Royal Caribbean posee oficialmente el crucero más grande del mundo

Royal Caribbean es ahora el propietario oficial del crucero más grande del mundo.

La compañía aceptó la entrega del Icon of the Seas en Turku, Finlandia, el 27 de noviembre.

Según un comunicado de prensa de Royal Caribbean, el barco de 20 cubiertas de altura pesa 250.800 toneladas y será más de un seis por ciento más grande que el Wonder of the Seas y podrá albergar hasta 7.600 pasajeros. Icon of the Seas también será 10 pies más largo que Wonder of the Seas.

El barco también tardó 900 días en construirse.

“El Icon of the Seas será el primero de los cruceros de la clase Icon de Royal Caribbean cuando se lance, marcando el primer nuevo tipo de barco para la línea de cruceros desde 2014″, dijo Royal Caribbean International.

Icon of the Seas visitará la isla privada de Royal Caribbean, Perfect Day at CocoCay, así como Puerto Plata, República Dominicana, y San Juan, Puerto Rico.

Según Royal Caribbean, cuando Icon of the Seas zarpe el 27 de enero de 2024, se convertirá en el crucero más grande del mundo.

