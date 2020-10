Tras ocho meses cerradas, reabren escuelas de Buenos Aires

Copyright 2020 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

“La escuela sin los pibes (chicos) no es lo mismo, realmente se los extraña a pesar de que a veces te hacen enojar. Es mejor que te hagan enojar a que no estén”, bromeó Oscar Lazbal, director de la escuela técnica 27.

En la nueva normalidad se extrañan los recreos y el contacto con los amigos, admitió la estudiante. “Estar todos juntos, viéndonos, ‘chocando los cinco’, y no podemos. Es a la distancia, con tus amigos no podés tomar mate. Se extrañaba tener el contacto más cercano, aunque sea a un metro de distancia está bueno”.

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.