Peligra identificación de víctimas de la invasión en Panamá

Copyright 2020 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

“Nos encontramos en medio de un proceso de investigación que incluye fases de exhumación y de laboratorio... y en el horizonte quedamos sin recursos en el mes de noviembre, lo cual obligaría a la paralización de actividades y consecuentemente si no hay una respuesta al cierre de la comisión”, dijo a The Associated Press el secretario ejecutivo de la Comisión 20 de Diciembre, José Luis Sosa.

(Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.)

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.