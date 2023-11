¿Puedo recibir Local 10 desde una antena?

Puede recibir Local 10 o WPLG y otra programación como METV y H&I gratis y sin cargos de suscripción si vive en el área del sur de la Florida. Para hacer esto, todo lo que necesita es una antena capaz de recoger la señal de aire apagado de estaciones de televisión como Local 10 o WPLG. Podemos proporcionarle alguna orientación sobre esto a continuación.

¿Cuáles son las mejores antenas? Bueno, eso depende. Pero por lo general, una antena direccional VHF/UHF decente funcionará bien. El sitio de transmisión de WPLG está ubicado básicamente en la línea entre el condado de Miami Dade y Broward y la autopista de peaje de Florida, cerca del Hard Rock Stadium.

Si usted vive cerca de esta zona entonces casi cualquier antena hará pero siempre es mejor utilizar la antena correcta. Cuanto más lejos estés necesitarás una ganancia más alta y más antena direccional. Son típicamente más grandes. Obstáculos como grandes edificios cercanos a usted también pueden interferir con su capacidad de recibir la señal. Tan idealmente, usted necesitará la antena correcta para el trabajo y colocarlo fuera de obstrucciones. También debe tener cuidado con las líneas eléctricas, tanto desde el punto de vista de la seguridad como de la obstrucción. Además, dado que WPLG transmite en la parte VHF de la banda utilizada para la televisión, deberá asegurarse de que la antena que compre tenga un buen rendimiento para la recepción de VHF. Hay más información sobre esto a continuación.

El mapa a continuación es un mapa de contorno básico. Muestra la intensidad básica de la señal en una ubicación relativa al sitio transmisor de WPLG. Al encontrar su ubicación en el mapa, puede determinar qué tipo y tamaño de antena debe utilizar para intentar elegir la señal de aire fuera de WPLG. También puede determinar qué dirección necesita para apuntar la antena con el fin de obtener el mejor nivel de señal.

Desde la pantalla a color puede determinar si necesitará una antena de corto alcance, una antena de mediano alcance o una antena de largo alcance.

Tipos de antenas

A continuación se muestra cómo se ve una antena típica de corto alcance.

Esta antena está diseñada para ser utilizada normalmente en interiores y montada cerca del televisor y a la vista del sitio del transmisor de WPLG. En un área metropolitana importante como el sur de Florida, estas antenas tendrían que usarse muy cerca del sitio del transmisor para ser útiles. Es posible que antenas como esta no tengan el mejor rendimiento en la banda VHF.

A continuación se muestra cómo se ve una antena típica de rango medio.

Esta antena se montaría típicamente al aire libre. Se puede utilizar mucho más lejos del sitio del transmisor de WPLG. En algunos casos, también se puede montar en un ático dependiendo del tipo de techo, pero el mejor rendimiento se consigue al montar al aire libre.

A continuación se muestra cómo es una antena típica de largo alcance.

Esta antena podría colocarse lo más lejos posible del emplazamiento del transmisor, cerca de la ubicación, lo que se conoce como “contorno de ruido limitado”. Este tipo de antena generalmente le dará los mejores resultados en general, excepto si se encuentra a menos de 5 millas del sitio del transmisor, donde capturará demasiada señal y probablemente sobrecargará el sintonizador del televisor.

La antena de corto alcance de arriba se conoce como antena plana, mientras que las otras dos antenas se conocen como antena Yagi, que lleva el nombre del inventor.

Si bien hemos visto a muchos fabricantes de antenas afirmar que su antena puede captar estaciones de televisión a cientos de millas de distancia, es probable que tales afirmaciones no sean ciertas. Son muchas las variables que afectan a la recepción de una señal de televisión como el terreno, las interferencias, la potencia de transmisión, etc. WPLG es una instalación de última generación que actualmente transmite desde una torre de más de 1000 pies de altura y una potencia radiada efectiva de más de 156 kilovatios. Estos parámetros son los máximos permitidos por la FCC y la FAA para la clase de servicio de una estación de televisión de potencia completa según se define WPLG. Nunca esperaríamos que la cobertura excediera el mapa de contorno que se muestra arriba, independientemente de la antena que elija usar como antena receptora.

Hay otros diseños de antenas que pueden funcionar, pero estas tres antenas cubren la mayoría de las necesidades comunes.

