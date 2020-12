Clean Plate: Multiple South Florida restaurants receive A+ on latest inspections

Nice job!

Below is a list of places that had zero violations on their unannounced state inspection in the fourth quarter of 2020.

These are not re-inspections or initial licensing inspections.

Below is a list of those places.

Thank you to the owners, managers and employees.

And thank you to the inspectors with the Florida Department of Business and Professional Regulation and the Florida Department of Agriculture and Consumer Services.

*ADIOS GOLF CLUB 7740 NW 39TH AVENUE COCONUT CREEK 12/4/20

*TACO BELL 11431 WEST SAMPLE ROAD CORAL SPRINGS 12/3/20

*WENDY’S 2471 NORTH UNIVERSITY DRIVE SUNRISE 12/1/20

*CAFE MED BY BICE 2096 NE 2ND STREET DEERFIELD BEACH 12/1/20

*SHARKEY’S BLVD. LOUNGE 5889 MARGATE BLVD. MARGATE 12/1/20

*GNS SEAFOOD EXPRESS 11/30/20 (MOBILE)

*EL CARRITO DE JORRGITO 12/4/20 (MOBILE HOT DOG)

*DICKSON SMOKEHOUSE 12/3/20 (MOBILE)

*THE INN ON FLEMING 1016 FLEMING STREET KEY WEST 12/1/20

*BAYSWEEP CONCESSIONS MIAMI 11/25/20 (MOBILE)

*OLLI OLIVE PIZZA 4599 N. UNIVERSITY LAUDERHILL 11/25/20

*AMC THEATERS AVENUTRA 19501 BISCAYNE BLVD. AVENTURA 11/24/20

*SOUTH FLORIDA PRINCESS 1318 N OCEAN DRIVE HOLLYWOOD 11/24/20 (BOAT)

*SOUTH FLORIDA LADY 1318 N. OCEAN DRIVE HOLLYWOOD 11/24/20 (BOAT)

*LE TERRACE 2755 WEST ATLANTIC BLVD. POMPANO BEACH 11/24/20

*TACO BELL 4870 NW 183RD STREET CAROL CITY 11/24/20

*K ONDAS 11/23/20 (MOBILE)

*D’S SANDBAR MUNCHIES NORTH MIAMI BEACH 11/23/20 (MOBILE/BOAT)

*QUIET WATERS PARK 401 SOUTH POWERLINE ROAD DEERFIELD BEACH 11/23/20

*CAPS PLACE LIGHTHOUSE POINT 2980 NE 31ST AVENUE LIGHTHOUSE POINT 11/23/20

*HOLY SMOKED MIAMI 11/23/20 (MOBILE)

*SHAKE SHACK 1400 GLADES ROAD BOCA RATON 11/20/20

*BOCA RATON RESORT 501 E CAMINO REAL BOCA RATON 11/20/20

*MIRAMAR REGIONAL PARK AQUATIC CONCESSION MIRAMAR 11/20/20

*HILTON MIAMI AIRPORT 5101 BLUE LAGOON DR MIAMI 11/20/20

*MARRIOTT HOTEL 3030 HOLIDAY DRIVE FORT LAUDERDALE 11/20/20

*EMBASSY SUITES 661 NW 53RD STREET BOCA RATON 11/20/20

*LEVY PREMIUM FOODSERVICE 1501 NW 3RD STREET MIAMI 11/19/20

*TAQUERIA MEXICAN 3800 SHIPPING AVENUE PALM SPRINGS 11/19/20

*MCDONALD’S 91400 OVERSEAS HIGHWAY TAVERNIER 11/19/20

*MINI MELTS ICE CREAM 15625 SW 88TH STREET MIAMI 11/18/20

*LA QUINTA INN 3701 NORTH UNIVERSITY DRIVE CORAL SPRINGS 11/18/20

*TACO BELL 1717 EAST SAMPLE ROAD POMPANO BEACH 11/17/20

*PETERS DELI 4353 PETERS ROAD FORT LAUDERDALE 11/17/20

*SHAKE SHACK 1450 SOUTH DIXIE HIGHWAY CORAL GABLES 11/17/20

*REFUEL/WXYZ LOUNGE 2524 LE JEUNE ROAD CORAL GABLES 11/17/20

*LILOCOOK 1428 EAST ATLANTIC BLVD. POMPANO BEACH 11/17/20(CATERING)

