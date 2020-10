Bolivia cierra cómputo electoral con amplia victoria de Arce

Copyright 2020 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

No obstante, el opositor Comité Cívico de Santa Cruz —que el año pasado lideró las protestas contra Morales— declaró que no reconocerá los resultados hasta que el TSE investigue supuestas “irregularidades”, según dijo su presidente Rómulo Calvo. Asimismo, grupos de opositores al Movimiento al Socialismo (MAS) el partido de Morales y Arce salieron a las calles, pero las protestas eran aisladas.

Published: October 23, 2020, 9:14 am Updated: October 23, 2020, 9:44 am

