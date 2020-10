Incendios forestales en EEUU, una señal de alarma

Copyright 2020 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

No hay por ahora estimados para Oregón y los cálculos de los otros dos estados no han sido publicados en revistas especializadas.

(Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved)

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.