Camila Cabello y otros artistas amplifican voces de SOS Cuba durante Premios Juventud 2021

CORAL GABLES, FLORIDA - JULY 22: Emilio Estefan and Pitbull speak onstage at Premios Juventud 2021 at Watsco Center on July 22, 2021 in Coral Gables, Florida. (Photo by Jason Koerner/Getty Images for Univision)

CORAL GABLES, Fla. – La artista pop de 20 años Camila Cabello se unió a Premios Juventud el jueves en la noche en el Condado de Miami-Dade para demonstrar su apoyo al movimiento SOS Cuba. Ella dijo que está orgullosa de ser cubana y de los jóvenes que salieron a las calles a pesar de la represión y el miedo.

“Todos luchando por la libertad, unamos nuestra voz a la de ellos: Patria y Vida”, dijo Cabello.

Como todo un rebelde, Farruko, el cantante puertorriqueño Carlos Efrén Reyes Rosado, llevaba una camiseta puesta insultando al presidente cubano Miguel Díaz-Canel.

Tenia el mismo insulto que Sarah Joe Chamoun, más conocida en todo el mundo como la ex estrella porno Mia Khalifa, le gritó a Díaz-Canel durante un video que se viralizó en Twitter.

CORAL GABLES, FLORIDA - 22 DE JULIO: Farruko se presenta en el escenario de los Premios Juventud 2021 en el Watsco Center el 22 de julio de 2021 en Coral Gables, Florida. (Foto de Jason Koerner / Getty Images para Univision) (2021 Getty Images)

CORAL GABLES, FLORIDA - 22 DE JULIO: (De izquierda a derecha) Pitbull, Farruko y El Alfa se presentan en el escenario de los Premios Juventud 2021 en el Watsco Center el 22 de julio de 2021 en Coral Gables, Florida. (Foto de Jason Koerner / Getty Images para Univision) (2021 Getty Images)

Despues de una poderosa actuación por Joncien, Lena, Malena Burke y Yailenys Pérez, Emilio Estefan le pidió a todos que apoyaran el movimiento y presentó a Pitbull.

Mr. 305 le agradeció a Gente de Zona y a Yotuel por “Patria y Vida”, la canción que se ha convertido en el himno del movimiento que el clasifico como “una revolución de verdad.”

Ad

Ya se acabó.

60 años trancao' el dominó#PatriaYVida en los #PremiosJuventud en apoyo a la lucha de Cuba por la libertad. pic.twitter.com/sDNOULsgMs — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) July 23, 2021

Esto es lo que dijo Mr. 305 en spanglish: “Freedom isn’t free but it’s priceless and that’s why me being a Cuban American and understanding that the United States of America gives you that freedom y nos da la libertad así es porque estamos aquí esta noche, porque estamos aqui ahora mismo y más que nada estamos aquí para el pueblo, para la gente de Cuba para apoyarlos y decirle a la Casa Blanca que se despierte por que los necesitamos ahora mismo para que apoyan lo que apoya Estados Unidos.”

CORAL GABLES, FLORIDA - 22 DE JULIO: Emilio Estefan y Pitbull hablan en el escenario de los Premios Juventud 2021 en el Watsco Center el 22 de julio de 2021 en Coral Gables, Florida. (Foto de Jason Koerner / Getty Images para Univision) (2021 Getty Images)

Redes sociales

Me rompe el corazón ver la situación de Cuba. Sigo viviendo el mismo dolor con mi país que amo como a nada y estoy aquí apoyándolos como en su momento personas de otros países apoyaron el mío. Al final todos somos uno ❤️‍🔥#SOSCUBA Por un Cuba libre! Por nuestros países sean libres! — BICHOTA (@karolg) July 12, 2021

Reportes relacionados a SOS Cuba

Video: SOS Cuba informe de la tarde en inglés