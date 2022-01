Florida reporta 56,865 nuevos casos de COVID, la tasa de positividad continúa aumentando

Miami-Dade, Broward counties extend hours at some testing sites amid covid surge

Después de días de casos récord de COVID-19 en Sunshine State, Florida informó el sábado 56,865 nuevos casos y las tasas de positividad en el sur de Florida continúan aumentando.

Según las últimas cifras publicadas, los condados de Miami-Dade y Broward tienen tasas de positividad del 30%.

Los expertos en salud pública no consideran que el virus esté bajo control en el área a menos que la tasa de positividad sea inferior al 5%.

El sitio web de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) actualmente enumera el nivel de transmisión comunitaria en casi todos los condados de Florida como “alto”.

Se enumeran diez condados que tienen un nivel “sustancial” de transmisión comunitaria y los condados de Dixie y Lafayette son los únicos dos que se considera que tienen niveles “moderados” de transmisión comunitaria.

Como resultado de los brotes alimentados por la variante Omicrón, los CDC advirtieron a los viajeros esta semana que no viajen en cruceros, independientemente de su estado de vacunación.

La industria de los cruceros es un gran negocio para el sur de Florida, lo que hace que mucha gente se sienta descontenta con esa noticia.

El portavoz de Carnival Cruise Line, Roger Frizzell, dijo a The Associated Press que la compañía no tiene planes de alterar o cancelar sus cruceros, siguiendo la recomendación de los CDC.

“Nuestros protocolos mejorados de salud y seguridad han demostrado ser efectivos una y otra vez durante el año pasado”, dijo Frizzell.

Carnival Corporation tiene su sede en Doral.

Mientras tanto, las escuelas públicas en el condado de Miami-Dade comenzarán a hacer cumplir un mandato de cubrebocas para todos los adultos que ingresen a las instalaciones del distrito a partir del lunes, y la Junta Escolar de Broward votó el viernes para exigir que todos los visitantes y proveedores usen cubiertas para la cara al ingresar a las instalaciones escolares.

Los sitios de prueba de COVID-19 permanecen abarrotados en todo el sur de Florida a medida que los residentes son revisados después de las reuniones navideñas.

En medio del drástico aumento de casos, el gobernador Ron DeSantis viajó a West Kendall el viernes y habló en un evento público en la Iglesia Bautista de Miami.

Sin embargo, el gobernador no reconoció el aumento de casos y cuando Amy Viteri de Local 10 News se le acercó, uno de los ayudantes de DeSantis le impidió llegar al gobernador.