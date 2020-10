Fuga de opositor López divide a venezolanos

Copyright 2020 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.

Léon dijo a The Associated Press que para la oposición es fundamental que el gobierno transitorio de Guaidó sea reconocido en el exterior luego del 5 de enero cuando se instale el nuevo Congreso, y agregó que López puede ser bueno para “convencer a la comunidad internacional que esa continuidad administrativa es buena”.

(Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.)

If you need help with the Public File, call (954) 364-2526.