Clean Plate: South Florida restaurants with zero violations in 4th quarter of 2022

Below are a list of places that had ZERO VIOLATIONS on their unannounced state inspection in the fourth quarter of 2022.

Not an easy thing to do!

We say THANK YOU for making our health and safety a priority.

Restaurants in Florida are inspected by the Florida Department of Business and Professional Regulation using a risk-based system.

*TOWNEPLACE SUITES MIAMI 935 NE 30TH TERRACE HOMESTEAD 10/3/22

*MAXWELL BROS. 17395 SOUTH DIXIE HIGHWAY PALMETTO BAY 10/3/22

*LEGENDS SPORTS GRILL 21485 NW 27TH AVENUE MIAMI GARDENS 10/3/22

*MCDONALD’S 3073 WEST OAKLAND PARK BLVD. OAKLAND PARK 10/7/22

*PIZZA HUT 26011 SOUTH DIXIE HIGHWAY NARANJA 10/10/22

*REDLAND BEER 24420 SOUTH DIXIE HIGHWAY PRINCETON 10/12/22

*SAM’S CRISPY CHICKEN 550 NW 1ST AVENUE MIAMI 2ND FLOOR MIAMI 10/14/22

*G5IVE 337 NW 170TH STREET NORTH MIAMI BEACH 10/17/22

*THE SKINNY DIP 3359 SHERIDAN STREET HOLLYWOOD 10/17/22

*HARD ROCK STADIUM CONCESSIONS

*TACO BELL 20925 SOUTH DIXIE HIGHWAY CUTLER BAY 10/18/22

*DUNKIN DONUTS 11698 SW 152ND STREET WEST KENDALL 10/19/22

*MCDONALD’S 13655 WEST SUNRISE BLVD. SUNRISE 10/19/22

*POLLO TROPICAL 5450 NORTH UNIVERSITY DRIVE CORAL SPRINGS 10/19/22

*TACO BELL 300 NORTH PARK ROAD HOLLYWOOD 10/20/22

*DETENTE CAFETERIA & BAKERY 6333 MIRAMAR PARKWAY MIRAMAR 10/21/22

*MCDONALD’S 4032 NORTH OCEAN BLVD. FORT LAUDERDALE 10/24/22

*CINDY LOU’S COOKIES 550 NW 1ST AVENUE MIAMI 10/24/22

*MCDONALD’S 4032 NORTH OCEAN BLVD. FORT LAUDERDALE 11/9/22

*DR. SUBS SALADS & MORE 1428 EAST ATLANTIC BLVD. POMPANO BEACH 10/24/22

*BURGER KING 7871 PINES BLVD. PEMBROKE PINES 10/25/22

*ARCHIBALD’S VILLAGE BAKERY 608 BREAKERS AVE. FORT LAUDERDALE 10/25/22

*WENDY’S 18880 SOUTH DIXIE HIGHWAY CUTLER BAY 10/25/22

*MCDONALD’S 1900 NORTH STAT ROAD 7 HOLLYWOOD 10/25/22

*POTS AND PANS CAFE 952 NE 62ND STREET OAKLAND PARK 10/25/22

*MCDONALD’S 2260 NORTH UNIVERSITY DRIVE SUNRISE 10/26/22

*TACO BELL 3652 WEST HILLSBORO BLVD. DEERFIELD BEACH 10/27/22

*OUTBACK STEAKHOUSE 1892 UNIVERSITY DRIVE CORAL SPRINGS 10/27/22

*MCDONALD’S 1205 SOUTH MILITARY TRAIL DEERFIELD BEACH 10/27/22

*THE ANDERSON 709 NE 79TH STREET MIAMI 10/28/22

*BURGER KING 4003 WEST OAKLAND PARK BLVD. LAUDERDALE LAKES 10/28/22