A la hora de comprar una antena, es importante echar un vistazo a las especificaciones. El espectro de frecuencias de televisión se divide en 3 bandas distintas; VHF baja, VHF alta (ambas juntas a menudo denominadas VHF) y UHF. Con el fin de recibir todos los canales disponibles, uno querría asegurarse de que la antena estuviera diseñada para funcionar en todas estas bandas; de 54 MHz a 608 MHz. También debe tener en cuenta la direccionalidad de la antena. Cuanto más lejos esté, mayor será la potencia de la antena y la direccionalidad que necesitará para lograr una recepción adecuada y confiable.

Otra nota es que la “antena HDTV” existe solo de nombre. Cualquiera de las antenas mostradas anteriormente permitirá la recepción de señales de HDTV o DTV. El término utilizado “antena HDTV” utilizado en el contexto de la recepción, es generalmente solo una estratagema de marketing.

La Montura

Cuando las Comisiones Federales de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) desarrollaron estos estándares por primera vez en la década de 1940 y luego los refinaron a los estándares de transmisión actuales, especificaron que una antena Yagi de largo alcance debe montarse en un poste a 30 pies sobre el nivel del suelo para lograr la recepción en el “contorno de ruido limitado” o el borde extremo de la cobertura. Si bien esto es extremo, sabemos de muchos espectadores que pueden recibir nuestra señal sin ningún problema colocando la antena requerida en un poste corto afuera al lado de su casa. También sabemos de antenas que se colocan en el ático que funcionan sin ningún problema a pesar de que normalmente no se recomienda. El punto importante a recordar es que la antena necesita ser apuntada hacia el sitio transmisor de WPLG. En el caso de una antena Yagi similar a las antenas mostradas anteriormente, el extremo con los elementos radiantes cortos es generalmente el extremo para apuntar al sitio transmisor de WPLG.

Pre-amplificadores

A veces, un preamplificador o preamplificador de antena puede aumentar las señales y, por lo tanto, ayudar en la recepción. En la mayoría de los lugares dentro de las 30 millas del transmisor Local 10 o WPLG, no debería ser necesario un preamplificador. Pero si necesita uno, generalmente están disponibles donde compra antenas. Un buen preamplificador debe proporcionar al menos 15 dB de ganancia. Por lo general, el amplificador en sí se montará en el exterior a menos de un pie de la antena en el poste de soporte de la antena o según lo recomiende el fabricante. Por lo general, la fuente de alimentación se montará cerca del televisor en interiores. Pero cuidado, más no siempre es mejor. WPLG transmite mucha energía, por lo que puede sobrecargar el sintonizador de televisores. También hay que tener en cuenta que, en algunos casos, un preamplificador también puede aumentar las fuentes de ruido e interferencia, lo que puede perjudicar la recepción.

Un preamplificador y otros dispositivos pueden ser capaces de distribuir la señal a más de un televisor. Por lo general, esto permitiría que varios espectadores vieran diferentes señales al mismo tiempo. Se debe utilizar un cable coaxial de calidad a menudo denominado RG6, RG58 o RG59 para realizar todas las conexiones.

Alineamiento

Ahora que tiene su antena instalada y apunta aproximadamente al sitio del transmisor de WPLG, es hora de una alineación fina. La mayoría de los televisores tendrán un medidor de nivel de RF o un medidor de calidad en los menús de configuración. Consulte el manual del propietario para obtener más detalles. Configure su televisor para que muestre esta información y sintonice el televisor en el canal 10 fuera del aire y no en cable o CATV 10. Luego, haga que otra persona mueva la antena ligeramente en una dirección u otra hasta que se maximice la señal. Si su televisor es nuevo o nunca se ha sintonizado en WPLG o Local 10, es posible que primero deba realizar una búsqueda de canales. Deberá consultar el manual del propietario para obtener detalles sobre estos pasos. Una vez que se complete el escaneo, vuelva a sintonizar su televisor en el canal 10 fuera del aire y no en el cable o CATV 10 (algunos equipos se encargan de esto por usted dependiendo de las selecciones). Luego, mueva la antena ligeramente en una dirección u otra hasta que la señal se maximice. En este punto, realice un escaneo de canales como se describe anteriormente. Ahora debería poder ver WPLG, Local 10, METV y H&I junto con otros programas.

Preguntas adicionales

Si tiene preguntas, es posible que desee buscar un profesional. Puedes buscar en google algo como “instalación de antena profesional” para encontrar a alguien cerca de ti que pueda ayudarte con la instalación y las preguntas que pueden ser exclusivas de tu situación.