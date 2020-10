Evo Morales saborea victoria pero ya no será protagonista

Copyright 2020 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Arce no especificó cuál sería el rol de Morales en su futuro gobierno pero dejó en claro que no son iguales. Varias demandas legales impiden por el momento regresar al político.

Con el 63% de los votos computados hasta la tarde del martes, el exministro de izquierda, Luis Arce, afín a Morales, tenía 50,5% de los votos mientras que el expresidente centrista Carlos Mesa marcha segundo con 31,5%. Si la tendencia se mantuviera como vaticinaron conteos rápidos no oficiales tras los comicios del domingo, no habría segunda vuelta.

“Fue una elección pacífica que está empujando la renovación para ayudar a salir de una crisis producida por los políticos”, comentó a The Associated Press el profesor de Ciencia Política, Carlos Cordero.

