXPRESS DANIA POINTE 121 S POINTE DR. DANIA BEACH 10/26/21

*UNCLE KIMMY’S 803 SE 8TH STREET DEERFIELD BEACH 10/26/21

*GOLDSBY CATERING 601 NW 22ND ROAD FORT LAUDERDALE 10/26/21

*GEORGETTE’S KITCHEN CATERING 6455 WEST COMMERCIAL BLVD. TAMARAC (CATERING)

*DUNKIN 550 SOUTH FEDERAL HIGHWAY DANIA BEACH 10/25/21

*MINI MELTS AT WALMART 2300 WEST ATLANTIC BLVD. POMPANO BEACH 10/25/21

*POMPANO BEACH CULTURAL CENTER 50 WEST ATLANTIC BLVD. POMPANO BEACH 10/22/21

*VEGAN2GO MEALS 4072 NE 5TH TERRACE OAKLAND PARK 10/22/21(CATERING)

*SURFSIDE SAUSAGE CART AND CATERING 4072 NE 5TH TERRACE OAKLAND PARK 10/22/21(HOT DOG CART)

*LULLYS CATERING 4072 NE 5TH TERRACE OAKLAND PARK 10/22/21 (CATERING)

*ISLAND TIME BAR & GRILL 3800 SW 142ND AVE. DAVIE 10/21/22

*SUBWAY 4850 WEST OAKLAND PARK BLVD. LAUDERDALE LAKES 10/21/22

*THE HAPPY HOUR PRIVATE CHEF SERVICES 5007 NORTH HIATUS SUNRISE 10/20/21 (CATERING)

*AROMA GOURMET 5007 NORTH HIATUS ROAD SUNRISE 10/20/21 (CATERING)

*ZIPPY ZEE KITCHEN 9895 WEST SAMPLE ROAD CORAL SPRINGS 10/19/21 (CATERING)

*DAN THE COOKIE MAN 9895 WEST SAMPLE ROAD CORAL SPRINGS 10/19/21 (CATERING)

*SABBY’S SMOOTHIES 9895 WEST SAMPLE ROAD CORAL SPRINGS 10/19/21 (CATERING)

*DELISH MINI DONUTS 9895 WEST SAMPLE ROAD CORAL SPRINGS 10/19/21 (CATERING)

*FUN AND AFFORDABLE CATERING 9895 WEST SAMPLE ROAD CORAL SPRINGS 10/19/21 (CATERING)

*POLLO TROPICAL 5757 WEST OAKLAND PARK BLVD. LAUDERHILL 10/19/21

*FIREWATER BAR 179 NE 2ND AVENUE DEERFIELD BEACH 10/18/21

*MY PIZZA PLACE 1200 NE 48TH ST. POMPANO BEACH 10/18/21

*CREPE CAFE 123 NE 20TH AVENUE DEERFIELD BEACH 10/18/21

*LE RENDEZ VOUS 2066 NE 2ND ST. DEERFIELD BEACH 10/15/21

*CAFE MED BY BICE 2096 NE 2ND ST. DEERFIELD BEACH 10/15/21

*THE G. 1881 SE 17TH ST. FORT LAUDERDALE 10/14/21

*SEASIDE SUBS 1645 SE 3RD ST. DEERFIELD BEACH 10/13/21

*JOE’S WOOD GRILL 1504 S. FEDERAL HIGHWAY DANIA BEACH 10/13/21

*GYPSY MOON VAPIN BREWS 16642 SHERIDAN STREET PEMBROKE PINES 10/13/21

*CAPRICCIO EATERY 2402 NORTH UNIVERSITY DR. PEMBROKE PINES 10/12/21

*INIKA FOODS 2410 NORTH DIXIE HIGHWAY WILTON MANORS 10/12/21

*BURGER KING 7860 WEST MCNAB ROAD NORTH LAUDERDALE 10/21/21

*WUNDERBAR 4995 VOLUNTEER ROAD DAVIE 10/11/21

*KAHUNA BAR & GRILL 249 NORTH OCEAN BLVD. DEERFIELD BEACH 10/11/21

*LEMON CAFE 700 WEST HILLSBORO BLVD. DEERFIELD BEACH 10/11/21

*KFC 2292 N. FEDERAL HIGHWAY POMPANO BEACH 10/7/21

*HUONG’S BISTRO SUB & SMOOTHIES 4225 N. STATE ROAD 7 LAUDERDALE LAKES 10/7/21

*ACALA CATERING 4734 NE 12TH AVE. OAKLAND PARK 10/7/21

*AU BON GOUT MOBILE CATERING 5273 N. DIXIE HIGHWAY POMPANO BEACH (MOBILE)

*R&K COUNTRY SOUL FOOD 2600 HAMMONDVILLE ROAD POMPANO BEACH 10/6/21

*DAIRY QUEEN 2901 N. FEDERAL HIGHWAY POMPANO BEACH 10/5/21

*WONTONS ON WHEELS 8403 PINES BLVD. PEMBROKE PINES 10/5/21 (MOBILE)

*3-0-SLIDE 18830 SW 4TH ST. PEMBROKE PINES 10/5/21 (MOBILE

*DAIRY QUEEN 10665 WILES ROAD CORAL SPRINGS 10/4/21

*PARKLAND COUNTRY CLUB MAIN DINING 100001 OLD CLUB ROAD PARKLAND 10/1/21

*DI BIY JERK 4350 SW 59TH AVE. FORT LAUDERDALE 10/1/21 (MOBILE)

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About the Author:

Jeff Weinsier joined Local 10 News in September 1994. He is currently an investigative reporter for Local 10. He is also responsible for the very popular Dirty Dining segments.

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