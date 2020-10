Bolivia irá a elecciones en medio de la pandemia de COVID-19

Copyright 2020 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

La pandemia “ha afectado al gobierno transitorio, que se ha mostrado inconsistente con estos alargamientos y con la tan difícil situación de enfrentar una crisis de salud inesperada como la pandemia”, explicó a The Associated Press la analista política María Teresa Zegada, de la estatal Universidad San Simón. “Otra cosa seria una elección en mayo... Lo que ha generado (la pandemia) es una mayor polarización, mayores y tensiones políticas”.

Bolivia trabajó protocolos para la jornada de votación con asesoramiento Organización Panamericana de Salud (OPS) y las Naciones Unidas, informó Ciro Ugarte el Director de Emergencias en Salud de la OPS. Sin embargo, las normas de seguridad para evitar contagios en las campañas políticas no siempre se siguieron al pide de la letra. La mayoría de las fuerzas no cumplieron con el distanciamiento social e incluso realizaron concentraciones, caminatas y caravanas, por lo que representantes del MAS y de la fuerza opositora de Luis Fernando Camacho, exlíder cívico que comandó las protestas de octubre del año pasado contra Morales, levantaron críticas.

El reto de llevar a cabo este proceso en el país sudamericano es doble, pues no sólo implica el cuidado de las medidas sanitarias para evitar propagar los contagios, sino la legitimación del gobierno. Desde finales del año pasado, después de unos comicios que fueron calificados como “fraudulentos” y llevaron a la renuncia del expresidente Evo Morales, Bolivia no ha logrado estabilidad política, por lo que se aspira a conseguirla tras estas elecciones.