*PA’COMER CUBAN PIZZA 353 WEST 23RD STREET HIALEAH 11/1/22

*CHICK-FIL-A 1900 SOUTH UNIVERSITY DRIVE DAVIE 11/3/22

*PRIMITIVE NUTRITION 642 WEST 84TH STREET HIALEAH 11/3/22

*HOUSE OF BREAD & COFFEE 100 SOUTH MILITARY TRAIL DEERFIELD BEACH 11/3/22

*SUBWAY 1456 SOUTH FEDERAL HIGHWAY DEERFIELD BEACH 11/3/22

*RANCHO NANDO BAKERY AND RESTAURANT 1947 JOHNSON STREET HOLLYWOOD 11/14/22

*DAVE & BUSTERS 3000 OAKWOOD BLVD. HOLLYWOOD 11/3/22

*WALSH PUB 2217 NORTH FEDERAL HIGHWAY HOLLYWOOD 11/3/22

*WENDY’S 1899 NW 40TH AVENUE FORT LAUDERDALE 11/3/22

*PANERA BREAD 3720 HILLSBORO BLVD. DEERFIELD BEACH 11/4/22

*MORGAN’S 2800 NW 7TH AVENUE MIAMI 11/4/22

*MCDONALD’S 630 UNIVERSITY DRIVE CORAL SPRINGS 11/4/22

*FIRST WATCH 3644 WEST HILLSBORO BLVD. DEERFIELD BEACH 11/7/22

*YUM BERRY 4009 OAKWOOD BLVD. HOLLYWOOD 11/7/22

*PENGUIN HOTEL 1418 OCEAN DR. MIAMI BEACH 11/7/22

*HUNGRY HOWIE’S PIZZA 3272 WEST HILLSBORO BLVD. DEERFIELD BEACH 11/7/22

*DUNKIN DONUTS 1146 NORTH UNIVERSITY DR. CORAL SPRINGS 11/7/22

*SUBWAY 1324 CORAL RIDGE DRIVE CORAL SPRINGS 11/7/22

*NIKAI 81801 OVERSEAS HIGHWAY ISLAMORADA 11/8/22

*MAGIC 8 BILLIARDS 3820 NW 135TH STREET OPA-LOCKA 11/8/22

*AMC THEATERS CORAL RIDGE 10 3401 NE 26TH AVENUE FORT LAUDERDALE 11/8/22

*COFFEE BAR AT THE ROYAL PALM 1545 COLLINS AVENUE MIAMI BEACH 11/8/22

*PAPAMIGOS 6370 NORTH STATE ROAD 7 COCONUT CREEK 11/9/22

*EL GUANACO TAQUERIA Y ANTOJITOS 331 NE 44TH STREET OAKLAND PARK 11/9/22

*MCDONALD’S 4032 NORTH OCEAN BLVD. FORT LAUDERDALE 11/9/22

*WENDY’S 6630 NORTH STATE ROAD 7 COCONUT CREEK 11/9/22

*CHIPOTLE 2110 SOUTH UNIVERSITY DRIVE DAVIE 11/10/22

*BITES TO BITES LATIN FLAVOR 900 BISCAYNE BLVD. MIAMI 11/14/22

*CATALINA HOTEL RED BAR 1732 COLLINS AVENUE MIAMI BEACH 11/15/22

*YOGURT UR WAY 806 EAST LAS OLAS BLVD. FORT LAUDERDALE 11/15/22

*MIYI LA CUBANITA 204 SOUTH POWERLINE ROAD DEERFIELD BEACH 11/16/22

*OUTBACK STEAKHOUSE 3571 NORTH FEDERAL HIGHWAY POMPANO BEACH 11/17/22

*KENTUCKY FRIED CHICKEN 5951 SHERIDAN STREET HOLLYWOOD 11/17/22

*WENDY’S 5551 SHERIDAN STREET HOLLYWOOD 11/18/22

*POLLO TROPICAL 5549 SHERIDAN STREET HOLLYWOOD 11/18/22

*MCDONALD’S 3901 WEST HILLSBORO BLVD. DEERFIELD BEACH 11/18/22

*DIXIE BBQ 2790 STIRLING ROAD HOLLYWOOD 11/18/22

