No fue real: una mirada a lo que no sucedió esta semana

De acuerdo con algunos medios de comunicación, legisladores demócratas no recibieron bien la visita, lo que llevó a López Obrador a explicar que él no buscaba intervenir en las elecciones estadounidenses.

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, dijo en septiembre que en la mayoría de los casos lo que ocurre es que fragmentos del material genético del virus permanecen por semanas y posiblemente meses en las vías respiratorias de las personas. “Eso no quiere decir que sean virus activos, no son partículas con capacidad infectante”, dijo durante una conferencia de prensa.

Además, Wiliam LeoGrande, profesor de la American University y experto en asuntos latinoamericanos, dijo en un correo electrónico a The Associated Press que quien aparece señalado en la fotografía es Boti León.

MEXICO CITY – CIUDAD DE MÉUn resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima, a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