*CARNE/STAGIONAL/VEBCHI BY LA CENTRALE 601 SOUTH MIAMI AVENUE MIAMI 11/16/20

*LA CENTRALE FISH & SEAFOOD RESTAURANT 601 SOUTH MIAMI AVENUE MIAMI 11/16/20

*BIRD BOWL 9275 SW 40TH STREET MIAMI 11/13/20 (VENDING)

*LA GLACE 256 GIRALDA AVENUE CORAL GABLES 11/13/20

*CARIBBEAN CATERING 80925 OVERSEAS HIGHWAY ISLAMORADA 11/13/20(CATERING)

*RIVERIA COUNTRY CLUB OF CORAL GABLES 1155 BLUE ROAD CORAL GABLES 11/13/20

*TRADITION RESTAURANT 626 SOUTH FEDERAL HIGHWAY DEERFIELD BEACH 11/12/20

*HOTEL MORRISON 28 SOUTH FEDERAL HIGHWAY DANIA BEACH 11/12/20

*FINS KITCHEN DEERFIELD BEACH 11/12/20 (MOBILE)

*GETSEMANI INTERNATIONAL CUISINE 800 FAIRWAY DRIVE DEERFIELD BEACH 11/10/20

*MINI MELTS AT WALMART POMPANO 2300 WEST ATLANTIC BLVD. POMPANO BEACH (VENDING)

*SEABREEZE POOL BAR 440 SOUTH SEABREEZE BLVD FORT LAUDERDALE 11/10/20

*KEN HOT DOGS LIGHTHOUSE POINT 11/10/20 (MOBILE)

*PARK GROVE CLUBHOUSE 2811 SOUTH BAYSHORE DRIVE MIAMI 11/6/20

*BROTHERS BEST BAR-B-QUE 195 NW 40TH STREET MIAMI 11/6/20(MOBILE)

*PALACE CAFE 1052 OCEAN DRIVE MIAMI BEACH 11/6/20

*BOLAY 15141 NW 67TH AVENUE MIAMI LAKES 11/6/20

*TACO BELL 630 NE 79TH STREET MIAMI 11/6/20

*JET RUNWAY CAFE 14950 NW 44TH COURT OPA LOCKA 11/6/20

*CHECKER’S 9901 MIRAMAR PARKWAY MIRAMAR 11/5/20

*ANDERSON 709 NE 79TH STREET MIAMI 11/5/20

*CHIPOLTE MEXICAN 777 SOUTH FEDERAL HIGHWAY DEERFIELD BEACH 11/5/20

*LOBBY LOUNGE 50 ALHAMBRA PLAZA CORAL GABLES 11/5/20

*PRIMITIVE NUTRITION 642 WEST 84TH STREET HIALEAH 11/5/20

*ABBY’S 20203 SOUTH DIXIE HIGHWAY MIAMI 11/4/20

*LA FLORA HOTEL LOBBY BAR 1238 COLLINS AVENUE MIAMI BEACH 11/4/20

*THE MARLIN HOTEL 1200 COLLINS AVENUE MIAMI BEACH 11/4/20

*FIVE GUYS 1540 SOUTH DIXIE HIGHWAY CORAL GABLES 11/3/20

*LA SANTA TAQUERI MIAMI 11/3/20 (MOBILE)

*JERK TAPP LAUDERDALE LAKES 11/3/20(MOBILE)

*SURF’S N TURFS MIAMI 11/3/20(MOBILE)

*ALL GOLF AT CB SMITH PARK CONCESSION PEMBROKE PINES 11/3/20

*JAXON ICE CREAM SHOP 128 SOUTH FEDERAL HIGHWAY ICE CREAM DANIA BEACH 11/2/20

*MR ICE CREAM CONE MIAMI 11/2/20 (MOBILE)

*A TOUCH OF SPAIN & MORE 964 SOUTH DEERFIELD AVE. DEERFIELD BEACH 11/2/20

*EL BAGEL MIAMI 10/30/20 (MOBILE)

