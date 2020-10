Residentes de Isla de Pascua regresan tras meses varados

Copyright 2020 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Los periodistas de The Associated Press Eva Vergara, en Santiago de Chile, y Nick Perry, en Russell, Nueva Zelanda, colaboraron con este despacho.

“Vivió todo su embarazo lejos de su marido, quien se quedó en Rapa Nui y hasta el sexto mes de embarazo no tenía seguro de salud y temía de no poder dar luz en el hospital, por el costo muy importante, casi 20.000 dólares", dijo. “Finalmente, todo se resolvió para (que) nazca la guagua (bebé)”.

"Como el resto del grupo me siento más que feliz y aliviada... pasaron tantos meses en que mandamos tantas cartas, correos electrónicos, hicimos tantas llamadas... entrevistas y vivimos tantas desilusiones y decepciones que cuando recibimos la llamada oficial... no lo pudimos creer y hasta el último minuto personalmente (no soy consciente de) que es la realidad y no un sueño”, agregó.

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.