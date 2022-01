Dirty Dining: South Florida restaurants with the most violations in 2021

It’s that time of the year!

Below is a list of places that had the most violations in South Florida in 2021.

Not all the places below were ordered shut and Local 10 has attached their inspection history, as well.

DISTRICT 1: MIAMI-DADE/MONROE

*48 VIOLATIONS

BANGKOK CITY THAI AND SEAFOOD

7378 SW 40TH STREET(BIRD ROAD)

SOUTHWEST MIAMI-DADE

3/12/21

https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=7540713&licid=7951188

*47 VIOLATIONS

GOLDEN RULE SEAFOOD

17505 SOUTH DIXIE HIGHWAY

WEST PERRINE

6/9/21

https://www.myfloridalicense.com/inspectionDates.asp?licid=6748687

*44 VIOLATIONS

SUB CITY

19900 NW 2ND AVENUE

MIAMI GARDENS

2/8/21

https://www.myfloridalicense.com/inspectionDates.asp?SID=&id=6465005

*41 VIOLATIONS

OCEAN SOCIAL

4525 COLLINS AVENUE

MIAMI BEACH

3/24/21

https://www.myfloridalicense.com/inspectionDates.asp?SID=&id=7135566

*40 VIOLATIONS

FRITANGA MONIMBO

MILLER SQUARE

13710 SW 56TH STREET

KENDALL

5/27/21

https://www.myfloridalicense.com/inspectionDates.asp?SID=&id=2636468

*40 VIOLATIONS

RINCINCITO LATINO MIXTO

2502 NW 10TH AVENUE

ALLAPATTAH

2/19/21

https://www.myfloridalicense.com/inspectionDates.asp?SID=&id=6743641

*40 VIOLATIONS

NEW YORK PASTA GARDEN

1075 DUVAL STREET

KEY WEST

1/13/21

https://www.myfloridalicense.com/inspectionDates.asp?SID=&id=7383473

*40 VIOLATIONS

LAS PALMAS CAFETERIA

209 SE 1ST STREET

DOWNTOWN MIAMI

10/11/21

https://www.myfloridalicense.com/inspectionDates.asp?SID=&id=2168850

*39 VIOLATIONS

ANDREA’S CAFETERIA AND COFFEE SHOP

16679 NE 19TH AVENUE

NORTH MIAMI BEACH

12/6/21

https://www.myfloridalicense.com/inspectionDates.asp?SID=&id=6264928

*39 VIOLATIONS

RANCHO MATEO STEAKHOUSE

11995 SW 26TH STREET

TAMIAMI PARK AREA

8/31/21

https://www.myfloridalicense.com/inspectionDates.asp?SID=&id=7745175

*37 VIOLATIONS

TORERO’S BRAZILIAN CHURRASCARIA RESTAURANT

1255 WEST 46TH STREET

HIALEAH

8/3/21

https://www.myfloridalicense.com/inspectionDates.asp?SID=&id=7061622

*37 VIOLATIONS

THREE

50 NW 24TH STREET

MIAMI

12/17/21

https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=7683834&id=6662596

DISTRICT 2: BROWARD

*40 VIOLATIONS

LOCAL RESTAURANT

4380 NE 31ST ST.

OAKLAND PARK

7/30/21

https://www.myfloridalicense.com/inspectionDates.asp?SID=&id=6655129

*36 VIOLATIONS

CHINA HOUSE

10942 PEMBROKE ROAD

MIRAMAR

11/12/21

https://www.myfloridalicense.com/inspectionDates.asp?SID=&id=7371509

*32 VIOLATIONS

LA PERLA SEAFOOD BAR & GRILL

1396 SW 160th AVE.

WESTON

10/11/21

https://www.myfloridalicense.com/inspectionDates.asp?SID=&id=3620597

*31 VIOLATIONS

PRIME RESTAURANT & BAR

1744 MAIN STREET

WESTON

10/7/21

https://www.myfloridalicense.com/inspectionDates.asp?SID=&id=7006705

*30 VIOLATIONS

BOCAS HOUSE

1793 BELL TOWER LANE

WESTON

9/29/21

https://www.myfloridalicense.com/inspectionDates.asp?SID=&id=6727280

*30 VIOLATIONS

TEN TEN SEAFOOD AND GRILL

10101 SUNSET STRIP

SUNRISE

6/22/21

https://www.myfloridalicense.com/inspectionDetail.asp?InspVisitID=7600951&id=7750772

*28 VIOLATIONS

THE ORIGINAL PANCAKE HOUSE

8460 WEST BROWARD BLVD.

PLANTATION

3/29/21

https://www.myfloridalicense.com/inspectionDates.asp?SID=&id=6039681