*CHIKIN 2335 NORTH MIAMI AVENUE MIAMI 11/18/22

*LAS VILLAS COFFEE SHOP 716 WEST 29TH STREET HIALEAH 11/21/22

*PATAS STONE CRAB 4072 NE 5TH TERRACE OAKLAND PARK 11/21/22

*THE CAFE 1000 SOUTH FEDERAL HIGHWAY HALLANDALE BEACH 11/22/22

*KYU 251 NW 25TH STREET MIAMI 11/28/22

*SUNDREAM YACHT CHARTERS 2950 NE 32ND AVENUE FORT LAUDERDALE 11/29/22

*1 MORE BITE CATERING 4072 NE 5TH TERRACE OAKLAND PARK 11/29/22

*SONA PRISON PALS BREWERY TAPROOM 3555 NORTH DIXIE HIGHWAY OAKLAND PARK 11/29/22

*GILI’S SUB SHOP 2804 NORTH 29TH AVENUE HOLLYWOOD 11/30/22

*REEF TREATS 35 OCEAN REEF DRIVE KEY LARGO 11/30/22

*TOWNHOUSE HOTEL 150 20TH STREET MIAMI BEACH

*STARBUCKS 3030 HOLIDAY DRIVE FORT LAUDERDALE 11/30/22

*PIZZA HUT DELIVERY 1622 EAST SAMPLE ROAD POMPANO BEACH 11/30/22

*FIVE GUYS BURGERS AND FRIES 3250 NE 1ST AVE MIAMI 11/30/22

*WENDY’S 2281 WEST SAMPLE ROAD DEERFIELD BEACH 12/1/22

*NEKTER JUICE BAR 4449 LYONS ROAD COCONUT CREEK 12/1/22

*CAPRICCIO EATERY 2402 NORTH UNIVERSITY DR. PEMBROKE PINES 12/1/22

*JOJI YOGURT 5480 WEST SAMPLE ROAD MARGATE 12/1/22

*GUD GIRL GONE BAD 1851 NW 38TH AVENUE LAUDERHILL 12/1/22

*THE EMPANADA’S DOWNTOWN 230 NE 4TH STREET MIAMI 12/2/22

*EL NUEVO PROGRESENO 1717 NW 17TH AVENUE MIAMI 12/2/22

*MCDONALD’S 4480 NORTH STATE ROAD 7 COCONUT CREEK 12/7/22

*DUNKIN BASKIN 4660 WEST HILLSBORO BLVD. COCONUT CREEK 12/8/22

*BC FOOD SERVICE MIAMI DADE COURTHOUSE 73 WEST FLAGLER MIAMI 12/8/22

*DANILICIOUS FROZEN YOGURT 2900 WEST SAMPLE ROAD POMPANO BEACH 12/8/22

*LA ESTRELLA CAFE 2150 WEST 10TH COURT HIALEAH 12/8/22

*GUSTICOS BISTRO 2249 WEST HILLSBORO BLVD. DEERFIELD BEACH 12/8/22

*DELI BOY SUBS 11328 STATE ROAD 84 DAVIE 12/9/22

*MCDONALD’S 15911 SHERIDAN STREET SOUTHWEST RANCHES 12/9/22

*PIZZA HEAVEN 4420 WESTON ROAD DAVIE 12/9/22

*TRUTH BAR AND LOUNGE 2674 EAST OAKLAND PARK BLVD. FORT LAUDERDALE 12/9/22

*EINSTEIN BROTHERS BAGEL 1356 WESTON ROAD WESTON 12/12/22

*BURGER KING 3 WESTON ROAD WESTON 12/12/22

*FIREHOUSE SUBS 134 WESTON ROAD WESTON 12/12/22

*BROWARD STADIUM 12 BROWARD MALL 8000 WEST BROWARD BLVD. PLANTATION 12/12/22

*ROAD HOG MIA 2100 NW 42ND AVENUE MIAMI 12/13/22

*QUIET WATERS PARK LAKEVIEW MARINA 401 SOUTH POWERLINE ROAD DEERFIELD BEACH 12/13/22

*MIAMI HEAT ARENA VARIOUS CONCESSIONS (FTX ARENA)