*COMMERCIAL KITCHEN 305 860 NE 79TH STREET MIAMI 10/29/20

*PUBLIX APRON CATERING 1181 SOUTH UNIVERSITY DRIVE PLANTATION 10/29/30

*DELICIAS TROPICALES 3184 NW 26TH STREET MIAMI 10/29/30

*TAQUERIA 305 2100 NW 42ND AVENUE MIAMI 10/29/30

*PLAZA GRILL 5101 OVERSEAS HIGHWAY MARATHON 10/28/20

*TEMPLE HOUSE 1415 EUCLID AVENUE MIAMI BEACH 10/28/20

*TRU BY HILTON 44 NORTH FEDERAL HIGHWAY DANIA BEACH 10/28/20

*CINEMARK 15601 SHERIDAN STREET DAVIE 10/27/20

*BASEMENT 2901 COLLINS AVENUE MIAMI BEACH 10/27/20

*BOARDWALK ICE CREAM 1504 NORTH BROADWALK HOLLYWOOD 10/26/20

*COFFEE LOVE WEST PARK 10/26/20(MOBILE)

*BRISAS COFFEE BAR 3702 WASHINGTON STREET HOLLYWOOD 10/23/20

*MONKEY JOES CORAL SPRINGS 10/23/20

*ANDY’S CREATIONS 10067 SW 72ND STREET MIAMI 10/23/20

*MR C’S 4TH FLOOR PANTRY KITCHEN 2988 MCFARLANE ROAD MIAMI 10/23/20

*QUALITY CULINARY SERVICES 5007 NORTH HIATUS ROAD SUNRISE 10/22/20(CATERING)

*THE HAPPY HOUR PRIVATE CHEF SERVICES 5007 NORTH HIATUS ROAD SUNRISE 10/22/20

*STANDARD MIAMI 40 ISLAND AVENUE MIAMI BEACH 10/22/20

*CHEF DREW’S ISLAND CATERING 88005 OVERSEAS HIGHWAY TAVERNIER 10/22/20(MOBILE)

*ESTELITA EXPRESS 2900 WEST SAMPLE ROAD BOOTHK4100 POMPANO BEACH 10/21/20

*CHEF HOLMES SMOKIN BONES BBQ DANIA BEACH 10/21/20(MOBILE)

*MY TASTY CATERING 5077 NORTH HIATUS ROAD SUNRISE 10/21/20(CATERING)

*MOTY’S MEDITERRANEAN CUISINE MIAMI (MOBILE)

*ACALA CATERING 4734 NE 12TH AVENUE OAKLAND PARK 10/20/20

*LONE WOLF EXPRESS POMPANO BEACH 10/19/20(MOBILE)

*ORIGIN CUISINE 5007 NORTH HIATUS ROAD SUNRISE 10/19/20(CATERING)

*KITCHEN 5007 5007 NORTH HIATUS ROAD SUNRISE 10/19/20(CATERING)

*RESIDENCE INN 2835 TIGERTAIL AVENUE MIAMI 10/19/20

*SETAI SOUTH BEACH 2001 COLLINS AVENUE MIAMI BEACH 10/19/20

*GRANNY B’Z MIAMI 10/17/20 (MOBILE)

*TAYLOR MADE BBQ HOLLYWOOD 10/17/20(MOBILE)

*YOUKRAVE LLC 5007 NORTH HIATUS ROAD SUNRISE 10/16/20(CATERING)

*FLAIR CATERING 5001 NORTH HIATUS ROAD SUNRISE 10/16/20(CATERING)

*TAQUERIA SAN LUIS HOMESTEAD 10/16/20 (MOBILE)

*KENTUCKY FRIED CHICKEN 3100 WEST BROWARD BLVD. FORT LAUDERDALE 10/16/20

*THE GRILL 2001 COLLINS AVENUE MIAMI BEACH 10/16/20

*SACASA PIZZA 5007 NORTH HIATUS ROAD SUNRISE 10/16/20(CATERING)

