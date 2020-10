Venezuela: Maduro se burla de Pence por mosca en su cabeza

Copyright 2020 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

“Está dando vuelta la mosca de Mike Pence. Se me quiere pegar aquí” en la cabeza , indicó el gobernante venezolano. Acto seguido exclamó: ”No, no, mosca ¡go home! Es otra agresión imperialista”.