*DUNKIN 5610 WEST SAMPLE ROAD MARGATE 12/14/22

*THE BILTMORE JUICE BAR 1200 ANASTASIA AVENUE CORAL GABLES 12/14/22

*CAFE CANELA 15960 WEST STATE ROAD 84 SUNRISE 12/14/22

*BLUEFIRE BAR & GRILLE MARRIOTT FORT LAUDERDALE NORTH 6650 NORTH ANDREWS AVE. FORT LAUDERDALE 12/15/22

*CYPRESS CREEK STATION STADIUM MOVIE 16 6415 NORTH ANDREWS AVE. FORT LAUDERDALE 12/15/22

*MCDONALD’S 13642 STATE ROAD 84 DAVIE 12/15/22

*TACO BELL 10580 SW 8TH STREET MIAMI 12/16/22

*SEASONS 52 2428 EAST SUNRISE BLVD. FORT LAUDERDALE 12/16/22

*DUMPLINGS MI AMOR 119 SE 2ND AVENUE MIAMI 12/16/22

*CINEMARK PARADISE 24 NORTH 15601 SHERIDAN STREET DAVIE 12/16/22

*HOMEMADE HEALTHY FOODS 13110 WEST STATE ROAD 84 DAVIE 12/16/22

*PIZZA OF DAVIE 13150 WEST STATE ROAD 84 DAVIE 12/16/22

*SANDBOX TACO AND TEQUILA BAR 2377 COLLINS AVENUE MIAMI BEACH 12/19/22

*PARAGON RIDGE MY PI CUSTOM PIZZA 9200 WEST STATE ROAD 84 DAVIE 12/19/22

*LA QUINTA INN AND SUITES 13600 NW 2ND AVENUE SUNRISE 12/20/22

*DUNKIN DONUTS 4426 WESTON ROAD DAVIE 12/20/22

*PETER’S DELI 4353 PETERS ROAD PLANTATION 12/20/22

*MR. D’S PIZZA 4260 PETERS ROAD PLANTATION 12/20/22

*IKEA BISTRO 150 NW 136TH AVENUE SUNRISE 12/20/22

*BULL PEN 7601 MIAMI LAKES DRIVE MIAMI LAKES 12/20/22

*MONKEY JUNGLE SNACK BAR 14805 SW 216TH STREET GOULDS 12/20/22

*MIAMI LAKES GOLF CLUB 7601 MIAMI LAKES DRIVE MIAMI LAKES 12/20/22

*CHIPOTLE MEXICAN GRILL 129 NW 136TH AVENUE SUNRISE 12/20/22

*SUBWAY 8050 WEST MCNAB ROAD NORTH LAUDERDALE 12/20/22

*WOW LOOK FELL GOOD 701 EAST OKEECHOBEE ROAD HIALEAH 12/21/22

*OFFERDAHL’S OFF THE GRILL 2274 WESTON ROAD WESTON 12/21/22

*TACO BELL 3652 WEST HILLSBORO BLVD. DEERFIELD BEACH 12/21/22

*HOLIDAY INN EXPRESS 1500 WEST COMMERCIAL BLVD. FORT LAUDERDALE 12/21/22

*COMFORT INN CONTINENTAL BREAKFAST 3551 WEST COMMERCIAL BLVD. FORT LAUDERDALE 12/21/22

*NICK’S PIZZA 137 NE 2ND AVE. DEERFIELD BEACH 12/21/22

*SUBWAY 4601 NW 31ST AVE. TAMARAC 12/22/22

*COURTYARD MARRIOTT WESTON 2000 NORTH COMMERCE PARKWAY WESTON 12/27/22

*ERNEST DELI 5369 LYONS ROAD COCONUT CREEK 12/27/22

*DUNKIN DONUTS 273 WEST HILLSBORO BLVD. DEERFIELD BEACH 12/27/22

*LA RURAL MEXICAN 1735 MAIN STREET WESTON 12/27/22

*GRAZIANO’S GOURMET 1721 MAIN STREET WESTON 12/28/22

*SMOOSH BROWARD 140 SOUTH PINE ISLAND ROAD PLANTATION 12/28/22

*MENCHIE’S FROZEN YOGURT OF WESTON 298 INDIAN TRACE WESTON 12/28/22

*QUVO TACOS AND CRAFT BEER 4354 NORTH FEDERAL HIGHWAY FORT LAUDERDALE 12/28/22

*JUST SPOONS SAFE 7023 WEST BROWARD BLVD. PLANTATION 12/28/22

*DR. SUBS SALADS & MORE 1428 EAST ATLANTIC BLVD. POMPANO BEACH 12/28/22

*MCDONALD’S 300 WEST HILLSBORO BLVD. DEERFIELD BEACH 12/29/22

*SAKURA RAMEN 15771 SHERIDAN STREET SOUTHWEST RANCHES 12/29/22

*MCDONALD’S 326 INDIAN TRACE WESTON 12/29/22