*ALCAZAR RESORT 2900 TERRAMAR STREET FORT LAUDERDALE 10/16/20

*SAMOSA KITCHEN 5007 NORTH HIATUS ROAD SUNRISE 10/16/20(CATERING)

*BC FOOD SERVICE 2ND FLOOR 73 WEST FLAGLER STREET MIAMI 10/15/20

*THE BLUE TREE CAFE 5007 NORTH HIATUS ROAD SUNRISE 10/15/20(CATERING)

*AROMA GOURMET 5007 NORTH HIATUS ROAD SUNRISE 10/15/20(CATERING)

*LA VISTA LOUNGE 3300 SW 27TH AVENUE COCONUT GROVE 10/15/20

*RED ZEPPELIN DANIA BEACH 10/15/20(MOBILE)

*ISABELLES 3300 SW 27TH AVENUE COCONUT GROVE 10/15/20

*SLEEP INN 1500 SE 5TH AVENUE DANIA BEACH 10/14/20

*CHOPOLTE MEXICAN GRILL 3231 SW 160TH AVENUE MIRAMAR 10/14/20

*COCO’S KITCHEN 275 KEY DEER BLVD. BIG PINE KEY 10/14/20

*3-J CATERING 100 SW 3RD AVENUE FORT LAUDERDALE 10/13/20

*PAVILLION BISTRO AND BALLROOM 201 SW 5TH AVENUE FORT LAUDERDALE 10/13/20

*THE PIZZA SPOT 601 SW 12TH AVENUE FORT LAUDERDALE 10/12/20

*FUSION CUBA & PERU CUTLER BAY 10/12/20(MOBILE)

*PRIME PRIVATE 36 OCEAN DRIVE MIAMI BEACH 10/9/20

*COMMODORE 3300 SW 27TH AVENUE COCONUT GROVE 10/9/20

*EL CAFECITO 1852 POLK STREET HOLLYWOOD 10/9/20

*PELICAN’S SNOBALLS 1305 SOUTH MILITARY TRAIL DEERFIELD BEACH 10/8/20

JOCELYN MOWAY GRASSY KEY 10/8/20(MOBILE)

*SAENA HOT DOG MIAMI 10/8/20(MOBILE)

*TOWNHOUSE HOTEL 150 20TH STREET MIAMI BEACH 10/8/20

*RAMEN BABY BURGER 150 20TH STREET MIAMI BEACH 10/8/20

*MCDONALDS 3901 WEST HILLSBORO BLVD. DEERFIELD BEACH 10/8/20

*LAGO MAR COUNTRY CLUB GRILL 500 NW 127TH AVENUE PLANTATION 10/8/20

*SAENZ HOT DOGS MIAMI 10/8/20 (MOBILE)

*SOZO SUSHI BAR 2362 WILTON DRIVE WILTON MANORS 10/6/20

*GOLDCOAST BALLROOM 1415 LYONS ROAD COCONUT CREEK 10/6/20

*PIZZA HUT 10691 SW 40TH STREET MIAMI 10/6/20

*MI PANA BURGER MIAMI 10/6/20 (MOBILE)

*LA QUINTA INN 13651 NW 2ND STREET SUNRISE 10/6/20

*HOT & CHILI 1500 NORTH BROADWALK HOLLYWOOD 10/6/20

*LEMON CAFE 700 WEST HILLSBORO BLVD. DEERFIELD BEACH 10/6/20

*LA QUNITA SUNRISE 13651 NW 2ND STREET SUNRISE 10/6/20

*LISBER CATERING 12949 WEST OKEECHOBEE ROAD HIALEAH GARDENS 10/6/20

*LA ESPONJITA PRINCETON 10/6/20(MOBILE)

*DAYS INN MIAMI INTERNATIONAL AIRPORT HOTEL 7250 NW 11TH STREET MIAMI 10/2/20

*DOUBLE TREE 100 FAIRWAY DRIVE DEERFIELD BEACH 10/2/20

*YON DE LOT FORT LAUDERDALE 10/1/20(MOBILE)

*GRAND CAFE 12389 PEMBROKE ROAD PEMBROKE PINES 10/1/20

*BURGER FI 11 SOUTH POINTE DRIVE DANIA BEACH 10/1/20